Getty Images Fiori selvatici della Death Valley in piena fioritura

La Death Valley, in California, conosciuta come uno dei luoghi più aridi e caldi del Nord America, mostra quest’anno un lato sorprendentemente colorato. Dopo un decennio di silenzio floreale, il deserto è tornato a fiorire grazie a un 2025 insolitamente piovoso.

Le distese salate, le dune e i canyon che normalmente sembrano privi di vita si sono trasformate in un paesaggio vibrante e affascinante che ha attirato visitatori e numerosi insetti impollinatori del deserto.

L’evento, definito dal National Park Service come la migliore fioritura dal 2016, offre uno spettacolo unico che pochi si aspettano di trovare in un territorio così estremo.

La fioritura nella Death Valley

Le vaste aree della Death Valley sono ora coperte da un mix di fiori selvatici che creano un dipinto mozzafiato. Il giallo dorato si mescola con il viola intenso della verbena, le primule e i lupini color uva aggiungono poi tocchi di rosa e magenta lungo i crinali. Zone iconiche come il Badwater Basin offrono scorci spettacolari, dove il contrasto tra il giallo del deserto, i fiori colorati e le distese bianche di sale rende ogni scatto da qui indimenticabile.

Anche il cartello dell’ingresso del parco è avvolto da questo esplosivo tappeto floreale, trasformando l’accoglienza dei visitatori in un primo assaggio della bellezza unica di questa stagione.

Le fioriture a bassa quota sono già visibili e dureranno fino a circa fine marzo, mentre quelle ad altitudini più elevate continueranno a dipingere la Death Valley ad aprile, prolungando lo spettacolo del deserto “colorato” fino all’inizio dell’estate.

Ma cosa è successo? La parola chiave di questo spettacolo, è stata: pioggia. Infatti durante lo scorso autunno si sono verificati rovesci straordinari che hanno dato vita a questo raro evento: 6,1 cm di precipitazioni hanno inumidito i semi dormienti, permettendo loro di germogliare e fiorire prima che il caldo estremo ritorni.

La maggior parte dei fiori della Death Valley sono annuali, quindi vivono rapidamente e muoiono altrettanto in fretta, rendendo la fioritura un fenomeno temporaneo e prezioso.

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Dove e quando vederla

Oltre alla spettacolarità visiva, la fioritura trasforma l’ecosistema del deserto. Api, farfalle, falene e colibrì approfittano dell’abbondanza di fiori, creando un improvviso fermento di vita in un ambiente solitamente silenzioso e ostile.

Tuttavia, il National Park Service raccomanda cautela: i visitatori devono rispettare il fragile paesaggio, parcheggiare solo dove consentito, evitare di raccogliere i fiori – alcune specie possono anche irritare la pelle, quindi il contatto diretto è sconsigliato – e prestare attenzione a sabbia profonda e bordi irregolari.

Tra i punti panoramici migliori per ammirare la fioritura della Death Valley in California ci sono la Badwater Road – nella zona sud del parco – e il Zabriskie Point. Qui, le colline, i letti di torrenti e i crinali si tingono di colori vivaci, particolarmente suggestivi all’alba o nel tardo pomeriggio.

Le prime ore del mattino nei giorni feriali sono ideali per godere della luce perfetta e della tranquillità necessaria per vivere appieno questo evento raro, un fenomeno naturale che testimonia la resilienza e la sorprendente vitalità della Death Valley degli Stati Uniti.