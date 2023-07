Abbiamo trovato il luogo più magico dove osservare il sole di mezzanotte

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Mikko Nikkinen/Mikko Nikkinen Ammirare il sole sulle sponde del lago Saimaa

L’estate è la stagione più attesa dell’anno, non solo per le temperature e per il sole che diventa protagonista delle nostre giornate, ma anche e soprattutto perché coincide con l’organizzazione dei grandi viaggi che abbiamo pianificato nei mesi precedenti.

Isole tropicali, spiagge paradisiache, città d’arte, capitali europee, montagne e borghi: queste sono solo alcune delle destinazioni più raggiunte dai viaggiatori di tutto il mondo durante i mesi estivi. Ma c’è un altro luogo che merita la nostra attenzione, un posto che proprio in estate si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo straordinario e mozzafiato.

Ci troviamo in Finlandia, nella terra dell’aurora boreale, dei fiordi e della natura selvaggia, dei parchi nazionali e della casa di Babbo Natale. Proprio qui, nei mesi che vanno da giugno ad agosto, è possibile vivere esperienze incredibili sotto una luce inedita e scintillante, quella del sole di mezzanotte. Un fenomeno astronomico dalle fattezze incantate che si verifica nelle regioni polari e che rende le giornate luminose, accecanti e uniche.

Benvenuti nella terra del sole di mezzanotte

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in Finlandia, nel Paese del Nord Europa conosciuto per il suo immenso patrimonio naturalistico. Sono molte le persone che si recano qui in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni per toccare con mano la storia, la cultura la grande bellezza che appartiene a un territorio che non smette mai di incantare.

Raggiungere la Finlandia, dicevamo, è sempre un’ottima idea, ma farlo in estate permette di vivere un’esperienza unica e uguale a nessun’altra. Qui, infatti, a partire da giugno il sole non tramonta più restando quindi protagonista anche nelle ore notturne. Quello che è possibile osservare, una volta giunti fin qui, è un paesaggio incantato, caratterizzato da tinte calde e brillanti.

Magia? Non proprio, si tratta del sole di mezzanotte, un fenomeno astronomico estremamente suggestivo che si verifica nelle regioni polari quando la stella madre del sistema solare si posiziona sopra l’orizzonte e vi rimane per più di 24 ore. Le cose da fare, sotto la sua luce, sono tante e diverse. Le preferite dei local sono i bagni notturni – tra le acque del mare e dei laghi che si riscaldano – e le saune.

La maggior parte dei cittadini, quando l’estate arriva, si rifugia nella natura per godere di tutta la magia che appartiene a questo fenomeno astronomico. Un’usanza, questa, che si è diffusa rapidamente anche tra i viaggiatori che sempre più spesso scelgono di raggiungere la Finlandia durante la bella stagione.

Lago Saimaa: un’estate magica

Come abbiamo anticipato, le cose da fare durante l’estate sono tantissime. Secondo i finlandesi, nuotare sotto il sole di mezzanotte è una delle esperienze più magiche da condividere nel Paese. E noi abbiamo trovato il luogo perfetto dove vivere questa avventura.

Si tratta del Lago Saimaa, situato nella parte sud orientale della Finlandia, che con la sua estensione di oltre 4.000 metri è il più grande di tutto il Paese. Si tratta di una destinazione molto popolare tra cittadini e viaggiatori che giungono nella regione dei laghi finlandesi per vivere momenti all’insegna del relax, della natura e della bellezza.

Proprio qui, immersi in uno dei paesaggi più suggestivi dell’intero Paese, è possibile vivere una esperienza al di fuori dell’ordinario: nuotare nel lago sotto il sole di mezzanotte.

Recatevi sulle sponde dello specchio d’acqua nelle ore serali, e lasciatevi coinvolgere e travolgere dal dolce sciabordio delle onde e dalla melodia degli uccelli acquatici. Poi dimenticate tutto il resto e tuffatevi tra le placide acque del lago che si tingono di rosso e di arancione mentre il sole continua a brillare nel cielo. La visione vi lascerà senza fiato.