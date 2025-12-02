Un viaggio tra Bruges, Gand e Anversa dove luci, mercatini, piste di pattinaggio, giostre, dolciumi, attrazioni e canali creano atmosfere natalizie da sogno

iStock Natale nella piazza del mercato nel centro di Bruges

Con l’arrivo dell’inverno, le Fiandre, una delle regioni del Belgio, si trasformano in un mondo incantato: luci scintillanti, mercatini di Natale, profumi di vin brulé e dolci tipici che si diffondono tra le strade medievali delle città.

Un itinerario tra Bruges, Gand e Anversa – il modo migliore per spostarsi tra queste città è il treno – permette di vivere il Natale in tutte le sue sfumature, dalla magia romantica dei canali di Bruges, alle atmosfere autentiche e creative di Gand, fino al dinamismo festoso di Anversa. Le tre città offrono esperienze diverse ma complementari, ideali per una vacanza natalizia indimenticabile.

Bruges, la città fiabesca dei canali

Bruges è senza dubbio la città fiamminga più suggestiva a Natale. Il suo centro medievale, fatto di canali, ponti di pietra e case secolari, diventa uno scenario da fiaba sotto le luci natalizie.

Ogni anno la città ospita l’evento Winter Gloed – Bagliore d’Inverno – che trasforma piazze e strade in un villaggio invernale ricco di fascino. Le strade principali, illuminate da migliaia di luci, offrono un percorso immersivo spettacolare di 3,5 km – Machina Lumina – tra installazioni luminose e decorazioni artistiche che creano un’atmosfera romantica e accogliente.

Fino al 4 gennaio 2026 (dalle ore 11 alle ore 20 da domenica a giovedì e dalle ore 11 alle ore 21 il venerdì e il sabato, con orari speciali il 24-25-31 dicembre e il 1 gennaio), piazza del mercato e la Simon Stevinplein ospitano rispettivamente mercatini tradizionali e con prodotti artigianali. Qui è possibile acquistare decorazioni natalizie fatte a mano, regali originali, cioccolato belga, biscotti tipici e vin brulé.

Bagliore d’Inverno 2025 propone anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio (aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, con orari speciali nei giorni festivi) sul lago del Koning Albert I-park abbellita con tantissime lucine che creano un’atmosfera magica.

Una delle esperienze più suggestive è una pausa al bar invernale “IJsgloed” che si trova accanto alla pista di pattinaggio. Qui per riscaldarsi in un ambiente accogliente e confortevole, si possono assaggiare bevande locali e gustosi snack fiamminghi tutti i giorni dalle ore 10 a mezzanotte.

Il giro in carrozza attraverso le vie del centro, sotto le luci e accanto ai canali che riflettono le decorazioni luminose, è senza dubbio un’attività che resterà nel cuore di grandi e piccini. Passeggiare poi a piedi lungo le strade acciottolate permette di scoprire piccoli angoli nascosti, decorazioni natalizie molto suggestive e scorci panoramici sulle torri medievali illuminate.

Per i più piccoli è perfetta anche la Fiera di Natale che si svolge fino al 30 dicembre sul ‘t Zand. Giostre per bambini, luna park, giochi e una bancarella di dolci caldi appena sfornati faranno da cornice a questo evento invernale di Bruges. Inoltre, alcune chiese storiche aprono le loro porte per concerti di Natale o per ammirare presepi artistici e installazioni a tema natalizio.

Durante il periodo festivo dal 7 dicembre al 4 gennaio 2026, Bruges propone anche un grande presepe in legno, progettato da un falegname locale, nel giardino della cattedrale della città.

Un viaggio a Bruges per Natale è anche sinonimo di degustazioni di specialità locali come formaggi, cioccolato e birre artigianali e per tutti quelli che scelgono di visitare questa bomboniera durante il weekend del 6-8 dicembre 2025, segnalo un altro evento.

Il 7 dicembre dalle 11 alle 18 si terrà infatti la Midwinterfeest 2025, un mercatino di Natale nella Balstraat, con bancarelle che propongono artigianato locale e leccornie fiamminghe.

iStock

Gand, il Natale tra luci e magia

Gand, nelle Fiandre, offre un’esperienza natalizia diversa rispetto a Bruges: più raccolta, creativa e autentica. Il festival Gentse Winterfeesten trasforma la città in un villaggio di Natale con mercatini diffusi nelle piazze principali e lungo le vie del centro storico (St.-Baafsplein, Botermarkt e Klein Turkije, fino alla fine di Korenmarkt).

Il mercatino di Natale, che si terrà dal 4 al 31 dicembre 2025, include oltre 150 chalet di legno con artigianato locale, decorazioni natalizie, prodotti gastronomici, come cioccolata calda e crêpe, e regali originali.

La piazza Emile Braunplein ospita una pista di pattinaggio (con le stesse date dei mercatini) che crea un’atmosfera vivace e accogliente. Tante sono le attività per grandi e piccini, dalle giostre (come la gigantesca pallina di Natale o la slitta volante) alla ruota panoramica che domina la città, regalando una vista spettacolare sui canali e sui tetti medievali illuminati. A Gand Babbo Natale inoltre giunge in compagnia di tantissime figure fantastiche con cui scattarsi grandiose foto.

Uno degli elementi più caratteristici del Natale a Gand è la combinazione tra storia e modernità: i canali, i ponti e gli edifici medievali vengono decorati con luci a tema, mentre le piazze principali ospitano installazioni luminose e scenografie natalizie che attirano visitatori di tutte le età.

Per gli amanti della cultura, ma anche per i più piccoli, sarà pura magia visitare il castello della città che per l’occasione (dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026) viene trasformato in un castello invernale incantato, con decorazioni, luci da favola e musica di festa.

iStock

Anversa, festa e luci tra storia e modernità

Anversa è la città più vivace delle tre, perfetta per chi cerca un Natale festoso, urbano e ricco di eventi. L’iniziativa Winter in Antwerp, dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, trasforma il centro storico in un grande villaggio di Natale che si estende su diverse piazze principali. Al mercatino di Natale è possibile trovare tantissimi chalet che vendono artigianato, decorazioni e dolci tipici.

Ad Anversa ci si può divertire alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, scattare foto memorabili dalla ruota panoramica che regala scorci pazzeschi sulla città illuminata, assaporare squisitezze locali, fare shopping al mercatino alla ricerca del regalo perfetto e originale.

Anversa è anche famosa per il suo shopping natalizio: boutique di moda, negozi di cioccolato e mercati specializzati offrono regali originali e prodotti locali. La città propone anche tour guidati tematici, come percorsi tra i mercatini e le installazioni luminose, o visite a musei con esposizioni a tema natalizio.

Gli amanti del cibo possono godersi le specialità belghe nei numerosi ristoranti e caffè del centro, con menù natalizi che includono dolci, zuppe calde e piatti tipici in versione invernale.

Inoltre, per questa edizione di Inverno ad Anversa, la città propone anche tre differenti bar invernali (uno vicino alla pista di pattinaggio in piazza Groenplaats, uno in Hendrik Conscienceplein e l’ultimo in piazza Steenplein sotto la ruota panoramica).