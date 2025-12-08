Si trova all'interno della Wilton House una delle stanze più celebri del cinema: è in Bridgerton, Barry Lyndon, Frankenstein e altri...ma pochi lo sapevano

Getty Images Il palazzo di Wilton House, nel Wiltshire

Alcuni luoghi entrano nell’immaginario collettivo quasi di nascosto. Li vediamo scorrere sullo schermo in decine di film e serie Tv celebri, li associamo a storie di epoche in cui balli, intrighi e amori erano all’ordine del giorno, ma solo quando li incrociamo davvero scopriamo che esistono nella realtà. Uno di questi è proprio Wilton House, nel cuore del Wiltshire.

A rendere celebre questo antico palazzo sono importantissime produzioni che all’interno di una particolare sala hanno fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo: da Barry Lyndon di Stanley Kubrick a Orgoglio e pregiudizio con Keira Knightley, da Ragione e sentimento di Ang Lee, a Emma con Anya Taylor-Joy, fino a The Crown, Bridgerton e il nuovo Frankenstein di Guillermo del Toro con Jacob Elordi.

Scopriamo una delle dimore più scenografiche d’Inghilterra, meta di viaggiatori e amanti di cinema e di grandi palazzi storici.

Wilton House, il palazzo amato dal cinema

Prima di diventare una delle residenze aristocratiche più affascinanti d’Inghilterra e set di produzioni cinematografiche celebri, Wilton House fu il luogo dove sorgeva un’antica abbazia benedettina fondata intorno al IX secolo. La sua storia cambiò radicalmente nel XVI secolo, quando la dissoluzione dei monasteri voluta da Enrico VIII portò il complesso nelle mani di William Herbert, futuro primo conte di Pembroke. È lui, nel 1544, che avviò la trasformazione della proprietà in una dimora signorile.

Dopo un incendio nel 1647, la casa venne ricostruita in stile palladiano assumendo l’aspetto armonioso e luminoso che la caratterizza ancora oggi, arricchito da interventi successivi che lo hanno reso un vero gioiello artistico. Da oltre quattro secoli Wilton House appartiene alla famiglia dei conti di Pembroke, circondata da giardini, fiumi e paesaggi modellati con eleganza: un mix equilibrato tra epoche e stili che conferisce alla dimora un’atmosfera affascinante.

Entrare a Wilton House significa immergersi in un mondo antico dalle atmosfere aristocratiche: dagli appartamenti alle gallerie monumentali, si ammirano arredi preziosi, boiserie intagliate, stucchi dorati e una ricca raccolta di ritratti di famiglia, con opere di Anthony van Dyck. Una combinazione perfetta tra collezioni, proporzioni armoniose e dettagli decorativi che hanno ispirato l’immaginario estetico di tanti scrittori, scenografi e registi, divenendo un riferimento dell’eleganza britannica.

La Double Cube Room

L’abbiamo già vista tutti, ma non lo sapevamo: la Double Cube Room è una delle stanze più rappresentate nel cinema e si trova proprio nel cuore della Wilton House.

Il nome è dovuto alle sue proporzioni perfette: un doppio cubo architettonico, coperto da un soffitto altissimo e illuminato da enormi finestre che filtrano la luce come in un dipinto seicentesco. A dominare, nella stanza elegantemente arredata, è un’opera monumentale: il “Ritratto del 4° Conte di Pembroke e della sua famiglia”, realizzato da Anthony van Dyck.

È proprio per questo dipinto, rimasto lì da secoli, che la sala è perfettamente riconoscibile sullo schermo! Kubrick la trasformò in un salone aristocratico in Barry Lyndon, Joe Wright vi ambientò la memorabile scena del pianoforte con Keira Knightley in Orgoglio e pregiudizio, mentre Del Toro l’ha utilizzata come sala da pranzo della famiglia Frankenstein, sfruttando l’atmosfera quasi magica che la caratterizza.

E ancora, Ang Lee ha girato qui alcuni dei balli più raffinati di Ragione e sentimento, la serie Netflix The Crown l’ha trasformata in Buckingham Palace, mentre in Bridgerton e Queen Charlotte è la location ideale per balli, sfarzo e atmosfere regency.

Dove si trova

Wilton House sorge nel cuore del Wiltshire, una delle contee più pittoresche dell’Inghilterra del Sud. A pochi minuti in auto dalla città di Salisbury e a circa 1 ora e 45 minuti da Londra, questa dimora è facilmente raggiungibile, anche prendendo treni diretti verso Salisbury, da cui partono taxi e autobus locali.