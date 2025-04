Fonte: Ufficio stampa Il giardino di tulipani di Keukenhof nei Paesi Bassi

Ha compiuto 75 anni lo scorso anno il giardino di tulipani di Keukenhof considerato il più bello del mondo. Se i tulipani sono il simbolo dei Paesi Bassi, questo parco racchiude in sé l’immagine più rappresentativa. Sono milioni i tulipani di tutti i colori e di tutte le forme (sì, perché di specie di tulipani ne esistono tante) che ricoprono, come un tappeto, tutti i prati del giardino e le serre interne. Visitato da milioni di persone ogni anno, il giardino di Keukenhof ha riaperto i battenti per la stagione 2025 a fine marzo e può essere visitato fino all’11 maggio.

Calendario delle fioriture di Keukenhof

Sulla base della loro pluriennale esperienza, a Keukenhof hanno stilato un calendario delle fioriture che dipendono dalle condizioni meteorologiche, pertanto lo stato effettivo potrebbe differire dalle stime. Inoltre, sono previste delle esposizioni floreali e degli eventi speciali come la sfilata dei fiori, la festa di Pasqua e gli incontri con alcuni personaggi che faranno molto felici i bambini.

Marzo – inizio aprile

All’inizio della stagione sbocciano specie a fioritura precoce come crochi, narcisi, giacinti e piccoli tulipani precoci. Il 12 aprile l’appuntamento più atteso è quello con la sfilata dei fiori del Bollenstreek lungo un percorso di 42 km da Noordwijk ad Haarlem. La sfilata dei fiori passa per Keukenhof, lungo la strada ribattezzata Keukenhof Boulevard.

Inizio aprile – inizio maggio

Più avanti nella stagione fioriscono le varietà più tardive, tra cui i tulipani più grandi, i narcisi, i muscari, le fittalaria e i giacinti a fioritura tardiva.

Inizio maggio – metà maggio

Alla fine della stagione sbocciano gli ultimi tulipani, gli iris e gli allium a fioritura tardiva. Le altre aiuole avranno finito di fiorire, ma alberi alti un metro, rododendri e azalee aggiungeranno colore al parco.

La storia di Keukenhof

La storia del Keukenhof risale al XV secolo. La contessa Jacoba van Beieren (1401-1436) utilizzò “Keukenduyn” come terreno di caccia per il castello di Teylingen. Nel 1641 fu costruito il castello di Keukenhof e la tenuta si espanse fino a raggiungere una superficie di oltre 200 ettari. Gli architetti paesaggisti Jan David Zocher e suo figlio Louis Paul Zocher, che in seguito progettò anche il Vondelpark, riprogettarono il giardino intorno al castello nel 1857. Quel parco, in stile paesaggistico inglese, costituisce ancora oggi la base del Keukenhof.

Nel 1949, un gruppo di importanti coltivatori ed esportatori di bulbi da fiore progettò di creare nella tenuta un’esposizione di bulbi da fiore a fioritura primaverile. Il parco fu inaugurato nel 1950 e il successo fu immediato: 236.000 visitatori.

Quando si può visitare Keukenhof

Il giardino di Keukenhof è aperto da giovedì 20 marzo a domenica 11 maggio 2025 dalle 8:00 alle 19:00, comprese le domeniche e i giorni festivi. Il biglietto d’ingresso per gli adulti costa 20 euro online, mentre se acquistato in biglietteria costa 25 euro. Per i bambini dai 4 ai 17 anni costa 9 euro online e 14 in loco. I bambini da 0 a 3 anni possono visitare il parco gratuitamente.

Dove si trova il giardino di tulipani di Keukenhof

Chi desidera visitare Keukenhof, deve recarsi a Lisse, non lontano dall’Aia e a meno di 40 km da Amsterdam. Questa cittadina è famosa per essere la capitale dei fiori grazie ai tantissimi e vastissimi campi di tulipani che, per primi, hanno inventato la modalità “You pick” dove chiunque può andare a raccogliere i tulipani pagando una piccola somma di denaro. I campi di tulipani “You pick” oggi esistono anche in Italia, ma come questo non ne esiste ancora nessuno.