I 5 must delle crociere nei fiordi norvegesi

Le crociere nel Nord Europa rappresentano un'esperienza unica e imperdibile per gli amanti della natura, che qui possono immergersi in paesaggi da fiaba.

Fonte: iStock Nave da crociera nei fiordi norvegesi

Le crociere nei fiordi norvegesi sono un’esperienza da fare almeno una volta nella vita, un must imperdibile. I fiordi sono luoghi in grado di coniugare bellezze naturali mozzafiato, paesaggi unici e ricchezze culturali, che, insieme, creano un’atmosfera di calma e tranquillità che pochi altri viaggi riescono a trasmettere.

Questi itinerari, che seguono gli antichi percorsi dei vichinghi che navigavano queste acque, conducono i viaggiatori attraverso alcuni dei paesaggi più suggestivi al mondo, con montagne imponenti, cascate e villaggi tradizionali che fungono da cornice a questo panorama. Ma quali sono i motivi principali per scegliere una crociera nei fiordi norvegesi?

Ecco 5 motivi per scegliere la crociera nei fiordi

1) Natura selvaggia in luoghi inusuali e meravigliosi

I fiordi rappresentano un autentico tesoro nascosto, lontano dai classici percorsi turistici e che merita di essere esplorato a fondo. Visitare questi bracci di mare incastonati tra montagne e valli di un verde affascinante è uno dei motivi principali per cui fare una crociera nei fiordi.

Tra i fiordi più celebri c’è il Geiragerfjord, patrimonio dell’umanità UNESCO, una vera e propria icona, con le sue acque azzurre le imponenti cascate conosciute come le “Sette Sorelle”, oppure Sognefjord, che è il fiordo più lungo e profondo dell’intera Norvegia. Ogni tappa di una crociera nei fiordi è qualcosa di unico, un’immersione totale nella natura del Nord Europa.

Come se non bastasse, oltre ai paesaggi naturali, che caratterizzano la navigazione in queste acque si trovano anche diversi villaggi di pescatori, che puntellano e colorano la costa, come Bergen, con la sua ricca storia e le sue case tradizionali colorate.

2) Abbracciare il sole di mezzanotte

Le crociere nei fiordi sono molto particolari ed apprezzate soprattutto nei mesi estivi, da giugno a settembre, e rappresentano la scappatoia ideale alla fuga della calura estiva delle grandi città. Inoltre, si tratta del periodo giusto per godere del famoso sole di mezzanotte, un fenomeno che colpisce le regioni del nord Europa, in cui la luce dorata del sole illumina il paesaggio fino a tarda notte. Navigare con questa luce è un’esperienza che difficilmente si potrà dimenticare e che permette di vivere il tempo in una modalità totalmente diversa ed altrettanto affascinante.

3) Un viaggio tra storia e paesaggi da sogno

Una crociera nei fiordi norvegesi offre la possibilità di esplorare bellezze naturali e paesaggi da sogno, ma anche luoghi molto ricchi dal punto di vista della cultura e delle tradizioni.

Visitare, ad esempio, queste zone durante l’inverno è a dir poco spettacolare, periodo dell’anno durante il quale è possibile osservare le maestose montagne innevate a contrasto con le cascate e le acque cristalline del luogo. Insomma, di per sé una ragione più che sufficiente per decidere di intraprendere questo viaggio.

Non bisogna poi dimenticare che durante una crociera vengono concesse diverse pause, che danno la possibilità ai visitatori di scoprire villaggi e città del Nord Europa decisamente affascinanti. Fra queste troviamo Bergen, di cui già si è parlato in precedenza, ma anche Tromsø, nota anche come la “Parigi del Nord” e che della Norvegia è sicuramente uno dei luoghi da visitare, ed Ålesund: dei veri e propri gioielli, ciascuno con una storia unica e monumenti tutti da scoprire.

Oltre alle città più conosciute sarà possibile anche visitare i paesaggi ed i villaggi più remoti, dove la cultura locale è pressocché rimasta intatta e dove è possibile assistere ad alcune tradizioni ancora vive, come l’allevamento di renne o la creazione di prodotti artigianali.

4) Prezzi competitivi per un lusso accessibile

Contrariamente a quanto si possa pensare, fare una crociera nei fiordi norvegesi potrebbe essere un’esperienza abbastanza conveniente, soprattutto se si prenota con largo anticipo oppure nei periodi di bassa stagione, in confronto, ad esempio, alle crociere nel Mar Mediterraneo. Questo è possibile grazie ad un minor afflusso di turisti, che prediligono destinazioni più popolari e miti.

5) La serenità dei mari del Nord Europa, per una crociera senza eguali

Infine, l’ultimo motivo per cui scegliere una crociera alla scoperta dei fiordi è sicuramente l’atmosfera di relax e serenità che caratterizza questi luoghi. A differenza delle rotte più battute dai turisti, questo viaggio permette di immergersi in un ambiente intimo e rilassante, anche grazie, spesso, alle dimensioni più ridotte delle navi.

L’assenza delle grandi folle permette di godere meglio le escursioni a terra e di vivere un’esperienza autentica ed immersiva in questi luoghi. Questo rende le crociere nei fiordi particolarmente adatte a chi desidera fuggire dallo stress quotidiano e ha bisogno di una pausa, per una vacanza tranquilla e serena.

Esperienze uniche da non perdere in una crociera ai fiordi

Oltre a questi cinque motivi appena elencati, ci sono anche esperienze uniche che non possono assolutamente essere lasciate al caso. Nei fiordi norvegesi, infatti, in mezzo a questo panorama fantastico, è possibile fare delle escursioni in kayak, così da vivere la natura da una prospettiva totalmente diversa, navigando tra le acque cristalline e le cascate circostanti.

Oppure è possibile visitare le fattorie locali, per scoprire la vita rurale norvegese, assaggiando i prodotti tipici come il formaggio di capra in ambienti dallo stile decisamente bucolico. Proprio in merito ai sapori tradizionali, sicuramente un’esperienza culinaria da non perdere è quella legata all’assaggio di alcuni prodotti tipici locali come il famoso salmone affumicato, ma anche l’aringa marinata ed i frutti di mare freschi, accompagnati da birre artigianali o acquavite norvegese, una bevanda alcolica che si produce proprio nei paesi scandinavi dal quindicesimo secolo.

O ancora, osservare dalla nave uno degli spettacoli più apprezzati e ricercati al mondo, sognati dai visitatori di tutte le età. Fare una crociera sui fiordi, infatti, in determinati periodi dell’anno, permette di ammirare l’aurora boreale, un fenomeno unico in grado di tenere tutti con il naso all’insù, creando ricordi indimenticabili di una vacanza unica nel suo genere.

Una crociera nei fiordi norvegesi, dunque, non è da considerarsi solo una vacanza, ma sicuramente un viaggio che cambia profondamente il modo di vedere la natura che ci circonda. L’incontro con una natura così maestosa e potente, unito alla scoperta di culture e tradizioni antiche, è in grado di lasciare nel cuore dei visitatori un segno indelebile. Un viaggio imperdibile per chiunque ami la natura e sia alla ricerca di una pausa rigenerante, lontana dal caos delle rotte più affollate dai turisti.