Miami, la città dove prima c’erano gli indiani

Dalle origini indiane al business delle crociere, passando per la rivoluzione castrista. Miami vanta un’antica e variegata storia ed è oggi una delle mete principali per i viaggi negli USA.

Tra sole, sabbia, mare e una ricca comunità variegata, Miami è una metropoli moderna particolarmente benedetta dalle sue condizioni generali. A partire dal 1896, anno in cui la città venne raggiunta dal suo primo treno, si è registrata un’incredibile crescita, guidata dal turismo.

Oggi il business delle navi da crociera è così avanzato da consentire un’incredibile prosperità, quasi fosse una nazione indipendente. La popolazione parla per il 60% principalmente spagnolo, con quartieri in cui non si sente mai parlare inglese. Ciò è dovuto anche alle reazioni della rivoluzione castrista del 1959, che portò un incredibile aumento della popolazione cubana.

In origine l’area dove ora vi è downtown, apparteneva ai nativi americani, la tribù Tequesta, 10mila anni fa circa, che arrivarono a imporre il proprio controllo su tutta la Florida meridionale. Furono loro probabilmente i primi a parlare di ‘Miami’, in riferimento all’acqua dolce. La conquista del territorio da parte degli europei avvenne unicamente a partire dal diciottesimo secolo, dopo i tentativi falliti di due secoli prima di Ponce de Leòn.

Miami beach: spiagge da visitare

Le spiagge di Miami sono divenute un vero e proprio simbolo in giro per il mondo. Sabbia pulita, mare calmo, palme e torrette dei bagnini in ogni dove. Davvero difficile non innamorarsene a prima vista. Le soluzioni per i turisti sono davvero tantissime, con la sabbia che si estende per chilometri, a perdita d’occhio.

Immancabile una visita a Lummus Park, la spiaggia principale di South Beach, con la sua sabbia portata dalle Bahamas. È qui che si recano i fanatici dell’abbronzatura, con addominali scolpiti in ogni dove.

Nella zona a sud di Key Biscayne si trova Cape Florida State Park, con fondali bassi e una splendida barriera corallina. Guardando alla spiaggia, c’è il faro di Cape Florida sullo sfondo, che consente di salire e ammirare la Skyline di Miami. Solitamente è meno affollata delle spiagge di South Beach, risultando una meta ideale per trovare la giusta pace e tranquillità.

Le famiglie tendono a recarsi invece verso Matheson Hammock Park Beach, a South Miami, luogo di quiete assoluta. Vi è presente una magnifica laguna artificiale, che viene alimentata in maniera naturale dal movimento delle maree dalla baia di Biscayne.

Se invece volete sparire un po’ dalla circolazione, a metà strada tra la costa est di Miami e Key Biscayne si trova Virginia Key. Tranquillità e riservatezza, per cinque dollari benedetti per ogni auto e due dollari per pedone. È qui possibile noleggiare inoltre un windsurf o un idrovolante.

Miami, Bayside Marketplace

Con più di 150 negozi il Bayside Marketplace è un centro commerciale di dimensioni imponenti, ricco di ristoranti, bar all’aperto con magnifiche viste sul porto e locali dove poter acquistare prodotti d’artigianato e capi d’abbigliamento.

Un luogo di puro ozio sul lungomare della Baia di Biscayne, dove passeggiare, trascorrere ore in assoluto relax e fare shopping tra tantissime proposte differenti. La sua posizione nel centro cittadino l’ha reso un’attrazione turistica enorme. È oggi infatti uno dei posti più carismatici della città.

Miami, vita notturna

La vita diurna di Miami ruota principalmente attorno alle spiagge, tra relax e sport acquatici. Di notte la città s’illumina a festa, con tantissimi locali disseminati in varie zone. Inutile dire che, come per qualsiasi metropoli, anche in questo caso esistono dei quartieri dai quali è meglio stare alla larga.

Il centro cittadino però è garanzia di divertimento e buona musica. Locali come il Monty’s o il bar dello Standard Hotel garantiscono una vista da sogno, soprattutto al tramonto. Il Tap Tap invece offre uno dei migliori mojito in città.

Ocean Drive è ricca di locali e, trattandosi del lungomare, offre la possibilità di dedicarsi a piacevoli passeggiate, a due passi dall’acqua. Tanti i ristoranti in Lincoln Road invece, mentre pub e discoteche sono concentrati su Washington Avenue.

Miami, Ultra Musica Festival

Miami è la patria dell’Ultra Music Festival, una delle manifestazioni musicali più note al mondo. Nel 2018 ha festeggiato i suoi 20 anni presso il Bayfront Park, che nell’immaginario dei fan resterà legato a questo evento globale.

Nel 2019 però le cose cambieranno. Il festival dovrà trovare una nuova casa ma, se ci si dovesse trovare in città tra il 29 marzo e l’1 aprile, sarebbe davvero un grave spreco non acquistare dei biglietti e prendere parte a quella che è una vera e propria esperienza di vita.