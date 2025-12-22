La conclusione è meno scontata di quanto sembri: Capodanno 2026 non è più il tabù dei prezzi impossibili, mentre Carnevale resta conveniente, ma con eccezioni clamorose

Settimana bianca a Capodanno o a Carnevale? È il classico dilemma di chi sogna neve, piste perfette e aria di montagna, ma deve fare i conti con un budget sempre più stretto. Nell’immaginario collettivo Capodanno è il periodo più caro in assoluto, mentre Carnevale rappresenta da sempre l’alternativa “furba”.

Ma nel 2026 qualcosa cambia. L’indagine di Altroconsumo sui costi della settimana bianca in nove rinomate località sciistiche italiane racconta una realtà meno scontata, fatta di ribassi inattesi, rincari mirati e un grande convitato di pietra: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il focus ha messo a confronto i prezzi della settimana di Capodanno (27 dicembre 2025 – 3 gennaio 2026) e di quella di Carnevale (28 febbraio – 7 marzo 2026) per capire quando conviene davvero partire e… Ne resterete sorpresi.

Settimana bianca a Capodanno 2026

Capodanno, tradizionalmente il picco dei listini, nel 2026 registra una tendenza sorprendente: nella maggior parte delle località i prezzi scendono rispetto allo scorso anno. In sette mete su nove il costo complessivo della settimana bianca diminuisce, trainato soprattutto dal calo dei prezzi degli alloggi. Livigno segna una riduzione che sfiora il 30%, Cortina d’Ampezzo supera il 20%, Bormio scende del 17%.

Il costo totale per una coppia varia da circa 1.600 euro a quasi 4.000. Tarvisio si conferma la località più economica dell’indagine, con 1.594 euro complessivi, dimostrando che scegliere con attenzione la meta può fare una grande differenza. All’estremo opposto resta Madonna di Campiglio, dove servono quasi 3.950 euro, complice un aumento degli alloggi in controtendenza.

Cortina, pur rimanendo tra le mete più care (3.713 euro), mostra un calo rispetto al 2025, mentre località come Bormio, Vigo di Fassa, Champoluc e Courmayeur si collocano in una fascia intermedia. Nel complesso, la spesa media di Capodanno scende del 6% rispetto all’anno precedente. Un dato rilevante, se si considera che l’alloggio pesa da solo circa il 75% del costo totale, contro il 20% dello skipass e una quota residuale per il viaggio in auto.

Settimana bianca a Carnevale 2026

Se Capodanno sorprende in positivo, Carnevale fa il percorso inverso. Nella settimana dal 28 febbraio al 7 marzo 2026 i prezzi aumentano quasi ovunque, spinti da una domanda sostenuta e dall’effetto Olimpiadi. Il divario è ampio: si va dai 1.459 euro di Tarvisio ai 4.685 euro di Cortina d’Ampezzo.

Il caso di Cortina è emblematico: qui gli alloggi aumentano del 159% in un solo anno, rendendo Carnevale addirittura più caro di Capodanno. Un’anomalia legata direttamente ai Giochi invernali, che concentrano attenzione e prenotazioni proprio in quel periodo. Anche altrove i prezzi crescono, seppure in modo più contenuto: Pila, Livigno e Courmayeur registrano aumenti a doppia cifra, mentre Bormio resta stabile e Madonna di Campiglio segna un lieve calo.

Nonostante tutto, Carnevale continua a essere il periodo più conveniente dell’alta stagione. In media si spende il 37% in meno rispetto a Capodanno, percentuale che sale al 44% se si esclude Cortina. Il motivo è ancora una volta l’alloggio, che tra i due periodi cala mediamente del 46%. Attenzione però alle scorciatoie: il B&B non è sempre più economico dell’hotel. In alcune località accade l’esatto contrario, rendendo indispensabile un confronto puntuale.