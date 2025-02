Visitare Stoccarda: un viaggio tra la storia e i simboli del Baden-Württemberg

Fonte: iStock Panorama del centro di Stoccarda

Hai mai sentito parlare di Stoccarda? Quella città tedesca si cita spesso per fare riferimento a due marche di automobili molto celebri e tante persone sono portate a credere che Stoccarda sia solo legata all’industria e non abbia un aspetto affascinante. Nulla di più errato: visitare Stoccarda è il miglior modo per rendersi conto di quanta bellezza questa città contenga. La domanda, quindi, sorge spontanea: quali sono le principali attrazioni e monumenti da non perdere a Stoccarda? Ecco qualche consiglio per il tuo prossimo viaggio in Germania.

Come raggiungere Stoccarda dall’Italia

Stoccarda si trova nel Land tedesco del Baden-Württemberg, zona che occupa il sud-ovest della Germania. Ci sono varie opzioni per raggiungere comodamente la città e tutta l’area circostante.

Stoccarda è perfetta da raggiungere in auto , soprattutto se il tuo viaggio on the road parte dal nord Italia. Dista, da Milano, circa 500 chilometri .

, soprattutto se il tuo viaggio on the road parte dal nord Italia. Dista, . Quella parte della Germania può essere raggiunta anche in treno . e ferrovie tedesche offrono collegamenti da diverse città italiane, come Milano e Venezia, con cambi a Zurigo o Monaco di Baviera.

. e ferrovie tedesche offrono come Milano e Venezia, con cambi a Zurigo o Monaco di Baviera. Per chi necessita di un volo, l’Aeroporto di Stoccarda è ben servito sia da compagnie di bandiera che da alcune low-cost. Molti viaggiatori raggiungono, invece, aeroporti non distanti come Francoforte o Monaco, per poi postarsi a Stoccarda con un’auto a noleggio o con il treno.

Stoccarda non è di certo piccola ma, nella sua parte centrale, si gira perfettamente a piedi. Sono disponibili, in ogni caso, moltissimi mezzi pubblici. In centro girano soprattutto bus elettrici e metropolitana.

Fonte: iStock

La storia dell’automobile a Stoccarda: il Mercedes-Benz Museum

Il motivo per cui molti decidono di visitare Stoccarda è il Mercedes-Benz Museum. In questa città, intatti, nel 1886, Karl Benz inventò la prima vettura a motore. La sede centrale dell’azienda è ancora a Stoccarda e, negli anni, è stato progettato e organizzato un museo molto interessante da scoprire, anche per chi non è propriamente amante dei motori.

Il Mercedes-Benz Museum è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, e ammette i visitatori fino alle 17. Il biglietto costa 16€ per un adulto e sono previsti anche dei pacchetti per famiglia e delle riduzioni. La cosa migliore è munirsi di biglietto online, per garantirti l’ingresso nel giorno nel giorno in cui vuoi tu. Considera almeno tre ore per la visita a questa attrazione di Stoccarda che ti racconterà l’evoluzione del mondo dell’automobile nei 160 anni di storia di questo marchio.

Un’altra perla automobilistica: il Porsche Museum

C’è un altro brand automobilistico iconico che ha visto la luce a Stoccarda e la cui presenza ha generato un qualcosa da vedere e da ammirare. Si tratta della Porsche che, ovviamente, ha un suo proprio museo. Quest’ultimo si trova nel quartiere di Zuffenhausen e, proprio come l’altro museo dedicato al mondo automobilistico, è bello sia dentro che fuori.

Anche in questo caso, conviene fare i biglietti online e in anticipo. Il costo è di 10€ e gli orari di visita sono gli stessi del Mercedes-Museum. Il giorno di chiusura è, quindi, il lunedì.

Il Museo Porsche non è solo un’esposizione di automobili, ma un viaggio attraverso la storia di questo marchio diventato un’icona nel mondo dei motori.

Fonte: iStock

La Schlossplatz: il cuore storico di Stoccarda

Dalla storia dell’automobile a quella, vera e propria, della città. Stoccarda è stata pesantemente toccata dalla Seconda Guerra Mondiale ma alcune cose sono rimaste al loro antico splendore e molto è stato debitamente ristrutturato e ricostruito.

Lo si vede bene quando ci si trova al cospetto di una delle cose da vedere a Stoccarda: la Schlossplatz, il cui contorno sono sia edifici storici che moderni. Al centro si erge la Jubiläumssäule, una colonna eretta nel 1841 in onore del venticinquesimo anniversario di regno del Re Guglielmo I del Württemberg. In passato, la Schlossplatz non era un luogo pubblico ma faceva parte dei giardini ducali e, a partire dal 1746, fu utilizzata come area per esercitazioni e parate militari. Solo a metà del XIX secolo fu trasformata in un parco aperto al pubblico, diventando un luogo di svago e ritrovo.

Neues Schloss: il barocco a Stoccarda

Il centro di Stoccarda è un luogo che si fa amare, anche fuori dal periodo dei Mercatini di Natale, capace di attirare tanta gente in città. Il Baden-Württemberg è un Land dove il Barocco è di casa. Lo mostra bene anche Stoccarda stessa, soprattutto in uno dei suoi monumenti storici principali: il Neues Schloss, ovvero il castello nuovo. Si tratta di un palazzo a dir poco imponente, commissionato nel 1746 per sostituire l’antica residenza reale del Württemberg. Questa dimora di 365 stanze è stata, infatti, il domicilio ufficiale dei reali di questo Land per tre generazioni.

Il numero delle stanze non è casuale: al momento della commissione, venne chiesto di costruire una stanza diversa per ogni giorno dell’anno. Oggi, il Neues Schloss ospita uffici governativi e, pertanto, le visite pubbliche sono limitate e possibili solo su prenotazione speciale.

Fonte: iStock

Altes Schloss: dove la storia è di casa

Se esiste un “Castello Nuovo”, ci sarà sicuramente anche un Castello Vecchio. L’Altes Schloss di Stoccarda si trova sulla Schillerplatz, altro luogo chiave del centro della città. Le sue origini ci portano indietro al X Secolo, quando fu costruito come fortezza con tanto di fossato, per proteggere l’allevamento di cavalli del re. Il nome Stoccarda, infatti, deriva da “Stuotgarten”, ovvero giardino delle giumente.

Questo castello risulta essere oggi una sorta di assemblaggio di più edifici di epoche diverse ma non perde di certo fascino. Anzi, è stato un luogo molto importante fino, come dicevamo, all’entrata in scena del Neues Schloss. Oggi, ospita il Landesmuseum Württemberg, che custodisce collezioni che raccontano la storia e la cultura della regione di Stoccarda.

L’architettura religiosa a Stoccarda: la Stiftskirche

Un altro monumento da non perdere a Stoccarda è la Stiftskirche, la chiesa più antica della città. Si trova non distante dall’Altes Schloss al quale – si pensa – fosse addirittura unita ai tempi della sua costruzione. Risale al X Secolo e gli elementi romanici sono ancora ben visibili, benché la chiesa sia – a oggi – principalmente gotica.

La chiesa è stata fortemente danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ma non ha perso né il suo fascino né il suo valore storico-artistico. Al suo interno c’è ancora la cripta reale, dove sono sepolti tutti i membri di quella che fu la famiglia reale del Württemberg.

Attualmente è un luogo di culto luterano ma si può visitare, al di fuori dei momenti in cui ci sono celebrazioni religiose.

Stoccarda per chi ama l’arte: le gallerie e il Kunstmuseum

Stoccarda è una città che offre molto a chi ama l’arte, anche quella contemporanea.In città è stato aperto, nel 2015, il Kunstmuseum Stuttgart, un luogo dove ci sono sia collezioni permanenti che esposizioni temporanee. Il museo è gratuito e, come tutte le attrazioni cittadine pubbliche, è chiuso il lunedì.

Questo luogo si distingue anche per l’architettura esterna: un cubo di vetro modernissimo che, durante il giorno, riflette l’ambiente circostante. Al contrario, di notte, mostra le pareti interne in pietra calcarea illuminate, dando vita a una sorta di scultura luminosa racchiusa dalle vetrate.

L’arte è proprio di casa a Stoccarda, dato che ci sono moltissime gallerie che propongono tutti i tipi d’arte: dal design, alla fotografia, alla scultura fino ad arrivare alle installazioni di ogni genere.

Fonte: iStock

La mano di architetti famosi per il Patrimono UNESCO di Stoccarda

La Weissenhofsiedlung di Stoccarda è un’importante testimonianza dell’architettura moderna. Si tratta di un insieme di edifici costruiti nel 1927 per l’esposizione del Deutscher Werkbund. Sono stati progettati da 17 architetti di fama internazionale, tra cui troviamo Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius e Le Corbusier.

Nel luglio 2016, due edifici progettati da Le Corbusier all’interno della Weissenhofsiedlung sono stati inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Si tratta di due capolavori di architettura modernista che mostrano come design e funzionalità possano coesistere.

Quest’area è aperta ai visitatori, offrendo l’opportunità di esplorare gli interni restaurati secondo il design originale. Un luogo da non perdere, soprattutto se si è appassionati di design e si amano le cose belle.

Stoccarda per chi ama lo shopping: la Königstraße

Ogni città ha una via che diventa un vero e proprio punto di riferimento per lo shopping e Stoccarda non fa di certo eccezione. La Königstraße è il punto di riferimento per chi ama fare acquisti di ogni genere. Affacciati su questa lunga via ci sono negozio di ogni genere: dalle catene di abbigliamento più famose fino ad arrivare ai grandi marchi di alta moda.

Le origini della Königstraße risalgono al XV secolo, ma fu solo a inizio del XIX Secolo che acquisì il suo nome attuale. In quel dato momento storico, infatti, il re decise di trasferire le scuderie reali in questa zona, contribuendo allo sviluppo della via come centro nevralgico della città

Questa strada collega la stazione ferroviaria all’area della Schlossplatz ed è praticamente impossibile non imboccare la Königstraße, anche senza accorgersene. Lungo questa via troverai anche moltissimi luoghi dove mangiare e bere a Stoccarda.

Fonte: iStock

Stoccarda per i viaggiatori golosi

Stoccarda è una città della Germania che offre molto, in quanto a gastronomia. Anche parlando di vino. Siamo portati, infatti, a pensare alla Germania solo come una grande terra di produzione birraria ma il vino impera spesso e volentieri in tanti Land diversi.

La città ha una lunga tradizione vinicola: Stoccarda vanta addirittura dei vigneti urbani offrono produzioni davvero molto apprezzate. Nel caso tu amassi tanto la birra, sappi che non resterai deluso: proprio qui si svolge, in ottobre, la Cannstatter Volksfest, ovvero la seconda festa dedicata alla birra più grande di tutta la Germania.

Cosa si mangia in un luogo così? A Stoccarda puoi assaggiare alcuni piatti tipici del sud-ovest della Germania, pietanze che non troverai in altre parti del paese. Una delle prime cose da ordinare sono, per esempio, i Maultaschen. Si tratta di pasta ripiena simile ai ravioli, solitamente ripieni di carne, spinaci e molte spezie.

Stoccarda, come molte altre città del Baden-Württemberg, è un luogo perfetto per assaggiare i Käsespätzle, ovvero gli Spätzle al formaggio. Spesso rappresentano un primo piatto ma può capitare di mangiarli come companatico, magari pronti ad accompagnare un buon Zwiebelrostbraten, ovvero del manzo arrosto con cipolle.