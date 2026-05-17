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credit Alessandro Michelazzi - Ufficio Stampai Pittoresco scorcio del porto di Duino

Nell’estate 2026 il Friuli Venezia Giulia punta sul mare come infrastruttura di mobilità e come esperienza turistica: per la prima volta, tutte le principali località balneari e lagunari della regione risultano collegate con servizi di navigazione di linea che permettono di spostarsi lungo la costa senza utilizzare l’automobile.

Il sistema dei collegamenti marittimi coinvolge Trieste, Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino-Aurisina, Sistiana, Monfalcone, Marano Lagunare e Aquileia, un progetto che valorizza i circa 130 chilometri di costa della regione, caratterizzati da paesaggi molto diversi tra loro: falesie rocciose, spiagge sabbiose, lagune, riserve naturali, borghi marinari e località termali.

Da Trieste alle baie del Carso

Partendo da Trieste, la rete marittima permette di raggiungere alcune delle località più rappresentative della costa giuliana. Le imbarcazioni collegano, infatti, il capoluogo alle baie della costiera, a Sistiana, a Duino e fino a Marina Julia, la spiaggia di Monfalcone diventata negli anni un riferimento per gli sport del vento, in particolare il kitesurf.

Dal mare si possono ammirare il Castello di Miramare, affacciato sul golfo, e il Castello di Duino, costruito sulla scogliera carsica. Sul versante opposto del golfo si raggiunge invece Muggia, il borgo marinaro di impronta veneziana che mantiene un forte legame con la tradizione adriatica.

I “bagni” storici di Trieste e la linea verso Sistiana

Tra i collegamenti più suggestivi dell’estate 2026 c’è la linea servita da Delfino Verde, attiva fino al 4 ottobre, che tocca Porto Vivo, Barcola, i “Topolini”, Grignano e Sistiana.

Barcola rappresenta da sempre il rapporto più autentico tra la città e il mare, dove si trovano gli storici stabilimenti balneari e soprattutto i celebri “Topolini”, piattaforme pavimentate sul mare diventate nel tempo un elemento identitario della vita cittadina triestina.

La fermata di Grignano consente invece di raggiungere il Castello di Miramare con una passeggiata panoramica sul mare: il castello ospita fino al 1° novembre la mostra “Una sfinge l’attrae. Massimiliano d’Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna”.

La linea offre inoltre la possibilità di scoprire Porto Vecchio-Porto Vivo, il grande progetto di rigenerazione urbana che sta ridisegnando una parte storica del waterfront triestino.

A questi collegamenti stagionali si aggiunge il servizio annuale verso Muggia.

La nuova linea Trieste–Duino-Aurisina–Monfalcone

Tra le principali novità dell’estate 2026 figura poi la nuova tratta attiva dal 31 maggio al 20 settembre che collega Trieste con Sistiana, Duino-Aurisina e Monfalcone.

La fermata di Duino-Aurisina permette di raggiungere il Castello di Duino, storica residenza della famiglia della Torre e Tasso, proprietaria del maniero da oltre quattro secoli. Il castello ospita attualmente un percorso espositivo composto da sette installazioni realizzate con mattoncini LEGO, che raccontano vicende e personaggi legati alla lunga storia della dimora.

Sistiana è invece una delle località più frequentate della costiera triestina grazie alla baia e all’offerta turistica e la zona è collegata anche dal Sentiero Rilke, il percorso panoramico che si sviluppa lungo le falesie del Carso ed è parte dell’Alpe Adria Trail.

La linea prosegue infine verso Monfalcone e Marina Julia, capitali delle discipline sportive acquatiche.

Da Trieste a Grado e Lignano

Credit Tassotto Max - Ufficio Stampa

Fino al 4 ottobre la linea diretta Trieste–Grado–Lignano collega le principali destinazioni balneari della regione.

A Grado sono visitabili due nuovi musei: il Museo civico del Tesoro del Duomo, legato alla storia religiosa della città, e il Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico, dedicato al patrimonio sommerso dell’area adriatica. Inoltre, si conferma località wellness grazie alla riqualificazione delle Terme che includono aree fitness, SPA, beauty center, piscine, solarium e zone relax, oltre alla crioterapia, servizio presentato come unico in regione.

Proseguendo lungo la costa si arriva a Lignano Sabbiadoro: oltre agli otto chilometri di spiaggia, vanta una grande pineta con oltre 1,2 milioni di alberi e, negli ultimi anni, si è orientata verso attività legate al benessere e al contatto con la natura quali yoga sup, camminate metaboliche, forest bathing e water nordic walking.

Le linee lagunari tra natura, casoni e archeologia

Tornano operative le motonavi Saturno e Santa Maria: le tratte collegano Lignano Sabbiadoro e Grado in ambienti lagunari caratterizzati dai casoni dei pescatori e da paesaggi sospesi tra acqua e terra.

Uno dei collegamenti più suggestivi è quello verso Marano Lagunare, borgo dalla forte identità marinara e tradizione legata alla pesca.

Significativo anche il servizio tra Grado e Aquileia, che consente di raggiungere via acqua il sito archeologico riconosciuto Patrimonio UNESCO.

Boat&Bike, tra ciclovie e laguna

Uno degli elementi centrali dell’offerta turistica regionale è l’integrazione tra navigazione e cicloturismo: i servizi marittimi consentono di viaggiare con la propria bicicletta, favorendo una mobilità intermodale che permette di alternare tratti via acqua e percorsi ciclabili.

A Grado la bicicletta diventa uno strumento ideale per esplorare il territorio tra centro storico, campagne, vigneti e paesaggi lagunari. Da qui si può imboccare la Ciclovia Alpe Adria, che attraversa l’intera regione fino a Tarvisio, oppure percorrere la Ciclovia del Mar Adriatico FVG2, itinerario che conduce verso la Valle Cavanata e la Foce dell’Isonzo-Isola della Cona, aree naturalistiche di particolare interesse.

Anche Lignano Sabbiadoro investe sulla mobilità lenta con una rete di circa 75 chilometri di percorsi ciclabili che si sviluppano tra canali lagunari, canneti e valli da pesca. Tra le tappe più suggestive, la Riserva delle Foci dello Stella, uno degli ambienti naturalistici più caratteristici della laguna friulana.

Torna inoltre il servizio fluviale X River – Across the river Tagliamento, attivo fino al 1° novembre, che collega Lignano Sabbiadoro e Bibione solcando il fiume Tagliamento in pochi minuti.