In Norvegia, la scalinata di legno più lunga e spettacolare del mondo

Sono olltre quattromila (per la precisione, 4.444) gli scalini delle Flørli stairs, tra le scalinate in legno più lunghe e più spettacolari del mondo. Si trovano in Norvegia, e pare che percorrerle sia un’esperienza quasi surreale.

Riservate a chi non soffre di vertigini, e a chi intende mettersi alla prova con una sfida a dir poco impegnativa, le Flørli stairs si trovano nel piccolo villaggio omonimo, che è privo di strade e che può essere raggiunto solo mediante i quattro traghetti giornalieri. Siamo nel cuore del Lysefjord (letteralmente, “fiordo della luce”), fiordo sito nel comune di Forsand e così chiamato per le sue candide rocce granitiche sempre baciate da una luce azzurrina.

Qui, circondate dal silenzio, le Flørli stairs paiono condurre fino al cielo. Seguono i condotti d’acqua che alimentano la centrale idroelettrica costruita sulla banchina, e conducono sino alla diga di Ternevass. Una volta giunti in cima, il paesaggio è di quelli che tolgono il fiato: il Lysefjord si apre tutto davanti agli occhi, e lo sguardo giunge sino alla Preikestolen, la falesia di granito che – alta 604 metri – termina a strapiombo sul fiordo.

Ovviamente, la vera esperienza è percorrere tutta quella scalinata in legno sia in salita che in discesa ma – in alternativa – per tornare al villaggio è possibile seguire il sentiero centenario, che venne utilizzato per trasportare i macchinari e gli strumenti necessari alla costruzione della diga (realizzata tra il 1918 e il 1920). In ogni caso, si tratta di un trekking in un luogo unico al mondo.

Luogo perfetto per rilassarsi lontano da tutto e da tutti, Flørli è anche il punto di partenza ideale per le avventure outdoor. Venire qui d’estate significa svegliarsi nel silenzio, circondati dalla bellezza del fiordo e con la brezza ad accarezzarti il viso.

Per poi uscire in kayak, andare a pesca e cucinarsi il pesce dinnanzi al mare. Insomma, la scalinata di legno più lunga del mondo è sicuramente l’attrazione principale di quest’angolo di Norvegia, ma non è l’unico motivo per cui vale la pena arrivare sino a qui.