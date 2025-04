Maggio è il mese ideale per viaggiare verso luoghi incantevoli tra natura, storia e cultura: scopri quali sono le mete da non perdere in tutto il mondo

Fonte: iStock Tutta la bellezza della Costiera Amalfitana

Gli anni sono composti da 12 mesi, ma senza ombra di dubbio alcuni di questi sono più ideali di altri per viaggiare. Ne è un esempio maggio, che con i suoi 31 giorni, le tantissime ore di luce e il clima mite, permette davvero di organizzare meravigliose vacanze in giro per il mondo. Spiagge dorate, città ricche di storia o paesaggi naturali mozzafiato: tutto è davvero possibile in questo periodo, perché molte delle mete più belle cominciano a fiorire, regalando momenti indimenticabili. Ecco i consigli di SiViaggia per coloro che si chiedono dove andare a maggio.

Isole Lofoten, per vivere l’estate polare

Di certo la bella stagione delle Isole Lofoten, in Norvegia, non è calda come quella a cui siamo abituati noi, ma nonostante questo è certamente speciale: qui l’estate è polare. In poche parole, è proprio durante il mese di maggio (più precisamente dal 20) che si può iniziare ad ammirare l’incredibile fenomeno del sole di mezzanotte, così chiamato perché la stella centrale del nostro sistema solare non può scendere al di sotto dell’orizzonte, creando notti che non sono mai del tutto oscure.

Da queste parti, quindi, si può sperimentare il privilegio di vivere in un’atmosfera surreale, grazie a un cielo dipinto di mille sfumature incredibili e una natura che in questo periodo mostra davvero il meglio di sé: le vette montuose, che emergono dalla terraferma, si riflettono nei fiordi cristallini sottostanti, mentre i percorsi che si snodano tra montagne e valli offrono viste panoramiche che tolgono il fiato. Inoltre, maggio è il periodo più indicato per fare gite in kayak su acque calme, accompagnati da un clima fresco ma piacevole.

Valle della Loira, per vivere la bellezza della primavera

Un’altra delle mete dove vi consigliamo di andare a maggio è la poetica Valle della Loira, in Francia. Qui gli affascinanti paesaggi ondulati e le pittoresche città medievali fanno spazio a castelli regali, impreziositi da giardini che in primavera diventano irresistibili. Ma non è di certo tutto, perché maggio è un mese perfetto anche per le temperature miti e piacevoli, senza il caldo intenso dell’estate.

Da non perdere sono sicuramente Château de Chambord, il più grande e imponente castello della regione, che sfoggia una facciata rinascimentale e giardini curati che sbocciano e regalano un tripudio di colori primaverili. Non meno magico è Château de Chenonceau, uno dei manieri più romantici, che colpisce per essere costruito su un ponte che attraversa il fiume Cher e per la sua eleganza e la bellezza dei giardini, che in questo periodo sono in piena fioritura.

Fonte: iStock@Vladislav Zolotov

A Rodi, dove l’estate inizia prima

Chi vuole andare al mare a maggio può invece optare per Rodi, incantevole isola della Grecia, che è uno scrigno di innumerevoli ricchezze e anche un luogo baciato da un (quasi) perenne clima soleggiato. Rodi, tra le altre cose, è anche l’isola più calda del Paese durante il mese di maggio, un periodo caratterizzato da giornate lunghe, temperature quasi estive e un mare cristallino (e poco frequentato dai turisti) che invita a fare più bagni possibili.

Chi ha già visitato questo angolo europeo a maggio, infatti, è pronto a giurare che non c’è momento migliore per andarci, perché i turisti non sono assolutamente eccessivi, le spiagge semivuote e tutto risulta più autentico che mai.

Kyoto, per fare un viaggio zen

Poi ancora Kyoto, antica Capitale del Giappone, che si distingue anche per essere una delle destinazioni più affascinanti del Paese. Qui si può fare un vero e proprio viaggio nella serenità, grazie ai tanti templi storici, i giardini zen e l’autenticità della sua cultura tradizionale. A maggio, inoltre, Kyoto si trova nel pieno della primavera avanzata, con temperature miti e senza l’umidità intensa dell’estate. La città si trasforma in un caleidoscopio di colori grazie alla fioritura di azalee, iris e ortensie, che rendono il tutto ancor più intenso e piacevole.

Ma non è di certo finita, perché a maggio (più precisamente il 15) a Kyoto va in scena anche Aoi Matsuri, uno dei festival più tradizionali e interessanti della città. Si tratta di una celebrazione della storia e delle tradizioni di Kyoto, con cortei in costumi storici che permettono di fare una vera e propria immersione nella cultura locale.

Riga, con un centro storico patrimonio Unesco

Tra le Capitali più sorprendenti d’Europa conquista un posto d’onore quella lettone, Riga. Ancora non completamente invasa dal turismo di massa, tanto da essere una delle gemme nascoste del Vecchio Continente, a maggio sfoggia il suo vestito migliore, grazie alla natura che esplode in un tripudio di colori nei suoi tanti giardini e parchi, che creano scenari incantevoli. Le temperature sono miti, perfette per passeggiare senza il caldo opprimente dell’estate e per ammirare il suo centro storico, patrimonio dell’umanità Unesco.

Si distingue per essere un labirinto di stradine acciottolate, piazze affascinanti e antichi edifici che raccontano storie secolari, che, con le mille sfumature della primavera, diventano ancor più affascinanti. Qui si può visitare la Casa delle Teste Nere, una delle costruzioni più emblematiche della città, ma anche la Cattedrale di Riga, un’imponente struttura gotica con uno degli organi a canne più grandi d’Europa.

Le montagne di Rila e Pirin, paradiso escursionistico

Chi ama la natura più incontaminata e vacanze attive (che a maggio sono il top per le temperature), può dirigersi in Bulgaria e, più precisamente, tra le catene montuose di Rila e del Pirin, due dei tesori naturali più affascinanti del Paese. Lontane dalle rotte turistiche tradizionali, nel mese di maggio offrono condizioni ideali per il trekking e le escursioni per via del clima mite e della bellezza della natura, che è già nel pieno della sua fioritura primaverile.

Le vette delle montagne sono ancora coperte di neve in alcune zone, creando un prezioso contrasto con i fiori che sbocciano nei pascoli e nei sentieri più bassi. In questo periodo, inoltre, i tragitti non sono affollati. La catena montuosa di Rila è la più alta del Paese ed anche piena di laghi glaciali e foreste secolari. La gemma di questa regione, tuttavia, è il Monastero di Rila, un maestoso sito che è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, circondato da una vegetazione rigogliosa. Anche Pirin è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ma soprattutto un paradiso per gli amanti delle vette e delle escursioni.

Fonte: iStock

Zona Cafetera, per la fioritura del caffè

La Colombia è un Paese ricco di meraviglie, ma se c’è una zona che a maggio vale la pena più di altre di visitare è la Cafetera, una delle regioni più affascinanti e pittoresche di tutto il territorio. Questo periodo, infatti, corrisponde alla stagione della fioritura del caffè, grazie a cui è possibile vivere un’esperienza sensoriale unica.

Si può passeggiare tra le varie piantagioni e, contemporaneamente, ammirare le montagne che circondano i campi quasi completamente sbocciati. L’atmosfera è più incantevole che mai, e si ha anche l’opportunità di imparare a conoscere in profondità il processo di coltivazione di questa preziosa pianta. A disposizione dei visitatori ci sono diversi tour guidati, grazie a cui approfondire le tecniche tradizionali e moderne di coltivazione e lavorazione. E se vi state domandando se si ha anche l’opportunità di assaporare caffè fresco e genuino, la risposta è sì: lo si può fare direttamente dalle piantagioni.

Costiera Amalfitana, bellezza senza pari

Chi invece desidera rimanere in Italia può optare per la bellezza eterna e senza pari della Costiera Amalfitana, in Campania. Del resto, parliamo di una delle mete più celebri e irresistibili del nostro Paese, grazie ai suoi pittoreschi villaggi sospesi tra le montagne e il mare e le spiagge da sogno. Maggio è davvero il mese top, anche perché le temperature sono miti, ma non ancora torride, e le lunghe giornate di sole offrono un’ottima occasione per fare passeggiate panoramiche lungo i sentieri che si snodano tra i borghi.

In più, questo è anche un momento ottimale per ammirare la natura della zona in pieno risveglio, poiché le colline che si affacciano sul mare sono verdeggianti e coperte da una miriade di fiori. Di particolare nota è la fioritura dei limoni, uno degli spettacoli naturali più suggestivi di questa stagione, che colora di giallo intenso i paesaggi e impregna l’aria del profumo fresco e agrumato dei frutti in piena maturazione.