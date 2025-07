iStock

Il Veneto è una delle regioni italiane più visitate e apprezzate soprattutto per la straordinaria varietà dei suoi paesaggi: dalle Dolomiti alle colline del Prosecco, dalle città d’arte come Verona, Padova e Venezia, fino al litorale adriatico. Ma c’è un altro lato affascinante del Veneto che è spesso poco conosciuto: quella delle sue isole. Incastonate nella Laguna di Venezia o affacciate sull’Adriatico, le isole venete sono spesso piccole oasi dove il tempo sembra essersi fermato. Visitare le isole del Veneto, soprattutto in estate, significa scoprire un altro lato di questa regione che più si addice a chi cerca tranquillità abbinata a piccoli borghi e paesaggi naturali meravigliosi.

Ecco una guida completa alle migliori isole del Veneto da visitare soprattutto durante la bella stagione.

1. Murano

Tra le isole più conosciute della Laguna di Venezia, Murano è famosa in tutto il mondo per la sua secolare tradizione vetraria. L’isola si raggiunge in dieci minuti da Venezia con una scenografica corsa in vaporetto. Passeggiare per Murano significa ammirare botteghe artigiane, fornaci e luoghi dedicati all’arte del vetro. Tra le vetrerie più antiche e famose c’è Vetreria Artistica Colleoni, dove si possono ammirare artigiani e maestri vetrai all’opera. Imperdibile una visita al Museo del Vetro, ospitato nel Palazzo Giustinian, dove si può scoprire di più sulla nascita e lo sviluppo di quest’arte ma si possono anche ammirare numerose opere. Non mancano le chiese antiche, come la splendida Basilica dei Santi Maria e Donato che risale al periodo medioevale e conserva al suo interno bellissimi mosaici in marmo e le reliquie di San Donato di Arezzo. Da non perdere anche una visita a Palazzo Da Mula, un complesso in stile gotico veneziano che è stato a lungo proprietà di nobili famiglie veneziane mentre ora è sede di eventi e mostre.

2.Torcello

Torcello non è solo una delle più suggestive isole della laguna, ma anche una delle più antiche dato che proprio qui si dice siano avvenuti i primi insediamenti veneziani. A Torcello si respira un’atmosfera davvero tranquilla e rilassata e qui il tempo sembra essersi fermato. Per scoprire di più sulla storia e le tradizioni dell’isola è consigliata una visita al Museo provinciale di Torcello che è ricco di reperti archeologici. Tra i monumenti principali, invece, non bisogna perdere la Cattedrale di Santa Maria Assunta, che conserva all’interno opere di grande pregio mentre dal suo campanile si può ammirare una vista mozzafiato sull’isola.

3. Burano

Se cerchi un luogo davvero pittoresco, che in molti ora definirebbero “instagrammabile”, Burano è la scelta giusta. L’isola, infatti, è un vero e proprio tripudio di colori e i suoi paesaggi caratterizzati da abitazioni colorate sono diventati celebri in tutto il mondo. I colori delle case avevano in passato una funzione pratica dato che aiutavano i pescatori, in rientro con le loro barche, a riconoscere le case anche quando c’era una fitta nebbia. Tra le case più famose ora c’è sicuramente la Casa di Bepi che è un’esplosione di colori e fantasie. A renderla così speciale è stato Giuseppe Toselli, detto appunto Bepi, che ha trasformato la facciata in un’opera d’arte dipingendola con forme astratte dai colori accesi.

Burano, però, è anche celebre per il suo merletto artigianale, lavorato a mano dalle donne del posto dette “merlettaie di Burano”. Da visitare il Museo del Merletto, ospitato in un antico palazzo gotico, che racconta la storia di quest’arte e del suo legame con il territorio. Dal Museo è facile raggiungere con una piacevole camminata la Chiesa di San Martino Vescovo nota per il suo campanile storto. Burano conquista anche per il palato: una volta qui bisogna assaggiare i biscotti tipici chiamati “bussolà” o “buranelli”.

4. Pellestrina

Poco conosciuta rispetto alle altre isole venete più famose, Pellestrina è una lunga e sottile striscia situata a sud del Lido di Venezia e a nord di Chioggia. È una delle poche isole della laguna ancora autentica e poco turistica, ideale per chi cerca una vacanza lenta e immersa nella natura. Il suo territorio si può esplorare facilmente in bici lungo la pista ciclabile panoramica che conduce ai principali centri abitati: Pellestrina, Portosecco, San Pietro in Volta, Santa Maria del Mare. Tra le cose da vedere ci sono sicuramente i murazzi, massicci sbarramenti in pietra costruiti nel Settecento per proteggere l’isola dalle mareggiate. Si possono visitare anche diverse chiese storiche come la Chiesa di Ognissanti e il Santuario della Madonna dell’Apparizione, costruito nel XVIII secolo per custodire un’immagine mariana e ancora oggi meta di pellegrinaggi.

5. Lido di Venezia

Il Lido di Venezia è l’isola balneare più famosa del Veneto, nota per ospitare ogni anno la Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di una lingua di terra lunga circa 12 km, situata tra la laguna veneziana e il mare Adriatico, che ospita spiagge attrezzate e stabilimenti storici come il Des Bains o l’Excelsior. È l’unica isola della laguna veneziana dotata di strade che possono essere percorse da auto ma la zona è molto piacevole anche da esplorare in bicicletta o a piedi.

Si parte da Gran Viale Santa Maria Elisabetta, l’arteria principale che collega la laguna alla spiaggia, dove sorgono numerosi caffè, negozi, hotel in stile liberty. Da non perdere il famoso Grand Hotel Lido Venezia, Villa Pannonia e altre residenze che sono ottime testimonianze di quando Venezia era considerata una meta balneare ambita dall’élite a inizio Novecento. Accanto alla presenza di ville liberty ci sono ancora piccoli borghi dall’atmosfera tranquilla e autentica. Meritano una visita San Nicolò al Lido, antico complesso religioso, e Malamocco, un suggestivo borgo nella zona meridionale del Lido con calli e ponticelli.

6. Isola di San Giorgio

Situata di fronte a Piazza San Marco, non lontano dalla Giudecca, l’Isola di San Giorgio Maggiore è una delle località più affascinanti di Venezia. Anche per questo, lo scorso giugno Jeff Bezos avrebbe scelto proprio San Giorgio per celebrare le nozze con Lauren Sánchez! Piccola ma ricca di storia, l’isola ospita l’imponente Basilica di San Giorgio Maggiore, capolavoro progettato da Andrea Palladio che conserva all’interno opere di grande valore. È possibile salire in cima al campanile per ammirare una delle più belle viste panoramiche sulla città e sulla laguna. Presso l’ex convento benedettino, invece, ora ha sede la prestigiosa Fondazione Cini che ospita eventi culturali, mostre e convegni.

7. Sant’Erasmo

Chiamata “l’isola verde”, Sant’Erasmo è la più grande delle isole veneziane ma anche una delle meno turistiche. È un’altra meta ideale per chi ama la natura e i ritmi lenti, lontano dalle folle di Venezia. Qui non ci sono molti siti di interesse ma l’isola è più che altro famosa per le sue coltivazioni agricole, in particolare i carciofi violetti che sono anche presidio Slow Food. Sant’Erasmo è perfetta da esplorare in bicicletta tra vigneti e coltivazioni fino a raggiungere la spiaggia libera di Bacàn, molto frequentata d’estate dai locali. Tra le cose da vedere c’è la Torre Massimiliana, una struttura ottocentesca che aveva funzione di difesa mentre oggi ospita mostre ed eventi, e la piccola Chiesa del Cristo Re.

8. Isola di Albarella

L’Isola di Albarella è una meta esclusiva situata nel Parco Regionale del Delta del Po, collegata alla terraferma da un ponte e da una strada arginale. È ricoperta dalla fitta vegetazione della macchia mediterranea e ospita oltre 2 milioni di alberi, tra cui pini marittimi, lecci e soprattutto il pioppo bianco (Populus Alba), che dà il nome all’isola. Questo paradiso naturalistico è perfetto per chi ama le vacanze attive ma in totale tranquillità: Albarella è infatti accessibile solo agli ospiti registrati. Sono presenti spiagge attrezzate e numerose strutture ricettive, inoltre, qui si possono praticare sport come vela, equitazione, golf, ciclismo e tennis, il tutto immersi in un ambiente incontaminato.

Scegliere una o più isole venete per una vacanza o una semplice gita giornaliera significa vivere un’esperienza diversa, in modo spesso più autentico e lontano dalle rotte più battute. In estate, queste isole rappresentano una valida alternativa alle mete balneari più affollate e sono perfette per chi vuole combinare un viaggio all’insegna di natura, cultura e relax.