Fonte: iStock/Getty Tra le possibili location del matrimonio di Bezos la basilica dell'isola San Giorgio

Carnevale e Festival del Cinema animano la città ma ora nella Serenissima è atteso uno degli eventi più glamour dell’anno: Jeff Bezos si sposa e ha scelto proprio Venezia come location del ricevimento invitando tantissimi VIP che animeranno la città. La location sulla laguna ospiterà tra il 24 e il 26 giugno le nozze dell’anno tra il multimiliardario e Lauren Sanchez.

La laguna di Venezia è la location del matrimonio romantico di Bezos

Luogo principale del matrimonio? La laguna di Venezia: proprio qui sarà ormeggiato lo yacht da 500 milioni di dollari sopra cui si svolgeranno i festeggiamenti che dureranno tre giorni. Nonostante si tratti di una location oggettivamente da sogno, le regole sulle grandi navi hanno costretto gli sposini a trovare delle alternative per non avvicinarsi troppo alla storica Piazza San Marco. Insomma, lo yacht di Bezos supera le tonnellate previste per le imbarcazioni e dunque non potrà avvicinarsi al suggestivo Canal Grande. Sono stati quindi prenotati hotel alcuni luxury, in modo da poter ospitare la coppia innamorata e tutti i suoi invitati (in questa maniera potranno anche vivere il centro storico di Venezia al massimo). Come riporta il Corriere del Veneto, attualmente sarebbero già riservati i cinque hotel più lussuosi della città: Gritti Palace, Hotel Danieli, Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venice.

Le prenotazioni riguarderebbero anche numerosi taxi d’acqua, in modo da permettere il regolare spostamento dei VIP in laguna. L’amministrazione comunale ha già tranquillizzato cittadini e turisti che la visita della città non sarà preclusa e che saranno disponibili mezzi pubblici per potersi muovere agilmente in laguna. La città non è la prima volta che ospita eventi di questo genere: basti pensare che anche Clooney che circa una decina d’anni fa ha scelto proprio la romanticissima città per le sue nozze con Amal. Le sue calli strette, i ponti che si specchiano nei canali e le gondole che scivolano silenziose creano un’atmosfera magica, perfetta per una dichiarazione d’amore o un matrimonio da favola.

L’isola di San Giorgio Maggiore è la location della cerimonia

Alcune indiscrezioni, attualmente non confermate, hanno svelato che una possibile location per la cerimonia in cui i due innamorati potrebbero giurarsi fedeltà sia l’isola di San Giorgio su cui spicca una chiesa dal fascino unico e con un chiostro romantico. Uno dei motivi per cui è data per papabile? La garanzia di privacy e sicurezza che potrebbe offrire alla coppia. Dista appena quattrocento metri da piazza San Marco e spicca proprio per la chiesetta progettata nel 1565 da Palladio. Una storia romantica riguarda il piccolo territorio oggi dominato dalla basilica al cui interno sono custoditi tesori come quelli dipinti dal Tintoretto.

Il chiostro adiacente, con i suoi portici eleganti e il giardino curato, offre un angolo di pace perfetto per momenti di riflessione o per un romantico scambio di promesse. Se la scelta ricadesse davvero su questa incantevole isola, la cerimonia assumerebbe un carattere esclusivo e raffinato, immerso in una cornice storica e artistica di inestimabile valore, capace di rendere l’evento ancora più memorabile.

Venezia non sarà blindata per l’evento

Nonostante alcuni rumors ne parlassero, Bezos non ha richiesto una chiusura della città e comunque l’amministrazione comunale non l’ha concessa. La bellissima località turistica nel weekend dedicato sarà comunque visitabile dai viaggiatori che desiderano scoprire le bellezze del capoluogo simbolo di romanticismo e amato in tutto il mondo.