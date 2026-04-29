Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Il tour di Porto è il primo in classifica

Ogni anno Tripadvisor analizza milioni di recensioni e valutazioni lasciate dai viaggiatori di tutto il mondo per stilare i Travelers’ Choice Awards Best of the Best Things To Do, le migliori esperienze da vivere in viaggio alla scoperta delle mete europee.

Ecco le attività più apprezzate e richieste che compaiono nella classifica 2026, dove spiccano anche due esperienze italiane.

Il tour a piedi di Porto è l’esperienza top del 2026

Il tour nel centro storico di Porto ha conquistato il primo posto assoluto nei Travelers’ Choice Awards Best of the Best Things To Do di Tripadvisor e non è difficile capire perché.

I viaggiatori descrivono un’esperienza che funziona esattamente perché non sembra un’esperienza confezionata: storie locali, ritmo umano, niente script da recitare. Una passeggiata di due ore e mezza attraverso il cuore della città che si porta a casa qualcosa, andando oltre le solite foto.

Le 2 esperienze italiane in classifica

Nella selezione dei Travelers’ Choice Awards Best of the Best Things To Do di Tripadvisor spiccano 2 italiane.

A Firenze, il tour Renaissance & Medici Tales guidato da uno storyteller è tra i preferiti. I gruppi piccoli vengono accompagnati d un narratore che racconta la storia dei Medici tra arte, potere e intrighi per poco più di 2 ore di passeggiata.

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A Roma invece si sperimenta in cucina. La cooking class vicino a piazza Navona dà modo di scoprire come si preparano fettuccine, ravioli e tiramisù. 3 ore per sperimentare un grande classico della pasticceria e la pasta fresca. Finita la lezione si mangia tutto… un’experience che conquista soprattutto gli stranieri.

La classifica completa

Andando oltre le mete italiane la prima classificata che compare è Berlino che propone un tour di camminata di 2 ore per poter scoprire la storia della città, raccontando con esattezza e senza filtri tutto ciò che c’è da sapere sul Terzo Reich e la Guerra Fredda.

Si prosegue con Londra: in classifica la città del Regno Unito dà modo di scoprire la località attraverso un tour dei pub storici. In poco più di 3 ore si visitano i più belli apprezzati per l’architettura e ci si ferma per bere qualcosa… ovviamente è riservato a soli maggiorenni.

Suggestiva e imperdibile Lisbona con un tour in tuk tuk e il tour del centro di Madrid con una guida d’eccezione.

Barcellona con un tour in giornata che dà modo di scoprire i luoghi più iconici con una guida informativa e divertente. Si passeggia e si toccano Sagrada Família, Park Güell e la città vecchia tra i quartieri più suggestivi.

Ad Amsterdam viene premiato il tour di 90 minuti sui canali: una mini crociera dedicata a gruppi di 15 persone per vedere l’Olanda dall’acqua tra storia e architettura. Guida d’eccezione? Il capitano.

A Liverpool 2 ore di nostalgia con il tour dedicato ai misteri dei Beatles: tra musica dal vivo, storia della band e curiosità si scopre tutto sui Fab Four che hanno cambiato per sempre il panorama dei brani internazionali.

Cracovia compare in classifica con una gita fuori porta verso i monti Tatra e i bagni termali senza dimenticare la cucina locale. Formaggi e vodka fanno parte della giornata che unisce cultura e natura… un’esperienza amatissima dai viaggiatori.

Chiude l’elenco delle proposte Dubrovnik: con un tour in barca di 4 ore si salpa alla scoperta delle acque più belle e della grotta Blu. Incluse ci sono le attrezzature per lo snorkeling… un plus non da poco per chi arriva in aereo.

Riportiamo la classifica completa delle migliori esperienze in Europa secondo Tripadvisor: