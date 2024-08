Come arrivare a Mont Saint-Michel, patrimonio mondiale dell’Unesco

Mont Saint-Michel è un celebre isolotto nel nord della Francia, famoso per la sua abbazia e lo spettacolare scenario in cui è immerso: ecco come arrivare

Fonte: iStock Veduta di Mont Saint-Michel

Vivono una trentina di persone a Mont Saint-Michel, un affascinate comune francese che sorge sul golfo di Saint-Malo, meraviglia della Normandia. Un piccolo ma elegante paesino che si innalza in tutta la sua affascinante bellezza su un isolotto roccioso, a sua volta circondato da una magnifica baia che è anche la culla di alcune delle più grandi maree dell’Europa continentale. Patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1979, Mont Saint-Michel è noto anche per essere un’isola tidale, vale a dire che viene unita da una lingua di sabbia alla terraferma, ma che emerge e scompare a seconda delle maree

Come arrivare a Mont Saint-Michel da Parigi

Parigi è piuttosto distante da Mont Saint-Michel, ma nonostante questo dalla Capitale francese ci sono diverse soluzioni che permettono di raggiungere questa destinazione in tutta comodità. Certo, ci vuole un po’ di tempo, ma tutto lo sforzo necessario verrà sicuramente ricompensato dalla bellezza e dall’atmosfera di questo isolotto che si fa spazio nel cuore della più grande baia d’Europa.

In auto

È possibile raggiungere Mont Saint-Michel da Parigi in auto, propria o a noleggio, utilizzando la A13 verso Caen e la A84 verso Le Mont-Saint-Michel. Una volta arrivati a destinazione si può lasciare la propria automobile al parcheggio situato ai piedi del monte, e poi con la navetta gratuita accedere alla stessa isola.

In treno

Chi non desidera o non può guidare può optare per il treno in partenza da Parigi fino a Pontorson, Dol de Bretagne o Rennes, località dotate di stazioni ferroviarie (di cui le ultime due in TGV). Raggiunta una di queste mete, si può utilizzare un bus che conduce al parcheggio principale di Mont Saint-Michel.

In bus

Da Parigi (Porte-Maillot) per andare a Mont-Saint-Michel si può salire su uno degli autobus Ouibus, filiale della SNCF. Sempre dalla Capitale della Francia, a disposizione dei viaggiatori ci sono anche bus Flixbus.

In alternativa, è possibile fare delle escursioni organizzate in giornata da Parigi, spesso condivise in pullman grandi, oppure private e personalizzate in confortevoli minivan o in auto con conducente.

Come arrivare a Mont Saint-Michel dal Nord della Francia

Mont Saint-Michel si trova al confine tra Normandia e Bretagna, per questo è spesso inserita come tappa negli itinerari dei viaggiatori che scelgono di visitare queste due affascinanti regioni.

In auto

Per arrivare in auto al Mont Saint-Michel dal Nord della Francia si può prendere la A84 da Caen e poi la N175. Da Saint-Malo la strada N176, mentre da Rennes la D175 e poi la D975.

In treno

La stazione ferroviaria più vicina per raggiungere Mont-Saint-Michel è Pontsorson, una fermata di campagna molto piccola e con un binario per ogni direzione. Vi si può arrivare partendo da Caen o da Rennes. Da qui è poi necessario salire su un autobus che conduce alla porta dell’area di parcheggio, dove è poi presente una navetta gratuita..

In bus

A disposizione dei viaggiatori ci sono anche autobus in partenza da Rennes o Dol de Bretagne verso Mont Saint-Michel. La linea da Rennes è operativa 7 giorni su 7, tutto l’anno. Poi ancora da Pontorson a Mont Saint-Michel e da Granville (linea n°6).