Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Cefalonia è tra le isole greche vicine all'Italia

Quando si pensa all’estate, una delle mete più gettonate è sicuramente la Grecia. Se chiudi gli occhi e immagini l’estate perfetta, cosa vedi? Il blu del mare che si fonde con il cielo, il profumo di ouzo e salsedine, il ritmo lento delle giornate scandito da tuffi, tramonti e sorrisi. Con le sue numerose isole, alcune delle quali con aeroporto, propone un mare da sogno a due passi dall’Italia, buon cibo, accoglienza e nightlife senza mai dimenticare i servizi a misura di famiglia. Le isole greche sono in cima alla wishlist di tantissimi viaggiatori ma quali sono le più facili da raggiungere? Tra le isole della Grecia vicine all’Italia se ne trovano di geograficamente limitrofe oppure rapide da raggiungere tramite traghetto o voli diretti. Vediamo insieme le più interessanti.

Indice Corfù

Fanò

Paxos

Antipaxos

Zante

Cefalonia

Itaca

Creta

Hydra

Lefkada

Corfù

Tra le isole della Grecia con aeroporto, Corfù si fa notare: non solo è tra le più belle ma è anche geograficamente molto vicina dall’Italia. I voli low cost e diretti partono dalle maggiori città ma esistono anche traghetti che collegano città come Bari e Ancona alla splendida destinazione di mare.

Raffinata e selvaggia al tempo stesso, attira numerosi visitatori a partire dalla città vecchia (riconosciuta patrimonio UNESCO) dove godersi cibi tipici la sera e fare shopping nei negozi artigianali. Tra le spiagge più belle? C’è l’imbarazzo della scelta con angoli di paradiso che sembrano cartoline: Paleokastritsa a Glyfada sono solo alcuni esempi. E come dimenticare l’entroterra? Monasteri, sentieri ed escursioni e, ovviamente, villaggi in collina.

iStock

Fanò

L’isola greca più vicina all’Italia? È Fanò, fa parte delle Diapontie e dista solo 80 km dalle coste pugliesi. Nonostante ciò, per arrivarci non è previsto un collegamento diretto: bisogna arrivare a Corfù e da lì proseguire con i collegamenti attivissimi durante l’estate. Un angolo di paradiso da non perdere.

Paxos

Piccola, verde, raffinata. Paxos è l’isola ideale per chi cerca tranquillità, ma non vuole rinunciare alla bellezza. Si raggiunge via traghetto da Corfù, ed è un piccolo gioiello ionico. Le sue baie nascoste, accessibili solo in barca, hanno acque cristalline che incantano. Gaios, il capoluogo, ha un porticciolo pittoresco e ristoranti eleganti. L’interno dell’isola è un mosaico di ulivi, sentieri e casette in pietra. Ci si va per rallentare, per assaporare la semplicità, per lasciarsi cullare dal mare.

iStock

Antipaxos

Piuttosto vicina all’Italia, Antipaxos è un’isola davvero imperdibile della Grecia. Non ha un aeroporto, eppure una volta arrivati a Paxos o Corfù ci si arriva in pochissimo. Tra i motivi per sceglierla? Non avendo uno scalo diretto è meno battuta dai turisti, più selvaggia e autentica. Tra le spiagge più belle fanno battere il cuore, Vrika e Voutoumi mixando sabbia bianchissima e acque che sembrano uscite da un sogno caraibico. I ritmi si fanno lenti e la consigliamo a chi cerca pochi fronzoli ma un’anima vera.

Zante

Altra isola non lontana dall’Italia? Zante: durante l’estate sono tanti i voli diretti che portano proprio qui e l’isola della nightlife e della natura selvaggia sa incantare. Tra i luoghi da non perdere? La Navagio Beach, la celebre spiaggia del relitto che è anche tra le più fotografate al mondo ma anche grotte marine, esperienze di nuoto a contatto diretto con le tartarughe Caretta Caretta a Laganas e tanto altro. Assolutamente imperdibili i borghi di Keri o Volimes e poi via libera alla vita notturna; dal tramonto in poi Zante diventa il regno del divertimento.

Cefalonia

Non è distante dal territorio italiano e con la sua superficie propone diverse località di mare dove godersi una vacanza a tutto relax. Stiamo parlando di Cefralonia, raggiungibile con traghetti e voli atterrando direttamente ad Argostoli.

La sua natura spazia da spiagge tropicali come Myrtos a paesaggi montani che sembrano usciti da un film epico. Il lago sotterraneo di Melissani incanta con la sua luce surreale, mentre il villaggio di Fiskardo affascina con le sue case color pastello e il porticciolo chic. Non mancano cantine vinicole, grotte misteriose e sentieri panoramici per chi ama camminare. Insomma, è una destinazione top per ogni tipo di viaggiatore.

Itaca

Itaca è leggenda pura, ma è anche una meta reale, raggiungibile via traghetto da Cefalonia. Ed è forse proprio questa la sua magia: sembra lontanissima, ma è vicina, come i sogni. C’è chi la sceglie come gita in giornata da Cefalonia e chi, invece, sceglie di trascorrere qui alcuni giorni a tutto relax.

Piccola e autentica, Itaca offre spiagge tranquille, villaggi con vista, percorsi escursionistici tra le rovine di antiche civiltà e una pace quasi irreale. Si cammina sui passi di Ulisse, ma con i piedi nudi sulla sabbia. È davvero un’isola per chi vuole sentire la Grecia nel cuore.

Creta

La superficie di Creta non è piccola e raggiungerla è davvero facile dall’Italia: sono tantissimi i voli diretta che fanno atterrare presso Heraklion e Chania con prezzi piuttosto competitivi. Qui c’è tutto: spiagge spettacolari come Elafonissi e Balos, montagne imponenti, gole da esplorare, resti minoici e cittadine vivaci. Creta è un viaggio dentro il viaggio: ogni angolo ha una storia da raccontare. È perfetta per chi vuole alternare relax e avventura, mare e cultura. E il cibo? Uno dei migliori di tutta la Grecia.

iStock

Hydra

C’è chi nota la somiglianza con Capri e Portofino ma qui l’overtourism non è ancora arrivato. Non molti la conoscono e proprio per questo è speciale, l’isola di Hydra è un gioiello che sa unire alture e spiagge in un’unica anima. L’isola dall’anima vintage non ha auto che circolano e proprio per questo è silenziosissima e vanta un’aria incredibilmente pulita. Case bianche che risalgono le colline e un porto a forma di mezzaluna la rendono subito riconoscibili.

Negli anni ha attratto scrittori, pittori, musicisti e star internazionali affascinati dalla sua atmosfera unica e poetica. Oggi, è il luogo perfetto per chi desidera rallentare e ritrovare la bellezza delle cose semplici: un tramonto infuocato, un bagno in una caletta solitaria, una cena a lume di candela con vista sul porto. Come raggiungerla? Si vola fino ad Atene e poi ci si imbarca con un traghetto.

Lefkada

L’isola greca di Lefkada è davvero vicina all’Italia, tanto che il modo più rapido e comodo per raggiungerla è guidare fino ad Ancona e utilizzare un traghetto. Un’altra opportunità? si collega direttamente alla terraferma da Preveza dove basta solo un’ora di guida per raggiungerla. Le spiagge sono da urlo: Porto Katsiki, Egremni e Kathisma hanno sabbia dorata e mare dai riflessi irreali. Ma anche l’interno è spettacolare, con villaggi in pietra e cascate nascoste. Dinamica e adorata da chi pratica sport acquatici, sa però rivelarsi una destinazione a rilassante dove godersi silenzio e cene con vista.