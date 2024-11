Bruges, la “Venezia del Nord”

Fonte: iStock Canale della città di Bruges all'alba

C’è una città, nel cuore del Belgio, che viene conosciuta come la Venezia del Nord, una delle mete più ambite d’Europa, dal fascino unico, capace di competere, in fatto di bellezza, con la più famosa città del nord Italia. Si tratta della bellissima Bruges, attraversata da numerosi canali che riflettono la bellezza e l’eleganza dei suoi palazzi più antichi e dalla presenza di numerosi cigni che conferiscono un’atmosfera di pace e tranquillità alla città.

Ogni angolo, ponte o palazzo di Bruges ha una storia da raccontare, frutto del glorioso passato cittadino e della sua importanza commerciale, quando questa era considerata come uno dei centri nevralgici dell’economia del nord Europa in epoca medievale. Anche se il mare si è ritirato, la bellezza del luogo è rimasta intatta, con il fascino misterioso di un tempo.

Un viaggio alla scoperta di Bruges

Il modo, forse, migliore per esplorare l’anima di questa cittadina belga è una gita in barca sui suoi canali, per visitare, da una prospettiva decisamente affascinante, il centro storico ed i suoi monumenti. Dal bordo dell’acqua, Bruges svela tutto il suo splendore, con i ponti antichi e le facciate gotiche che ne raccontano la storia. Allo stesso tempo, chi preferisce camminare, visitare a piedi il centro storico non è assolutamente un’idea da scartare. Anzi, passeggiare tra le stradine acciottolate oppure noleggiare una bicicletta, potrebbe essere la scelta ideale per chi desidera scoprire in tutti i suoi angoli la città. Ma quali sono le attrazioni turistiche da non perdere a Bruges?

Fonte: iStock

Béguinage: un’oasi di pace

Il Béguinage, un antico e tranquillo complesso nel cuore della città, è una delle attrazioni principali e più suggestive di Bruges. Si tratta di un antico luogo di ritrovo delle beghine, ovvero donne devote che vivevano nella comunità, pur non essendo monache, e che oggi è abitato da suore benedettine e laiche. È un luogo riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove poter respirare un’atmosfera di pace e tranquillità.

Visitare il Béguinage permette di immergersi in un luogo decisamente pacifico, dove è possibile vivere la tranquillità di un’epoca lontana, fra le tradizionali casette bianche, i giardini interni pieni di fiori colorati ed alberi. Per gli appassionati di storia, è possibile visitare una delle casette, ricostruita in modo tale da avere una visione generale su quella che era la vita nell’antichità del Diciassettesimo secolo, scoprendo le tradizioni ed i costumi delle beghine.

Il centro storico ed i musei cittadini

Il centro storico di Bruges è un gioiello medievale ancora oggi perfettamente conservato, dove l’architettura gotica caratterizza ogni angolo. Qui è possibile visitare la grande Piazza del Mercato, la Markt, che ospita il Belfort, un’antica torre medievale altra 83 metri, dalla cui cima è possibile godere di una vista spettacolare sulla città. Nei pressi di questi piazza si trova anche il Municipio di Bruges, un maestoso edificio gotico, dalla facciata decorata e gli interni finemente decorati. Passeggiando per il centro storico si arriva anche alla Basilica del Santo Sangue, una chiesa che conserva una reliquia del sangue di Cristo, una meta di pellegrinaggio importante, caratterizzata da un’architettura in stile gotico fiammingo.

Come già detto in precedenza, la città di Bruges ha un passato molto importante, soprattutto dal punto di vista storico ed artistico. Proprio per questo, in città sono presenti alcuni importanti musei. Ad esempio, per gli appassionati di arte, è possibile visitare il Groeningemuseum, che ospita una bellissima collezione di arte fiamminga ed olandese, con opere di famosi artisti come Jan van Eyck e Hans Memling. Visitare questo museo è come fare un viaggio nel tempo, in quanto consente di osservare ed ammirare opere uniche, di età rinascimentale e barocca, consentendo di apprezzare a pieno la raffinatezza e l’eleganze dell’arte fiamminga.

Bruges è anche uno dei più antichi centri europei per il commercio dei diamanti. Quindi, non è possibile perdere una visita al Museo del Diamante, il Diamantmuseum, dove è possibile scoprire la storia di questa importante tradizione ed assistere, ogni giorno, ad una dimostrazione dal vivo del taglio dei diamanti, grazie alla presenza di esperti artigiani. Visitare questo museo consente di conoscere e scoprire il valore di questa tradizione per la città di Bruges e per la sua economia, oltre che comprendere l’importanza che il commercio dei diamanti ha ancora tutt’oggi per il Belgio.

Inoltre, per gli amanti del buon cibo e soprattutto dei dolci, si consiglia di visitare il Choco-Story, un museo interamente dedicato al cioccolato, dove i visitatori possono passeggiare tra storia e degustazioni. Qui, infatti, si può scoprire come vengono realizzate le praline e le tavolette di cioccolata, partendo da mostre e documenti che raccontano l’arte della lavorazione del cacao. Il costo dei biglietti parte da 14 euro: il giusto prezzo per assaporare diversi tipi di cioccolato, così da scoprire come il Belgio sia riuscito a diventare la capitale europea del cioccolato. Insomma, un’esperienza adatta a grandi e bambini.

Fonte: iStock

Il Lago dell’Amore ed il Minnewaterpark

Bruges è in grado di incantare tutti i suoi visitatori, grazie alla presenza di luoghi unici, dove potersi rilassare dopo aver passeggiato per la città. Uno di questi è il Minnewater, conosciuto anche come il Lago dell’Amore. Si tratta di un piccolo specchio d’acqua all’interno dell’omonimo parco Minnewaterpark. È uno degli angoli più romantici, dove, secondo la leggenda, le coppie che attraversano il ponte si dice siano destinate a restare per sempre insieme. Questo parco è l’ideale per una piacevole passeggiata, un picnic o semplicemente godersi la natura.

I mercatini di Natale di Bruges

Partire alla scoperta di questa città belga è sempre una bella idea, ma poter visitare Bruges durante il periodo dell’Avvento è qualcosa di unico. Infatti, se si ha la fortuna di partire nelle vicinanze delle feste natalizie, l’atmosfera in città diventa ancora più magica. Bruges, infatti, ospita uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa, con numerosi stand nella piazza principale della città, che offrono sia prodotti d’artigianato locale, che prodotti enogastronomici. Passeggiare tra i mercatini è un’esperienza imperdibile per chiunque visiti Bruges a dicembre.

Bruges è facilmente raggiungibile dalle principali città belghe e ciò consente di partire alla scoperta di questa affascinante cittadina anche partendo dai principali aeroporti d’Italia, in quanto ben collegata a città come Bruxelles o Anversa, grazie alla rete ferroviaria che collega efficacemente le diverse località del Paese.

Visitare la “Venezia del Nord” è un’esperienza in grado di incantare chiunque, tra canali romantici, palazzi storici e musei ricchi di storia. Chi visita Bruges torna sempre a casa con la sensazione di aver scoperto un mondo nuovo, qualcosa fuori dal tempo, dove passato e modernità si incontrano perfettamente, dando vita ad un’atmosfera unica.