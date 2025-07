Dai campi in erba sacri al tennis, ai mulini a vento, passando per Buddha dorati e cavalli nel parco: Wimbledon è un mix unico che conquista passo dopo passo

iStock/Getty Cosa vedere nel quartiere di Wimbledon a Londra

Il 13 luglio 2025 entrerà nella storia del tennis: in questa data, per la prima volta, un italiano vince il popolarissimo torneo di Wimbledon. A far brillare il tricolore made in Italy è stato Jannik Sinner, il tennista pieno di talento che è riuscito a battere Alcaraz sul terreno erboso. Il quartiere di Londra, diventato famoso proprio per il torneo di tennis, ha in realtà molto da far scoprire ai propri visitatori, tra cui alcune chicche legate a questo sport.

Campionati di Wimbledon

Il cuore pulsante del quartiere di Londra è senza dubbio lui: l’All England Lawn Tennis and Croquet Club, dove ogni luglio si disputa il torneo più prestigioso del mondo.

Dal 1877, Wimbledon è sinonimo di tennis d’élite, eleganza e… fragole con panna. È l’unico dei quattro Slam giocato sull’erba, e ha regole rigide quanto affascinanti: niente pubblicità in campo e divisa bianca obbligatoria per tutti i giocatori. Rientra a tutti gli effetti tra gli campi da tennis più amati.

Se sogni di vedere dal vivo un match al Centre Court (sì, quello col tetto retrattile), puoi tentare la fortuna con la votazione per i biglietti… oppure unirti agli irriducibili in coda, che campeggiano per ore o giorni per un biglietto last minute.

Non sei riuscito ad accaparrarti un biglietto per il Centre Court? Nessun problema, puoi guardare le partite su maxischermo comodamente seduto su una sdraio, con l’aria carica di tifo. E se preferisci l’atmosfera da pub, sappi che molti locali della zona proiettano i match. Tennis + birra + fragole: la combo perfetta.

Museo del tennis

Anche fuori stagione, puoi vivere la magia dei Championships grazie al Wimbledon Lawn Tennis Museum. Sono esposti autentici tesori che spaziano da outfit iconici come quello di Federer alle racchette d’epoca, fino alle palline delle finali storiche e un regolamento antichissimo. Il tour guidato ti porta nei luoghi più esclusivi: lo studio della BBC, la sala interviste, il Media Centre… e ovviamente il Centre Court. Emozione pura.

Wimbledon Common

Hai voglia di verde, silenzio e aria buona? Wimbledon Common è la tua oasi. Con oltre 1.100 acri di brughiera, laghetti, boschi e sentieri, ti sembrerà di essere a chilometri dalla città. Puoi passeggiare, fare birdwatching, pedalare o anche esplorare l’antica fortificazione di Caesar’s Camp, risalente al V secolo a.C. E se ami i cavalli, qui l’equitazione è di casa.

Mulino a vento di Wimbledon

Sì, c’è davvero un mulino a vento a Wimbledon; risale al 1817 ed è stato trasformato in un delizioso museo con esposizioni su mulini, farine e storia locale. Perfetto se viaggi con bambini (che possono provare a macinare il grano), ma anche se ami le piccole curiosità locali. Bonus: vista mozzafiato sul Common.

Wat Buddhapadipa

A pochi passi dal verde sorge il Wat Buddhapadipa, il primo tempio buddista thailandese costruito nel Regno Unito. Silenzioso, immerso in un giardino zen con lago e fiori di loto, è il posto ideale per ritrovare un po’ di calma (o partecipare a una meditazione guidata). Entra, togli le scarpe, e lasciati incantare dagli affreschi colorati e dai Buddha sacri. Un luogo sorprendente, spirituale e fotogenico.

Wimbledon Park

Accanto al tempio trovi Wimbledon Park, un altro spazio verde perfetto per rilassarti. Ha uno dei laghi più grandi del sud di Londra, attorno al quale puoi fare picnic, kayak o semplicemente prendere il sole. Ci sono anche beach volley, tennis, un parco giochi per bambini e in autunno lo spettacolare Guy Fawkes Fireworks Show.

iStock

Wimbledon Village

Passeggiare per il Wimbledon Village è una delle esperienze più deliziose che puoi fare. Tra boutique indipendenti, ristorantini eleganti, botteghe storiche e cavalli che trottano nei dintorni, ti sembrerà di essere in un film.

Se capiti di sabato mattina, non perderti il mercato degli agricoltori alla scuola primaria di Wimbledon Park: frutta, verdura, fiori freschi, pane artigianale e prodotti biologici da leccarsi i baffi.

Che ne dici poi di montare in sella? In uno dei quartieri più eleganti e pittoreschi della zona, si trova la più antica scuderia registrata d’Inghilterra. Che tu sia principiante o esperto, puoi provare un hack attraverso il Common o semplicemente fare amicizia con i cavalli. E mentre sei in zona, fermati per una fetta di torta nelle caffetterie chic che punteggiano il villaggio.

Da non perdere la Wimbledon Way, un percorso pedonale che attraversa il quartiere partendo dal Village, attraversando il Common e toccando tutti i punti storici, sportivi e culturali. Una chicca in più? è il percorso dove è stato creato il personaggio di Lara Croft.

AFC Wimbledon

Wimbledon non è sinonimo solo di tennis, ma di sport in generale. Se ami il calcio, non puoi perderti l’AFC Wimbledon. Nato da un gruppo di tifosi dopo il controverso spostamento del vecchio Wimbledon FC, è una storia di passione, orgoglio e comunità. Puoi visitare lo stadio, seguire una partita o partecipare a uno dei tanti eventi organizzati per i giovani.

New Wimbledon Theatre

Ami i musical, la stand-up comedy o i grandi classici? Allora devi assolutamente fare tappa al New Wimbledon Theatre, uno dei più spettacolari e storici di Londra, con la sua facciata barocca e la statua dorata di Laetitia sul tetto. Non perderti gli spettacoli del West End, tribute band e molto altro. Acquista i biglietti in anticipo e vestiti secondo i dresscode più adatti all’occasione.

Teatro per bambini Polka

Viaggi con bambini? Il Polka Theatre è un paradiso per i più piccoli; con spettacoli pensati per bimbi fino a 13 anni, laboratori creativi e attività educative, è una vera e propria esperienza a misura di famiglia. Anche se sei cresciuto, una sbirciatina qui è sempre una coccola al cuore.

Parco Canizzaro

Un tempo parte di una villa nobiliare, oggi il Cannizaro Park è uno dei luoghi più romantici di Wimbledon. Sentieri tra rododendri, camelie, fontane e giardini all’italiana rendono questo spazio perfetto per una passeggiata rilassante o una pausa instagrammabile. Curiosità: qui ci sono oltre 200 specie di alberi.

South Park Gardens

Piccolo ma perfetto, South Park Gardens è un parco in stile Beaux-Arts dove puoi rilassarti tra laghetti, sentieri curati e fioriture coloratissime. È anche un centro di attività, con lezioni di yoga, pilates e arte. Ideale per un break slow e rigenerante.