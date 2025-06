Vacanze low cost nel Lazio tra mare, laghi e montagna: mete belle e accessibili per trascorrere in serenità l'estate di quest'anno

iStock@Freeartist Capodimonte, borgo sul Lago di Bolsena

Se siete alla ricerca di una vacanza estiva che unisca bellezza, autenticità e budget contenuto, il Lazio, regione, incastonata tra il Mar Tirreno e l’Appennino centrale, è uno dei posti italiani più indicati. Custode di piccoli borghi, spiagge tranquille, laghi vulcanici e aree naturali ancora poco battute dal turismo di massa, è una destinazione da prendere in considerazione anche se si desidera scoprire un’Italia più autentica.

Certo, il modo migliore per evitare di spendere una fortuna è sempre quello di prenotare in anticipo (e se possibile evitare l’alta stagione), ma certamente in alcune località di questo angolo del nostro Paese i prezzi rimangono più contenuti rispetto ad altre zone. Scopriamo insieme dove trascorre un’estate low cost nel Lazio.

Estate a Santa Severa

Santa Severa, frazione balneare di Santa Marinella, si trova a circa 50 km da Roma, lungo la panoramica via Aurelia. Diventata famosa negli anni passati perché il castello che si affaccia sulla sua spiaggia è stato il set cinematografico di “Tre metri sopra il cielo”, può rivelarsi davvero una delle mete di mare più affascinanti ed economiche del Lazio per l’estate 2025.

L’acqua è pulita, la sabbia dorata e a render il tutto ancora più speciale c’è il suo skyline su cui si staglia questo maniero risalente al XIV secolo. Offre ampi tratti di spiaggia libera e stabilimenti con lettini a partire da 8 euro, fino a circa 30-35 euro nei weekend, con opzioni family-friendly, chioschi sul mare e, qualora lo desideraste, anche più costose.

Si raggiunge facilmente in treno da Roma con meno di 5 euro, ed è quindi indicata anche per chi viaggia senza auto. Per chi vuole vivere un’esperienza unica nel suo genere, a disposizione per dormire c’è un ostello ospitato direttamente all’interno del castello stesso, con camere a partire da 60 euro a notte. In alternativa, si può optare per B&B e appartamenti, che in zona si trovano anche sotto i 60-70 euro.

A pochi passi si possono esplorare le saline e la Riserva Naturale di Macchiatonda, passeggiare sui sentieri dei Monti della Tolfa o godersi un aperitivo al tramonto sulla sabbia.

iStock@ValerioMei

Trevignano Romano, un’estate al lago

Chi al mare preferisce l’acqua dolce può optare per Trevignano Romano, borgo incastonato sulla riva nord del Lago di Bracciano a circa 50 km da Roma. Un luogo in grado di rendere felici tutti i suoi visitatori, in quanto combina bellezza naturale, storia e prezzi accessibili. In più, il paese ha ottenuto la Bandiera Blu per la pulizia delle acque e la Bandiera Arancione per la qualità dei servizi e l’ambiente.

I bed & breakfast locali partono da circa 60-80 euro a notte, mentre gli hotel economici costano in media 75-105 euro. Alcuni appartamenti e case vacanza offrono soluzioni da 50 euro (ma vanno prenotati con largo anticipo), fino a 100-140 euro per famiglie. Il lago è balneabile e gratuito, l’area è perfetta per nuoto, vela e wind‑surf, e chi ama camminare può salire alla Rocca Orsini per una vista spettacolare.

Monte Livata, la “montagna di Roma”

Soluzioni piuttosto accessibili nel Lazio si trovano anche se, al caldo tipico della stagione, si preferisce un po’ di fresco montano. Basta scegliere come destinazione di viaggio Monte Livata, a solo un’ora da Roma e nel cuore del Parco Naturale dei Monti Simbruini. Da queste parti i visitatori possono trascorrere le loro vacanze a contatto con una natura incontaminata in cui fare numerose attività all’aria aperta, come escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo, tiro con l’arco, rafting sul fiume Aniene e il divertente Fun Bob, una slittovia su rotaie adatta a tutte le età.

Per gli amanti delle due ruote, le escursioni in e-bike sono disponibili a partire da 40 euro per 3 ore, con tariffe che salgono fino a 80 euro per 6 ore in alta stagione. Per il pernottamento, le opzioni variano da rifugi e ostelli con prezzi che vanno da 50 euro a notte, fino a 90–110 euro a notte per famiglie in B&B e appartamenti.

Non manca la possibilità di vivere esperienze immersive, con attività che spaziano dalla costruzione di rifugi alla raccolta di erbe commestibili.

iStock

Scauri, economica e bella

Un’altra meta di mare del Lazio da prendere in considerazione per un’estate a basso costo è la bella Scauri, in provincia di Formia, dove potersi rilassare in un contesto fatto di mare cristallino, storia, natura e cultura. Situata lungo la costa tirrenica, è facilmente raggiungibile in treno o auto, con collegamenti diretti che rendono la località accessibile anche per chi non dispone di un proprio veicolo.

La località vanta spiagge sabbiose e acque limpide, con la possibilità di scegliere tra tratti di spiaggia libera e stabilimenti balneari. I prezzi per l’accesso ai lidi attrezzati variano, ma è possibile trovare soluzioni economiche, in quanto si aggirano intorno ai 15-20 euro al giorno per l’ingresso e l’uso di lettini e ombrelloni.

Per quanto riguarda il soggiorno, si trovano bed & breakfast e appartamenti in affitto con tariffe medie che variano dai 50 ai 70 euro a notte (in alta stagione tendono, chiaramente, a salire), costi che possono scendere ulteriormente prenotando con anticipo o scegliendo sistemazioni un po’ fuori dal centro. Anche i ristoranti locali propongono piatti di pesce e specialità tipiche a prezzi contenuti, con pasti intorno ai 15-20 euro a persona.

Oltre al mare, Scauri si distingue per il Parco Regionale Riviera di Ulisse, un’area naturale protetta dove è possibile fare passeggiate, escursioni in bici e godersi panorami emozionanti.

iStock

A Bolsena per scoprire il più grande lago vulcanico d’Europa

Probabilmente non tutti ne sono a conoscenza, ma nel Lazio prende vita il lago vulcanico più grande d’Europa: il Lago di Bolsena. Situato nella bellissima provincia di Viterbo, è noto per le sue acque cristalline, le spiagge tranquille e i pittoreschi borghi che lo circondano. Non solo la stessa Bolsena, quindi, ma anche altri gioiellini come, per esempio, Montefiascone e Capodimonte.

Le opzioni per l’alloggio sono varie e adatte a diversi budget. Gli agriturismi e le case vacanza permettono di risparmiare sui pasti. I prezzi per due persone variano tra 60 e 170 euro a notte, a seconda della posizione e dei servizi offerti. Per chi preferisce un’esperienza più immersiva nella natura, i campeggi offrono piazzole da accaparrarsi con soli 10 euro a notte o poco più.

Il lago, tra le altre cose, è culla di numerose opportunità per trascorrere il tempo all’aria aperta. Le spiagge libere sono gratuite e ben curate, ideali per nuotare o prendere il sole. Per gli appassionati di sport acquatici, il noleggio di pedalò o canoe è disponibile a partire da 10 euro l’ora.

Marina di Montalto, il mare degli Etruschi

Marina di Montalto (frazione di Montalto di Castro), in provincia di Viterbo, se prenotata con anticipo può rivelarsi è una meta interessante per chi cerca una vacanza estiva economica, senza però rinunciare al mare e ai comfort. È facilmente raggiungibile in auto o treno, con collegamenti diretti e frequenti, e conserva un’ampia varietà di appartamenti a ville, con prezzi settimanali che spaziano dai 250 euro ai 1.350 euro, a seconda della tipologia e del periodo.

Per chi cerca soluzioni più economiche, sono disponibili anche case a partire da 300 euro a settimana, hotel e diversi campeggi. Montalto Marina si compone di ampie spiagge sabbiose e stabilimenti balneari attrezzati. I costi per il noleggio di un ombrellone e due lettini variano dai 19 euro ai 35 euro al giorno, a seconda dello stabilimento e del periodo. Per chi preferisce la spiaggia libera, ce ne sono grandi tratti e l’accesso è gratuito.

I ristoranti locali offrono piatti a prezzi contenuti ed esistono anche diverse opportunità di svago. È possibile praticare sport acquatici, fare escursioni nella natura circostante o visitare i siti archeologici della zona, come la meravigliosa Vulci, antica città etrusca e parco naturalistico. Molte attività sono gratuite o a basso costo, rendendo la vacanza ancora più conveniente. Ah, rimanete in spiaggia fino al tramonto, che è davvero uno dei più speciali che si possano ammirare in regione (e non solo).