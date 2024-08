Visita La Candelaria, il quartiere più amato di Bogotà

Fonte: iStock I colori delle strade de La Candelaria

Ogni discorso sul quartiere La Candelaria di Bogotà è una conversazione sulla storia della città. E se ti stai chiedendo cosa significhi Candelaria, devi sapere che è il luogo in cui fu fondata Bogotà nel 1538 e prende il nome da una cappella cattolica dedicata alla Virgen de la Candelaria. Le sue ripide strade di pietra, che sembrano raggiungere il cielo, hanno visto scorrere la storia del Paese. Molto prima che Gonzalo Jiménez de Quesada fondasse questa città in una valle di fortezze e costruisse dodici capanne nel Chorro de Quevedo, era un luogo sacro per i Muiscas, l’antica comunità indigena. La Candelaria, pur essendo il quartiere più piccolo della capitale della Colombia, prone una vasta offerta culturale che si respira in ognuna delle sue strade acciottolate, dove troverai sicuramente un motivo per innamorarti ancora di più della città.

Cosa vedere a La Candelaria

I musei e le attrazioni culturali

La Candelaria ospita alcuni dei musei e delle attrazioni culturali più popolari di Bogotà. Il quartiere è un’eclettica commistione tra vecchio e nuovo, storico e moderno. Gli splendidi edifici sono tipici dell’architettura coloniale spagnola, mentre le strade vantano alcuni dei murale più unici che si possano vedere. È difficile non notarli, coloratissimi e in contrasto con l’architettura coloniale di La Candelaria. Ogni murale è diverso dall’altro e raffigura temi che riguardano l’ambiente urbano e la gente.

Il modo migliore per visitare La Candelaria è passeggiare e ammirarne l’architettura. Nelle case con grondaie ottocentesche e balconi coloniali si nascondono i fantasmi dei viceré che un tempo abitavano patii e corridoi. Gran parte delle case, molte delle quali in stile coloniale e repubblicano, sono conservate e sono state dichiarate beni di interesse storico e culturale. In questa zona del centro storico della città si trovano circa 500 istituzioni, tra cui i migliori musei di Bogotà, centri di ricerca, teatri, biblioteche e università.

Oggi, queste grandi case sono teatri (La Candelaria, Seki Sano, El Tecal, García Márquez, ecc.) e musei (Coloniale, del Florero, Casa de la Moneda, Quinta de Bolívar, Militare, ecc.) oppure sono scomparse per lasciare il posto ai moderni edifici delle Università (La Salle, Externado, Andes, ecc.) e alla biblioteca più frequentata del continente, la Biblioteca Luis Ángel Arango, uno dei migliori luoghi da visitare a Bogotà che offre, oltre ai suoi due milioni di volumi, una collezione d’arte che, dalla fine degli anni Cinquanta, espone opere di artisti colombiani, latinoamericani ed europei. Questo mix di stili antichi e moderni è visibile non solo nell’architettura, ma anche nella vita di questa zona. Artisti, studenti e visitatori di tutto il mondo si mescolano nelle sue strade con gli abitanti originari di alcune di queste case.

Senza dubbio, il nostro primo consiglio è quello di immergersi nel mondo della cultura che questa zona offre. Potresti farlo, ad esempio, attraverso un tour in bicicletta a La Candelaria, visitando alcuni dei migliori musei di Bogotà, come il Museo Botero, che non solo ospita più di cento opere del maestro Fernando Botero, ma anche dipinti di artisti di fama mondiale come Renoir, Money, Degas, Picasso e Miró, solo per citarne alcuni. Questa collezione è stata donata dal famoso artista colombiano e l’ingresso è gratuito.

Plaza Bolívar è la piazza principale nel cuore di La Candelaria e al centro di alcuni degli edifici e degli uffici più importanti della città. Prende il nome da una delle figure storiche più importanti della Colombia, Simón Bolívar. L’importanza di Bolívar nell’indipendenza della Colombia dalla dominazione spagnola è visibile in tutta la piazza, nella città e nell’intero Paese. Intorno alla piazza si trovano il Palazzo di Giustizia, il Campidoglio Nazionale, la Cattedrale di Bogotà e il Museo del 20 de Julio (Giorno dell’Indipendenza). A dicembre, molte persone riempiono la piazza per vedere le luci e gli alberi di Natale che addobbano l’area per celebrare le festività.

L’elenco dei musei di Bogotà è molto ampio, ma ne consigliamo anche alcuni che raccontano la storia colombiana, come la Casa del Florero, il Museo di Arte Coloniale e il Museo di Bogotà. Da non perdere anche il moderno Centro Culturale Gabriel García Márquez, progettato dal famoso architetto Rogelio Salmona. Potrai gustare una tazza di caffè, vedere le mostre d’arte o visitare la libreria della casa editrice messicana Fondo de Cultura Económica. Il Teatro Colón è un altro degli edifici più emblematici del quartiere. In stile neoclassico, è un monumento nazionale colombiano. Controlla la sua programmazione per assistere a un concerto, ammirare la sua architettura e gli artisti che vi si esibiscono. Per questo motivo è considerato uno dei migliori luoghi da visitare a Bogotà.

Il lato religioso de La Candelaria

Seguendo la tradizione spagnola, questa zona ospita numerose chiese e cappelle di grande valore architettonico partendo, ovviamente, con quella che ha dato il nome al quartiere, la Chiesa di Nuestra Señora de La Candelaria. Costruita alla fine del XVII secolo, conserva ancora alcune delle tecniche utilizzate per la sua costruzione in epoca coloniale. Verso ovest, incorniciate nella Plaza de Bolívar, si trovano la Cattedrale Primada di Bogotá e la Capilla del Sagrario. Se la prima è imponente per le sue dimensioni ed è una tappa obbligata per i visitatori, la seconda conserva grandi tesori di arte coloniale, come la collezione del pittore coloniale Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos.

Il lato gastronomico di La Candelaria

La storia gastronomica di Bogotà è in mostra nel centro storico. Anche se qui si trovano ristoranti con menu moderni e cosmopoliti, ti consigliamo di visitare i luoghi tradizionali. La Puerta Falsa è il ristorante più antico della città, con oltre duecento anni di storia. Qui troverai i piatti principali della cucina della capitale, come i tamales, gli ajiacos, i dolci e, naturalmente, il cioccolato di Santa Fe (cioccolato Santafereño). Oltre a questo locale storico, ti consigliamo altri ristoranti come la tradizionale Casa Vieja, La Scala e Origen Bistró. La popolarità della tradizione gastronomica locale è cresciuta a tal punto che ogni anno si tiene il Festival e Congresso Gastronomico “Sabor Candelaria”, che mira a valorizzare le tradizioni e i piatti ancestrali della città. Oltre a conoscere i nuovi locali, questo festival prevede eventi come degustazioni di caffè e vino, nonché conferenze e workshop con i principali chef della città.