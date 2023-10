Mare d’inverno: il paradiso terrestre senza auto che dovresti raggiungere

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Yelapa, l'ultimo paradiso terrestre

C’è chi ama l’inverno e le suggestive atmosfere da cartolina che questa stagione regala e chi, invece, fa il conto alla rovescia in attesa del ritorno dell’estate. Ed è proprio a queste persone che ci rivolgiamo oggi, per parlarvi di un paradiso terrestre che tutti gli amanti del mare e della natura dovrebbero raggiungere, anche e soprattutto durante i mesi invernali.

È un viaggio, questo, che ci conduce dall’altra parte del mondo, ma che vale assolutamente i chilometri percorsi. Sì perché Yelapa, che è un piccolo villaggio sulla costa pacifica del Messico, è davvero l’ultimo eden rimasto sulla terra. Non solo per i suoi colori, per le sue forme e i lineamenti che restituiscono visioni incantate, ma anche perché il paesino è accessibile esclusivamente via mare ed è completamente car free. Preparate le valigie: si parte!

Mare d’inverno: questa è la destinazione perfetta da raggiungere

Sono molte le persone che, quando le temperature si abbassano sensibilmente e la neve fa capolino tra le montagne, scelgono di “emigrare” per lunghi o brevi periodi in tutti quei luoghi dove il sole è ancora protagonista. Del resto, il fascino di una vita vista mare e di un perenne mood estivo è qualcosa che non lascia immune nessuno.

Se l’idea di fare un viaggio quest’inverno per raggiungere il mare e trascorrere giornate in spensieratezza tra spiagge dorate e acqua cristallina, allora dovreste davvero inserire nella vostra travel wish list Yelapa. Si tratta di una piccola località balneare situata a Cabo Corrientes, nello stato messicano di Jalisco. Un delizioso villaggio che gode di una posizione privilegiata con vista sull’Oceano.

Perché raggiungerlo durante i mesi più freddi è presto detto. Quello di Yelapa è un clima tropicale, particolarmente secco durante l’inverno con temperature in media di 30 gradi. La stagione delle piogge, che inizia a giugno, si conclude a metà ottobre, rendendo questo piccolo villaggio la destinazione perfetta per le vacanze al caldo, anche in inverno.

Un paradiso terrestre senza auto raggiungibile in barca

Non è solo il clima a rendere Yelapa la destinazione ideale da raggiungere in inverno, ma sono anche le sue caratteristiche. Questo piccolo villaggio, infatti, è un vero e proprio eden terrestre che non segue le leggi del tempo che scandiscono la nostra quotidianità. Popolata da appena 200 anime, questa località balneare è raggiungibile principalmente in barca, un taxi boat, attraverso l’Oceano. C’è anche una strada che conduce al pueblo da Puerto Vallarta, ma si tratta di un percorso tortuoso e accidentato. È bene sapere, inoltre, che Yelapa è completamente car free.

Del resto, stiamo parlando di un eden in terra messicana, dove il caos, il disordine e il traffico non possono esistere. Motivo per cui un viaggio qui si traduce in una vacanza all’insegna della bellezza e del relax.

Non ci sono musei, centri commerciali e strade trafficate, tutte le esperienze da vivere su questo lembo di terra sono affidate alla natura. Potete trascorrere le giornate su una lingua di sabbia dorata che brilla al sole, fare snorkeling e immersioni. Nuotare in un mare dipinto di blu o, più semplicemente, godervi il dolce far niente immergendovi in un’atmosfera estremamente rilassata.