San Valentino arriva sempre così: all’improvviso, tra un’agenda piena e un inverno che non molla. E come ogni anno molti si chiedono dove scappare anche solo per due notti. Niente capitali scontate e nessuna cartolina banale o già vista… ecco 7 mete romantiche per un weekend di San Valentino diverso dal solito ma comunque incredibilmente romantico.

Indice Bruges

Copenaghen

Salisburgo

Dubrovnik

Lubiana

Siviglia

Porto

Bruges

C’è qualcosa di magico nel modo in cui Bruges accoglie chi la visita d’inverno. Le sue strade acciottolate, avvolte da una leggera foschia, sembrano uscite da un libro di fiabe mai scritto. Passeggiare lungo i canali quando il sole cala dietro i campanili medievali regala emozioni che le parole faticano a descrivere. Le cioccolaterie artigianali diffondono profumi irresistibili mentre le luci calde delle finestre invitano a fermarsi, a rallentare e a dimenticare il resto del mondo.

Perdetevi senza meta nel dedalo di vicoli del centro storico, concedetevi una cioccolata calda seduti in una delle piazzette nascoste, salite insieme sulla torre del Belfort per abbracciare con lo sguardo i tetti rossi che si perdono all’orizzonte. Bruges non chiede nulla se non di lasciarsi andare alla sua bellezza discreta, quella bellezza che si rivela piano piano, come un amore che cresce giorno dopo giorno.

Copenaghen

I danesi usano una parola speciale per raccontare quel senso di tepore e complicità che nasce quando ci si sente protetti, a proprio agio, circondati da chi si ama: hygge. E l’inverno a Copenaghen è il momento ideale per viverlo davvero. Le candele che brillano dietro ogni finestra, i caffè raccolti dove le ore sembrano rallentare, le biciclette che continuano a sfrecciare nonostante l’aria tagliente: ogni dettaglio contribuisce a un’atmosfera intima e avvolgente.

Passeggiate tra le case colorate di Nyhavn che si riflettono sull’acqua, concedetevi una pausa con una tazza fumante di gløgg nei mercatini che sfidano il freddo, lasciatevi conquistare dal design scandinavo, capace di trasformare la semplicità in bellezza. E quando cala la sera, scegliete un ristorante per scoprire la nuova cucina nordica: un viaggio di sapori che coinvolge tutti i sensi.

iStock

Salisburgo

La città di Mozart sa parlare al cuore con un linguaggio universale. D’inverno, quando la neve imbianca le cupole delle chiese e il fiume Salzach scorre pigro tra le due rive, Salisburgo si trasforma in un sogno a occhi aperti. Le melodie che escono dai caffè storici si mescolano al rintocco delle campane, creando una colonna sonora perfetta per una fuga romantica.

Camminate lungo la Getreidegasse ammirando le insegne in ferro battuto, rifugiatevi in una Konditorei per assaggiare insieme una fetta di Sachertorte, salite alla fortezza di Hohensalzburg mentre il tramonto tinge di rosa le Alpi sullo sfondo. La sera, lasciatevi tentare da un concerto in uno dei tanti palazzi storici: la musica classica, in questa città, non è mai stata così viva.

Dubrovnik

Le possenti mura di Dubrovnik custodiscono segreti antichi e tramonti che tolgono il fiato. Lontano dalla calca estiva, febbraio restituisce alla città croata la sua anima più autentica. Il mare Adriatico, in questa stagione, assume sfumature di blu intenso che sembrano dipinte da un artista innamorato del Mediterraneo.

Non perdetevi il camminamento sulle mura mentre il vento porta con sé l’odore salmastro del mare, perdetevi tra i vicoli lastricati di pietra bianca che brillano sotto il sole invernale, fermatevi a osservare i pescatori che rammendano le reti nel porto vecchio. La sera, cercate una konoba nascosta dove assaporare pesce fresco e vino locale, mentre fuori le stelle si accendono una dopo l’altra sopra i tetti di terracotta.

iStock

Lubiana

Pochi conoscono questa piccola capitale che sembra uscita da un racconto. Lubiana sorprende con la sua eleganza discreta, i suoi ponti decorati con draghi, il suo castello che domina dall’alto un centro storico dove le auto non possono entrare.

La Ljubljanica scorre lenta nel cuore della città, disegnando un percorso elegante tra le sue sponde animate, dove caffè e ristoranti si affacciano sull’acqua e invitano a fermarsi, magari solo per osservare la vita che scorre. Raggiungete il castello con la funicolare, mentre la luce pallida dell’inverno accende le facciate barocche, attraversate il Ponte dei Draghi lasciando spazio alla fantasia e alle leggende che avvolgono queste figure mitiche, e perdetevi tra le opere di Jože Plečnik, l’architetto che ha fatto di Lubiana un museo a cielo aperto.

Per la cena puntate su un locale dove assaggiare i piatti della tradizione slovena accompagnati da un bicchiere di vino locale.

Siviglia

Mentre il resto d’Europa trema ancora per il freddo, Siviglia inizia a respirare aria di primavera. Gli aranci che costeggiano le strade del centro iniziano a fiorire, profumando l’aria di zagare e promesse. La luce dorata dell’Andalusia avvolge ogni cosa, dai palazzi mudéjar alle piazze dove la vita scorre lenta come il Guadalquivir.

Perdetevi nel labirinto del Barrio de Santa Cruz tenendovi per mano, ammirate insieme i giardini dell’Alcázar dove ogni angolo nasconde una fontana o un aranceto, fermatevi in una taberna per condividere tapas e fino fino a tarda sera. E se volete che la magia sia completa, cercate un tablao dove assistere a uno spettacolo di flamenco: il battito dei tacchi, il suono rauco della chitarra, le emozioni crude che attraversano i volti dei ballerini vi lasceranno senza parole.

Porto

C’è un termine portoghese che sfugge a ogni traduzione perfetta: saudade. È una nostalgia lieve e profonda insieme, un sentimento che mescola mancanza e tenerezza, legato a qualcosa di prezioso che non esiste più o che, forse, non è mai esistito davvero.

Porto vive immersa in questa atmosfera che percepisci a pieno mentre sali per le sue strade ripide, la riconosci nelle melodie malinconiche del fado che escono dai locali della Ribeira, la leggi nei toni consumati delle facciate decorate di azulejos, scoloriti dal tempo ma ancora pieni di anima.

Attraversate insieme il ponte Dom Luís mentre il sole cala sul fiume Douro tingendo tutto di arancione e viola, perdetevi tra le librerie polverose e i negozi di antiquariato del centro, fermatevi in una cantina per assaggiare un calice di vino Porto guardando la città dall’altra sponda. La sera, cercate un ristorante affacciato sul fiume dove il pesce alla griglia e il vinho verde accompagnano conversazioni che non vorreste mai finissero.

E se queste idee non bastassero consigliamo di sfogliare altre proposte perfette per un viaggio di San Valentino in Europa.