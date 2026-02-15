Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Tutto il fascino del borgo di Český Krumlov

Marzo è quel mese sospeso in cui l’inverno allenta la presa e la primavera inizia a farsi sentire nell’aria: le giornate si allungano, la luce cambia, le città si svuotano delle folle dell’alta stagione e tornano a respirare. Insomma, è il momento ideale per concedersi tre giorni lontano dalla routine.

Che si tratti di un borgo medievale dell’Europa centrale, di un villaggio lambito dai canali o di un angolo ancora autentico d’Italia, marzo regala un ritmo perfetto, abbastanza mite per camminare, piuttosto tranquillo per ascoltare davvero i luoghi.

Ecco alcune idee per un weekend lungo o un mini break che sa di scoperta.

Český Krumlov, il gioiello boemo

Nella Boemia meridionale, Český Krumlov è una piccola città capace di competere, in passato, con le più grandi corti europee. Il suo castello, secondo per dimensioni soltanto a quello di Praga, veglia un centro storico che è un mosaico di pittoresche casette, giardini e taverne medievali.

Nonostante le dimensioni contenute, i fasti del passato si intuiscono ancora nei dettagli architettonici e nelle decorazioni. Il centro è un labirinto in cui è piacevole smarrirsi, curiosando tra botteghe d’artigianato e scorci che sembrano dipinti.

A marzo, quando i gruppi organizzati sono ancora pochi, Český Krumlov si mostra nella sua dimensione più vera e le gallerie d’arte e gli eventi culturali contribuiscono a renderla una delle mete più affascinanti della Repubblica Ceca.

Mechelen, la perla fiamminga

C’è chi sceglie Bruges, chi punta su Bruxelles o Anversa: eppure Mechelen, o Malines in francese, è una rivelazione silenziosa. Basta la sua imponente cattedrale per giustificare il viaggio: la torre domina il profilo urbano ed è considerata una delle più belle del Belgio. Dalla cima si gode di un panorama aperto sui tetti e sulle campagne fiamminghe, in una luce limpida che a marzo diviene quasi cristallina.

Attorno alla cattedrale si snoda un centro storico elegante e raccolto, punteggiato da magnifiche chiese, palazzi rinascimentali e barocchi, musei di sicuro interesse e una suggestiva passeggiata lungo il fiume Dijle.

Si tratta di una città che unisce storia e visione contemporanea, tanto da essere stata nominata dal Financial Times tra le dieci città europee del futuro. E la sua posizione strategica, a breve distanza dalle principali città belghe, la rende perfetta per tre giorni lenti tra cultura e birrifici storici.

Giethoorn, il villaggio senza strade

iStock

Il villaggio di Giethoorn (meno di tremila abitanti) viene spesso definito la “Venezia del Nord”, ma in realtà non ha bisogno di paragoni: a circa 120 chilometri da Amsterdam, è immerso nel verde del Parco Nazionale Weerribben-Wieden ed è contraddistinto da isolotti collegati da oltre centosettanta ponti.

Qui non esistono strade nel senso tradizionale: ci si muove in barca lungo i canali, che nei secoli furono ampliati per favorire l’industria della torba. Due laghi artificiali impreziosiscono un paesaggio ricco di canneti, boschi e specchi d’acqua.

Marzo è il mese perfetto per viverlo senza la folla estiva, tra relax e natura.

Sighișoara, leggende di Transilvania

Nel cuore della Transilvania affascina Sighișoara, città medievale dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove le case colorate sembrano appartenere a una fiaba e le mura raccontano secoli di storia sassone.

Fondata alla fine del XII secolo, raggiunse il massimo splendore nel XV quando divenne città libera. Oggi conserva nove delle quattordici torri originarie, bastioni possenti, scalinate ripide e viuzze acciottolate che invitano a perdersi senza fretta. La Torre dell’Orologio si staglia sui tetti e scandisce il tempo di un borgo che appare come sospeso.

Inoltre, Sighișoara è la città natale di Vlad Țepeș, il Principe della Valacchia che ispirò il personaggio di Dracula. L’atmosfera è autentica, non costruita per il turismo, e a marzo, lontano dai flussi estivi e dal Festival Medievale di luglio, si può vivere nella sua dimensione più romantica.

Ribeauvillé, il borgo delle fiabe

Nel cuore dell’Alsazia, tra vigneti e dolci colline, Ribeauvillé incarna l’immaginario del villaggio delle favole: le stradine medievali, le case a graticcio dai colori pastello, le botteghe artigianali e le fontane rinascimentali creano un insieme armonioso e oltremodo vivo.

A marzo, la luce ormai primaverile accende le facciate, i vigneti iniziano a risvegliarsi e il borgo si rivela in tutto il suo fascino: La seicentesca Pfifferhus, la Casa dei Menestrelli, sembra davvero uscita da una favola dei fratelli Grimm.

Sorvegliato dalle rovine dei Tre Castelli dei Signori di Ribeaupierre, sa unire con naturalezza il patrimonio storico alla modernità ed è una tappa perfetta per chi desidera concedersi una fuga tra vino, architettura e panorami davvero bucolici.

Teolo, tra colline e silenzi

Nell’incantevole cornice dei Colli Euganei, Teolo è uno dei borghi più suggestivi del territorio: non a caso, al cospetto del Monte Pendice e immerso in uno sfondo romantico di colline ondulate e boschi, è una tappa che unisce natura e memoria.

Tutta la zona fa parte del Parco Regionale dei Colli Euganei e conserva importanti testimonianze storiche, come i siti archeologici di Rocca Pendice e la Rocca di Speronella, oltre alle incisioni su trachite dei Carri dei Carraresi. Ancora, l’Abbazia di Praglia aggiunge una dimensione spirituale a un paesaggio già intenso.

iStock

La natura, a sua volta, è assoluta protagonista: il falco pellegrino nidifica a Rocca Pendice e la cascata Schivanoia, nei pressi di Castelnuovo, regala scorci inattesi. Marzo è il momento in cui i colli si risvegliano e le temperature invitano a camminare senza il caldo estivo.

Orgosolo, l’anima selvaggia della Sardegna

Infine, se cercate una Sardegna differente, lontana dalle cartoline balneari, troverete in Orgosolo la vostra meta prediletta: cittadina di meno di cinquemila abitanti arroccata a seicento metri lungo le pendici del Monte Lisorgoni, mette in luce un’isola profonda e selvaggia.

Il paesaggio è aspro, disegnato da gole, grotte e sentieri battuti dal vento. I trekking nei dintorni richiedono spesso una guida, ma l’esperienza viene ripagata dal silenzio rigenerante e, talvolta, dall’avvistamento di mufloni e aquile.

Nel centro abitato, i murales colorati trasformano le vie in un museo a cielo aperto, raccontando storie sociali e identitarie. A marzo, lontano dai flussi estivi, Orgosolo è la scelta di chi vuole comprendere la vera anima della Sardegna.