City break di primavera, le migliori mete in Europa dove andare a marzo

Fonte: iStock Scorcio dell'Acropoli di Atene

Scegliere la destinazione perfetta per un viaggio in Europa non è mai semplice, soprattutto in primavera.

Il Vecchio Continente propone un’infinità di meraviglie, tra cultura, storia e paesaggi da cartolina, e così la decisione si fa ancora più ardua. Per aiutarvi, noi di SiViaggia abbiamo selezionato alcune mete imperdibili per un city break primaverile all’insegna della bellezza e della scoperta.

Copenaghen, la capitale delle due ruote

Copenaghen è il regno della mobilità sostenibile, dove tutti si spostano in bicicletta: uomini d’affari in giacca e cravatta, mamme con bambini, amanti degli animali e giovani studenti. E allora, perché non unirsi a loro?

Scoprire la città pedalando è un’esperienza straordinaria. Attraversate i quartieri storici e fate tappa alla celebre Statua della Sirenetta, al Castello di Rosenborg e ad altri straordinari simboli. Dopo una giornata in sella, concedetevi una crociera sui canali con partenza da Nyhavn, il coloratissimo porto che sembra disegnato su una cartolina.

E se la primavera vi regala giornate di sole, lasciatevi conquistare dai polmoni verdi della capitale danese: Kongens Have, il romantico Frederiksberg Have e, soprattutto, i Giardini di Tivoli, uno dei parchi divertimenti più antichi al mondo, vi offriranno un angolo di pace immerso nella natura.

Atene, tra storia e fioriture primaverili

La primavera è il momento ideale per scoprire Atene che si veste di mille colori grazie alla fioritura di papaveri, margherite, gelsomini e bouganville, che tingono di bellezza quartieri e monumenti millenari. Le temperature sono piacevoli: calde ma non afose, così da rendere ogni visita un autentico piacere.

Per immergervi nella storia, partite dall’Acropoli con il maestoso Partenone e il suo museo, per poi esplorare il Tempio di Zeus Olimpio e l’antica Agorà. Di sera, lasciatevi affascinare dall’atmosfera vivace di Piazza Syntagma e dai quartieri storici di Plaka e Monastiraki, dove architettura, ristoranti e taverne creano un mix irresistibile.

Se cercate un’esperienza unica, non perdete una gita a Capo Sunio, a un’ora dalla capitale. Qui, sulla punta estrema della penisola dell’Attica, si erge il suggestivo tempio dorico di Poseidone, dove il tramonto dipinge il cielo di sfumature indimenticabili.

Amsterdam, tra tulipani e canali

Fonte: iStock

Amsterdam in primavera assomiglia a un quadro vivente. I tulipani fioriscono, i canali riflettono il cielo terso e l’atmosfera è perfetta per un city break a ritmo lento.

Scoprite la celebre città olandese tra una passeggiata e un giro in bicicletta, per ammirare Piazza Dam, la Chiesa Vecchia e il Palazzo Reale. Concedetevi una crociera romantica lungo i canali e fermatevi in uno dei caratteristici caffè per una pausa rilassante.

Se amate la natura, non perdete la visita ai giardini di Keukenhof, un tripudio di colori e profumi. E se il tempo non dovesse essere clemente, rifugiatevi nei famosi musei come il Rijksmuseum, il Van Gogh Museum o la toccante Casa di Anna Frank.

Valencia, tra tradizione e festa

Marzo è il mese perfetto per visitare Valencia, grazie al clima soleggiato e all’atmosfera vibrante della città spagnola.

La protagonista indiscussa di questo periodo è “Las Fallas“, la spettacolare festa tradizionale che dal 15 al 19 marzo trasforma la città in un’esplosione di colori e musica. Ogni quartiere erige gigantesche sculture satiriche di cartapesta, che vengono poi bruciate in una cerimonia strabiliante.

Ma Valencia ha molto altro da offrire: lasciatevi emozionare dalla futuristica Ciutat de les Arts i les Ciències, visitate l’Oceanogràfic e ammirate l’Hemisfèric. E se volete un’esperienza autentica, concedetevi una gita in barca nel Parco dell’Albufera, dove la luce del tramonto regala scenari dipinti.

Dubrovnik, la perla dell’Adriatico

Fonte: iStock

Dubrovnik in primavera è un vero gioiello da scoprire prima che l’assalto dei turisti ne cambi il volto durante l’estate.

Passeggiate lungo le antiche mura medievali, visitate i forti costruiti per proteggere la città croata e perdetevi nel labirinto di vicoli bianchi del centro storico. Per una vista eccezionale, prendete la funivia fino al Monte Srd o raggiungete Cavtat, piccolo borgo affacciato sul mare, fondato secoli fa dai greci in fuga dagli slavi.

Porto, tra tradizione e malinconia

Porto è un concentrato di fascino e storia. Il suo centro storico, Patrimonio Unesco, regala scorci pittoreschi e un’atmosfera senza tempo.

Ammirate il maestoso Ponte Dom Luis I con una crociera sul fiume Douro, scoprite il Palácio da Bolsa e assaporate i piatti tipici a base di baccalà. Lasciatevi trasportare dalle note struggenti del Fado e, se il tempo lo consente, avventuratevi nella Valle del Douro, dove vigneti a perdita d’occhio e cantine storiche vi faranno vivere momenti da ricordare.

Il clima primaverile è mite ma con qualche folata di vento atlantico, che renderà ancora più piacevole sorseggiare un bicchiere di Porto in una delle taverne affacciate sul fiume.