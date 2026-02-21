Viaggiare da solo a marzo tra città, natura e spiagge selvagge: ecco cinque idee perfette per chi cerca esperienze autentiche e panorami unici in solitaria

iStock Playa de las Teresitas, Tenerife

Marzo è un mese perfetto per partire da soli: il clima in molte destinazioni è piacevole, le tariffe sono spesso più basse rispetto all’alta stagione e l’esperienza di viaggio in solitaria diventa più autentica. Esistono mete ideali per un’avventura di viaggio da soli a marzo tra natura, cultura, relax e città cariche di fascino primaverile.

Abbiamo racchiuso qui 5 idee di viaggio per chi ha voglia di partire senza compagni di avventura e vivere esperienze indimenticabili.

Marrakech, tra cultura, souk e atmosfere uniche

Partire da soli per Marrakech significa immergersi in un caleidoscopio di suoni, colori, sapori e profumi. A marzo il clima è ideale: non troppo caldo come in estate e perfetto per esplorare a piedi la città. Le temperature si aggirano intorno ai 24° (la massima).

Marrakech è una meta accogliente perfetta per un viaggio in solitaria. Perdersi da soli tra i vibranti souk della medina, fare una sosta al colorato e artistico Jardin Majorelle e prendere un tè alla menta nelle animate piazze saranno incredibili esperienze da portare per sempre nel cuore.

Marrakech è anche un ottimo punto di partenza per escursioni nel deserto o nelle montagne dell’Atlante: acquistare tour giornalieri organizzati facilitano l’incontro con altri viaggiatori pur mantenendo la libertà di un viaggio in solitaria.

iStock

Tenerife, natura, vulcani e spiagge selvagge

Se si è alla ricerca di una destinazione con il sole in Europa a marzo, Tenerife è un’ottima scelta per i viaggi in solitaria. Le temperature miti e il cielo azzurro quasi garantito permettono di esplorare i paesaggi naturali senza paragoni. Il parco nazionale del Teide offre sentieri spettacolari per chi ama camminare, mentre le spiagge e i piccoli villaggi dell’isola sono perfetti per rilassarsi e meditare in solitaria.

Tenerife è anche ricca di attività da fare durante un viaggio da soli: lezioni di surf, gite in barca per avvistare cetacei o tour culinari per avvicinarsi alla cucina locale.

Kyoto, primavera anticipata e spiritualità

Verso fine marzo, Kyoto comincia a vestirsi dei colori della primavera con la fioritura dei ciliegi, rendendola una meta ideale per chi viaggia da solo e cerca un’esperienza contemplativa e culturale al tempo stesso.

I templi antichi, i giardini zen e i quartieri tradizionali offrono molte opportunità per esplorare la città a passo lento e consapevole.

Visitare i mercati locali per avvicinarsi alla cultura culinaria giapponese, partecipare a una cerimonia del tè o passeggiare sotto i sakura – ciliegi in fiore – sono le esperienze che i viaggiatori solitari amano di più.

iStock

Città del Capo, avventura, sapori e panorami mozzafiato

Marzo coincide con l’inizio dell’autunno nell’emisfero sud, e Città del Capo regala giornate miti e panorami spettacolari. Il clima è ottimo e ideale per esplorare la città che in questo periodo è anche poco affollata.

Perfetta per i solitari amanti dell’avventura e del contatto con la natura, Città del Capo propone escursioni come il Table Mountain Trail per trekking panoramici mozzafiato, tour per avvistare i pinguini a Boulders Beach o degustazioni di vini nelle vicine Winelands.

Muoversi da soli è semplice grazie ai trasporti efficienti e ai tanti tour guidati, ideali anche per conoscere altre persone senza perdere l’indipendenza.

iStock

Goa, relax tra spiagge, yoga e cultura

Se si è alla ricerca di un’atmosfera rilassata, Goa in India è perfetta a marzo. Le spiagge dorate, i centri yoga e i piccoli caffè sulla costa offrono lo scenario ideale per chi viaggia da solo alla ricerca di pace e consapevolezza. Escursioni in natura tra cascate, spiagge, mercati colorati e incontri con altri backpacker rendono Goa una meta semplice da esplorare anche senza compagnia.