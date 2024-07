Monte Livata in estate, cosa fare nella montagna di Roma

Fonte: Ph ValerioMei - iStock Il Monte Livata, la Montagna di Roma

A soli sessanta minuti dalla frenesia e dal caldo opprimente della capitale, si apre un’oasi di pace e freschezza: il Monte Livata, angolo di paradiso nel cuore del Parco dei Monti Simbruini (la più grande riserva naturale del Lazio), una meta ideale per chi cerca una pausa rigenerante dalla vita di città.

Durante l’estate, la “Montagna di Roma” si trasforma in un palcoscenico di natura incontaminata dove l’avventura e il relax sono di casa, l’aria è pura e leggera, e il silenzio è interrotto soltanto dal canto degli uccelli e dal fruscio delle foglie: le ore trascorrono all’insegna di entusiasmanti escursioni, rilassanti passeggiate, avvincenti percorsi in e-bike e mountain bike, e picnic all’ombra di maestosi faggi.

Insomma, un’esperienza indimenticabile per ritrovare energia e benessere, scoprendo il piacere di attività all’aria aperta in uno scenario difficile da descrivere a parole.

Pedalare tra i Monti Simbruini in sella alle e-bike

Esplorare i Monti Simbruini in sella alle e-bike unisce il fascino dell’avventura al comfort e alla facilità di movimento: infatti, grazie alla pedalata assistita, permettono di affrontare con disinvoltura anche i percorsi più impegnativi, coprire distanze maggiori senza affaticarsi troppo, e rendono accessibili a chiunque, indipendentemente dal livello di allenamento, panorami mozzafiato, sentieri, vasti e rigogliosi boschi e la bellezza indiscussa della montagna.

Guide specializzate sono a disposizione, da giugno a settembre, per condurre i partecipanti ad ammirare il parco dei Monti Simbruini in e-bike seguendo il percorso più adatto, per sperimentare una pedalata sostenibile, all’insegna del rispetto dell’ambiente e del piacere della scoperta.

Praticare sport tra panorami spettacolari e aria pura

Amate lo sport e la natura? Il Monte Livata vi conquisterà anche grazie al Centro Sportivo Anello che, in una cornice montana eccezionale, propone un’ampia gamma di attività che sanno andare incontro a ogni preferenza.

Tra campi da beach volley, da bocce, da tennis, da padel e da calcetto, ombreggiati dagli alberi e incorniciati dal verde, gli sport diventano un’esperienza rigenerante, dove corpo e mente trovano un perfetto equilibrio tra allenamento e contatto con la natura.

E dopo una giornata intensa di sport (o per chi non ha voglia di giocare), il bar ristorante lo Zenit è perfetto per rilassarsi e ricaricare le energie: in un’atmosfera accogliente e conviviale, si possono gustare piatti deliziosi, bere un drink, e godersi tramonti da cartolina.

Pura adrenalina per piccoli e grandi: la slittovia su rotaie

Ma non è ancora tutto.