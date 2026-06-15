PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La lunghissima Praia da Comporta

Località balneare, villaggio rurale, rifugio creativo o destinazione amata dal jet set internazionale? La verità è che quando si arriva a Comporta per la prima volta, si fa fatica a inserirla in una categoria specifica. Nessuna definizione riesce davvero a raccontare questo angolo di Alentejo, nella parte occidentale del Portogallo. Ci troviamo a circa un’ora di distanza da Lisbona, ma qui il paesaggio sembra volerci catapultare in un altro Paese: distese di risaie disegnano l’orizzonte accanto a pinete profumate, mentre dune modellate dal vento e spiagge chilometriche mostrano un volto autentico e selvaggio.

In mezzo a questo scenario spuntano case bianche dai profili essenziali, tetti tradizionali e piccoli villaggi che custodiscono un’identità agricola e marinara ancora ben riconoscibile. Comporta, infatti, rappresenta uno dei 7 villaggi che formano la costa omonima. Attorno sorgono Carrasqueira, Carvalhal, Pego, Brejos, Torre e Possanco, piccoli nuclei abitati inseriti in un territorio protetto che appartiene alla Riserva Naturale dell’Estuario del Sado.

Se per lungo tempo è rimasta quasi completamente fuori dai radar turistici, negli ultimi anni ha attirato artisti, designer, fotografi e celebrità internazionali, tanto che qualcuno l’ha definita gli “Hamptons portoghesi“, paragone nato per descrivere la presenza di residenze raffinate e di una clientela facoltosa proveniente soprattutto dalla Capitale lusitana.

Eppure il paragone racconta soltanto una parte della realtà: Comporta conserva infatti una sobrietà rara, distante dall’ostentazione, poiché lusso e semplicità convivono nella stessa immagine. Mentre un pescatore sistema le reti vicino a una boutique di design, una cicogna (sì, ci sono nidi ovunque) osserva il paesaggio dal tetto di una casa candida.

Cosa vedere a Comporta

Arrivare in questo angolo di Portogallo equivale a rimanere incantati dal paesaggio, al punto che è davvero impossibile il contrario. Vale infatti la pena posarvi lo sguardo per ammirare risaie, saline, boschi e spiagge che costituiscono un insieme eccezionale in Europa.

Praia da Comporta

Tra le spiagge più celebri del Paese, Praia da Comporta è una lunga striscia dorata racchiusa tra dune e vegetazione mediterranea. Sabbia fine, oceano trasparente e ampi spazi regalano una sensazione di libertà difficile da trovare altrove. Il profilo della Serra da Arrábida compare in lontananza nelle giornate più limpide, aggiungendo ulteriore fascino al panorama.

Praia do Carvalhal

Più raccolta rispetto alla vicina Praia da Comporta, questa spiaggia conquista grazie all’atmosfera rilassata e alla presenza di dune ondulate che accompagnano il percorso verso il mare. Ristoranti specializzati in pesce fresco e piccoli beach club si integrano perfettamente nel paesaggio naturale.

Praia do Pego

Considerata da molti la spiaggia più affascinante della zona, Praia do Pego si sviluppa per circa 4 chilometri lungo una costa quasi intatta. La luce del tramonto qui assume sfumature spettacolari e trasforma l’intero litorale in una distesa dorata.

Cais Palafítico da Carrasqueira

Cais Palafítico da Carrasqueira è un vero e proprio porto su palafitte. Venne costruito dai pescatori utilizzando pali e assi di legno assemblati nel corso di decenni, e oggi forma un intricato labirinto sospeso sul fango dell’estuario. Non è un caso che venga considerato un capolavoro dell’architettura popolare portoghese, tanto da offrire uno dei panorami più fotografati dell’Alentejo.

Museu do Arroz

All’interno di un ex impianto dedicato alla lavorazione del riso, il museo racconta il profondo legame tra Comporta e questa coltivazione. La presenza delle risaie ha infatti modellato economia, paesaggio e vita quotidiana per generazioni, trasformando un territorio paludoso in una delle aree agricole più importanti della regione.

Rovine romane di Tróia

A breve distanza sorgono i resti di uno dei maggiori centri produttivi dell’Impero Romano dedicati alla conservazione del pesce: Tróia. Vasche di salagione, terme, edifici residenziali e strutture religiose testimoniano un passato sorprendentemente ricco. Il sito è classificato Monumento Nazionale dal 1910.

Villaggio di Comporta

Strade tranquille, facciate bianche rifinite da dettagli azzurri, negozi indipendenti e laboratori artigianali definiscono il cuore del borgo. Ceramiche, tessuti tradizionali, oggetti in sughero e prodotti gastronomici regionali sono i testimoni di una cultura profondamente legata al territorio.

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Cosa fare a Comporta

Per vivere al meglio questa affascinante zona è consigliato adottare abitudini lente, assecondando i cicli solari e le maree che governano la penisola.

Pedalare tra le risaie : seguendo percorsi che attraversano campi, canali e sentieri circondati dalla vegetazione dell’estuario.

: seguendo percorsi che attraversano campi, canali e sentieri circondati dalla vegetazione dell’estuario. Osservare i delfini del Sado : durante un’escursione in barca nelle acque protette dell’estuario, una delle poche aree europee che ospitano una comunità stanziale di tursiopi.

: durante un’escursione in barca nelle acque protette dell’estuario, una delle poche aree europee che ospitano una comunità stanziale di tursiopi. Cavalcare lungo la costa tra dune e oceano : grazie alle escursioni organizzate da maneggi specializzati del luogo.

: grazie alle escursioni organizzate da maneggi specializzati del luogo. Praticare surf e kitesurf: sfruttando le condizioni favorevoli offerte dalle correnti atlantiche e dalla costante presenza del vento.

sfruttando le condizioni favorevoli offerte dalle correnti atlantiche e dalla costante presenza del vento. Scoprire l’artigianato locale : tra botteghe dedicate alla lavorazione del sughero, della ceramica e dei tessuti tradizionali dell’Alentejo.

: tra botteghe dedicate alla lavorazione del sughero, della ceramica e dei tessuti tradizionali dell’Alentejo. Assistere a esibizioni di Cante Alentejano : il canto corale tradizionale riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale.

: il canto corale tradizionale riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale. Gustare piatti a base di pesce appena pescato : polpo, riso locale e vini regionali nei ristoranti affacciati sulle spiagge o sulle risaie.

: polpo, riso locale e vini regionali nei ristoranti affacciati sulle spiagge o sulle risaie. Ammirare le cicogne bianche: che popolano l’intera area e rappresentano uno degli emblemi più riconoscibili del paesaggio.

Dove si trova e come arrivare

Comporta si trova nella regione dell’Alentejo, a circa 120 chilometri a sud di Lisbona, lungo la costa occidentale del Portogallo. Il territorio occupa una posizione privilegiata tra l’Oceano Atlantico e l’Estuario del Sado. L’automobile rappresenta la soluzione più pratica: da Lisbona il tragitto richiede mediamente tra 1 ora e 15 minuti e 1 ora e 30 minuti. Chi parte dalla Capitale può seguire l’autostrada A2 e proseguire successivamente lungo le strade regionali che conducono verso la costa.

Un’alternativa particolarmente suggestiva prevede l‘attraversamento in traghetto da Setúbal verso la Penisola di Tróia. La traversata regala splendide vedute sull’estuario e consente di raggiungere la località di Comporta tramite un percorso panoramico immerso nella natura.

Arrivando, la sensazione è quella di aver scoperto un Portogallo differente: meno monumentale, meno urbano, ma certamente più silenzioso. Un luogo in grado di conquistare senza effetti speciali, attraverso il rumore delle onde, il profumo dei pini e l’orizzonte sconfinato delle risaie che accompagnano lo sguardo fino al mare.