Sono queste le quattro destinazioni invernali più amate dagli italiani tra piste da sci, percorsi di trekking, centri wellness, spa e natura mozzafiato

Le mete più amate dagli italiani per le vacanze invernali

L’11 dicembre si celebra l’International Mountain Day, la giornata internazionale istituita dalle Nazioni Unite per ricordare il ruolo fondamentale che le regioni montuose svolgono per le persone e per il pianeta. Un’occasione perfetta per guardare alle nostre montagne e ai trend che stanno definendo il turismo invernale degli italiani.

Secondo l’ultima indagine di Mountain Maps, l’app che permette di orientarsi e scoprire itinerari personalizzati in tutta Europa, la passione per la settimana bianca continua a crescere: quasi otto italiani su dieci (78,5%) ne hanno vissuta almeno una nella vita e oltre la metà (52,7%) ha già deciso di tornare anche quest’inverno, nonostante i rincari.

Un’altra cosa è certa: sempre più persone scelgono esperienze che uniscono sport, natura e benessere, con il Trentino-Alto Adige che si conferma la meta invernale numero uno.

Trentino-Alto Adige

Sono 4 le mete in Italia che attraggono la maggior parte dei viaggiatori desiderosi di trascorrere una splendida vacanza invernale. Al primo posto troviamo il Trentino-Alto Adige, la destinazione preferita da quasi due persone su tre, con il 63,4% delle preferenze. Un risultato che non stupisce considerando l’offerta composta da comprensori sciistici moderni, come quelli di Val Gardena e Madonna di Campiglio, da scenari alpini mozzafiato e da tante occasioni per vivere la montagna lentamente tra wellness, trekking invernale e natura incontaminata.

Sono tanti i centri wellness e spa di alto livello presenti in questa regione che permettono di godere appieno dei paesaggi alpini senza rinunciare al relax.

Veneto

Al secondo posto c’è il Veneto, con località quali Cortina, protagonista dei Giochi Olimpici Invernali 2026, e le Dolomiti bellunesi, dove si alternano piste ampie, percorsi escursionistici e strutture wellness che attirano sia coppie (30,6%) che famiglie (42,5%).

La regione combina piste ampie e ben curate con percorsi escursionistici immersi nella natura, ideali per passeggiate con le ciaspole o trekking invernale. I centri wellness e le strutture ricettive di qualità, invece, offrono esperienze che uniscono sport e relax, rappresentando il connubio perfetto tra tradizione alpina, ospitalità e panorami bellissimi.

Lombardia

Al terzo posto, invece, spicca la Lombardia grazie ai suoi comprensori curati, ai servizi efficienti e ai collegamenti veloci, tutte qualità che la rendono la meta ideale per chi desidera un weekend attivo senza grandi spostamenti. Grazie alla varietà di piste, dal fondo allo sci alpino, e ai percorsi escursionistici accessibili, la Lombardia è perfetta per chi desidera sport e avventura senza pianificazioni complicate.

Ideale anche per chi prenota last minute: un terzo degli italiani (33,8%) sceglie infatti di organizzarsi solo negli ultimissimi giorni.

Piemonte

Infine, al quarto posto troviamo il Piemonte, una destinazione amata da un pubblico affezionato, grazie all’equilibrio tra sport invernali, borghi storici e percorsi escursionistici perfetti dove fare trekking. Tra le sue vette si alternano stazioni sciistiche rinomate e itinerari ideali per passeggiate nella neve. I sentieri escursionistici e i rifugi, inoltre, offrono l’opportunità di vivere la montagna a ritmi lenti, rendendo la vacanza non solo un momento di svago, ma anche di rigenerazione completa.