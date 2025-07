iStock La spiaggia di Punta Sabbioni

Le spiagge potrebbero non essere la prima cosa che viene in mente quando si parla di una regione come il Veneto, dove a dominare il panorama turistico ci pensano città come Venezia o Verona. Eppure, le sue coste sono ricche di località balneari pronte ad accogliere un turismo ampio e differenziato: dai giovani in cerca di divertimento alle famiglie con bambini.

Molte di queste spiagge sono coperte dagli stabilimenti balneari, altre sono libere. Qui vogliamo parlarvi proprio di quest’ultime, consigliandovi le spiagge libere del Veneto più belle dove andare quest’estate.

Spiaggia della Brussa

Tra le spiagge libere più belle del Veneto c’è sicuramente quella della Brussa. Situata tra Caorle e Bibione, è completamente libera e priva di servizi: ad accogliervi troverete solo dune sabbiose, il suono del mare e una rigogliosa pineta, ideale per stare all’ombra durante le ore più calde della giornata. La spiaggia della Brussa fa parte dell’Oasi Naturalistica di Vallevecchia, un’area protetta che ospita numerose specie di uccelli, come l’airone rosso e il germano reale, e una flora variegata, composta da piante particolari come la salicornia veneta, il limonio del caspio e il lino delle fate piumoso.

Non solo relax, se amate il turismo attivo potete percorrere i sentieri naturalistici ideali per trekking e passeggiate all’aria aperta. Le acque calme e poco profonde, inoltre, sono perfette per utilizzare il kayak o il SUP e la spiaggia è adatta anche per i cani.

Spiaggia del Faro

Jesolo è una delle località turistiche più famose del Veneto, con molte spiagge dotate di stabilimenti balneari. Non mancano le spiagge libere, come quella del Faro: prende il nome dall’imponente costruzione situata nel comune di Cavallino-Treporti, proprio oltre la foce del fiume Piave Vecchio, che domina la scena con la sua silhouette elegante, rappresentando un punto di riferimento visivo e simbolico della zona.

La spiaggia si contraddistingue per la sua ampiezza e per le acque tranquille, oltre che per il tramonto mozzafiato, un momento che attira residenti e turisti. Oltre al paesaggio suggestivo, la spiaggia del Faro è il cuore pulsante dell’estate perché qui si concentrano alcuni degli eventi più attesi della stagione: concerti all’aperto, manifestazioni sportive sulla sabbia, spettacoli teatrali e serate a tema.

Punta Sabbioni

All’estremità orientale del suggestivo litorale del Cavallino-Treporti si trova Punta Sabbioni, una spiaggia libera che si estende per circa due chilometri. Caratterizzata da una sabbia dorata finissima, il suo paesaggio è dominato dalla natura, in particolare dalle dune naturali modellate dal vento. Un altro punto di forza di Punta Sabbioni è il suo mare trasparente, spesso premiato per la pulizia e qualità delle acque.

A differenza delle località balneari più affollate, qui non troverete stabilimenti, ma la quiete ideale per chi ricerca una giornata di relax in totale libertà, a contatto diretto con la natura. Inoltre, Punta Sabbioni è anche porta d’accesso privilegiata alla Laguna di Venezia. Dal vicino terminal partono regolarmente motonavi dirette a Venezia, alle isole di Burano, Murano e Torcello, rendendola una base ideale per esplorare la laguna e le sue meraviglie, senza rinunciare alla tranquillità di un soggiorno lontano dal turismo di massa.

Infine, se viaggiate con il camper, sarete felici di sapere che qui sono presenti diverse aree sosta e campeggi.

Spiaggia di Porto Caleri

Impossibile parlare delle spiagge libere del Veneto e non citare quella di Porto Caleri, considerata tra le più selvagge della regione. Situata tra il fiume Adige e il Po Levante, a circa 40 chilometri a sud di Venezia, questa spiaggia è molto amata per la limpidezza delle sue acque e per la sua libertà: non è attrezzata e non sono presenti stabilimenti balneari.

Qui, oltre a rilassarsi sulla sabbia, si possono seguire anche i diversi percorsi dotati di passerelle in legno sospese sull’acqua: uno dedicato alla zona boschiva, uno alle dune interne e l’altro al resto degli eco-sistemi presenti, composti da pineta, sabbia, macchia mediterranea e zone umide.

La spiaggia è un’oasi naturalistica protetta, ricca di flora e fauna, dove dimenticare il caos dei lidi affollati e godersi semplicemente la quiete della natura.

Spiaggia di Eraclea Mare

Infine, a pochi chilometri da Jesolo, si trova una località più tranquilla e riservata: stiamo parlando di Eraclea Mare. Seppur sia presente un tratto di spiaggia dotata di stabilimenti balneari, è presente anche una parte di spiaggia libera, ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza più intima e rilassata. Le famiglie con bambini trovano ampi spazi dove far giocare i più piccoli in sicurezza, grazie anche alla sabbia fine e dorata e al mare dai fondali bassi e digradanti.

Per chi viaggia con gli animali è disponibile un’area dedicata ai cani e ai loro accompagnatori, attrezzata per garantire comfort e libertà sia agli umani che ai loro amici a quattro zampe. Inoltre è presente un angolo riservato anche a chi pratica naturismo. Il tutto circondati dalla pineta litoranea, che regala ombra e frescura nelle ore più calde.