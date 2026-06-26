Se l'estate rovente e le temperature torride non fanno per voi, ma non potete volare verso il grande Nord, ecco le migliori mete dove stare freschi in Italia

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock L'altopiano Campo Imperatore nel cuore del massiccio del Gran Sasso

Sempre più persone, quando progettano le vacanze estive, pensano anche al clima e alle ormai ben note heat waves, le ondate di calore che, anche nel 2026, non risparmiano nemmeno le più note località di montagna. Non tutti, però, possono prenotare il primo volo verso il grande Nord, tanto fresco quanto costoso.

Ecco perché l’ideale è riuscire a trovare anche mete italiane più vicine per una fuga last minute, perfetta per quando nemmeno il ventilatore può darci sollievo.

Dove andare? Ecco 7 idee per una coolcation tutta italiana.

Val Masino, Lombardia

Se cercate un rifugio dall’afa lombarda, la risposta è la Val Masino, un angolo segreto e selvaggio della Bassa Valtellina, racchiuso da vette che superano i 3.000 metri. Custodita gelosamente dagli amanti delle arrampicate per le sue spettacolari pareti di granito, questa valle al confine con la Svizzera è in realtà un paradiso perfetto per tutta la famiglia.

Nel fondovalle si respira un’aria frizzante lungo sentieri dolci e antiche mulattiere che collegano i piccoli borghi. Potete rinfrescarvi tra le cascate della Foresta dei Bagni, esplorare la piana di Predarossa a 2.000 metri, al cospetto delle nevi perenni del Monte Disgrazia, o percorrere la ciclabile che attraversa l’area del Sasso Remenno.

Per i più audaci, le acque del torrente Masino invitano a un rigenerante river trekking, magari sulle tracce del mitico Gigiat, lo spirito peloso che la leggenda vuole a guardia di questa oasi intatta e fresca.

Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valle d’Aosta/Piemonte

Nato nel 1922 come riserva di caccia reale, il Parco Nazionale del Gran Paradiso è il più antico d’Italia e il rifugio d’alta quota per eccellenza. Sviluppato tra Piemonte e Valle d’Aosta, questo immenso santuario alpino si articola in cinque splendide valli all’ombra dei 4.061 metri del Gran Paradiso.

In estate, qui l’aria si fa purissima e i termometri scendono a patti con la verticalità. Sopra i 3.000 metri dominano i ghiacciai e le nevi perenni, mentre più in basso i sentieri si snodano tra fioriture di stelle alpine e freschi boschi di larici. È la meta perfetta per un trekking rigenerante e accessibile a tutti: camminando senza fretta, è facilissimo avvistare stambecchi, camosci e sentire il fischio delle marmotte.

Da non perdere, a 1.700 metri nella Valle di Cogne, il Giardino Botanico Alpino Paradisia, un’esplosione di profumi d’altri tempi.

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Sudtirolo

Anche il Sudtirolo rappresenta il rifugio perfetto. Qui la coolcation non è una semplice moda, ma il ritorno a una tradizione nobiliare nata a fine Ottocento: la classica villeggiatura in alta quota, pensata per rigenerarsi tra aria pura, foreste silenziose e laghi cristallini.

Il punto di forza di questa fuga alpina risiede nel contrasto rigenerante tra giornate miti e notti piacevolmente fresche, che garantiscono il riposo ideale. Oltre i mille metri, tra i parchi naturali e le vette dolomitiche, il tempo rallenta: ci si può concedere una sessione di yoga ad alta quota, rinfrescarsi lungo i torrenti di montagna o esplorare borghi storici e malghe. Grazie a una mobilità sostenibile ed efficiente, inoltre, garantita da funivie e treni panoramici, il Sud Tirolo trasforma l’estate in un’esperienza di benessere lento, sostenibile e decisamente fresco.

Altopiano di Asiago, Veneto

L’Altopiano di Asiago è la meta prediletta da chi cerca il fresco senza rinunciare ad ampi orizzonti. Qui l’afa della pianura veneta viene spazzata via da un’aria frizzante e da un clima temperato, ideale per rigenerarsi tra pascoli sconfinati e fitti boschi di abete.

Cosa fare? Il celebre percorso ciclopedonale della strada del vecchio trenino, che collega Asiago a Campiello, e le centinaia di chilometri di sentieri sterrati invitano a lunghe pedalate in e-bike e passeggiate adatte a tutta la famiglia. Oltre alla natura incontaminata, dove il silenzio è interrotto solo dai campanacci delle mucche all’alpeggio, Asiago offre un tuffo nella storia profonda, tra le trincee della Grande Guerra e le storiche malghe dove assaggiare l’omonimo formaggio DOP.

Lago di Garda, Lombardia/Veneto

Non sempre, però, è necessario salire ad alta quota per battere l’afa estiva. A volte basta semplicemente affidarsi alla fisica di un immenso climatizzatore naturale. Stiamo parlando del Lago di Garda, che combatte le temperature record grazie all’inerzia termica della sua enorme massa d’acqua, che genera brezze costanti.

ln generale, il territorio offre continue fughe dalla calura: sulla sponda veneta si sale in 15 minuti con la funivia panoramica fino ai 1.800 metri del Monte Baldo, mentre sulla riva bresciana si passeggia all’ombra monumentale della Valle delle Cartiere, rinfrescata dal torrente Toscolano. Per i più dinamici, l’antidoto perfetto all’afa sono le sessioni di canyoning e rafting tra le gole d’acqua dolce dell’entroterra.

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Parco Nazionale del Gran Sasso, Abruzzo

Nel cuore dell’Appennino centrale, il massiccio del Gran Sasso offre la fuga ideale per chi cerca temperature più fresche. Dominato dal Corno Grande, che sfiora i 2.912 metri, questo immenso parco nazionale vanta un clima montano che cancella all’istante la calura delle coste adriatiche.

Il fulcro del refrigerio è Campo Imperatore, un vastissimo altopiano di origine glaciale a oltre 2.000 metri di quota, ribattezzato il “Piccolo Tibet”. Qui le temperature massime estive oscillano piacevolmente tra i 18°C e i 22°C, accarezzate da una brezza costante che azzera l’umidità, mentre la notte il termometro scende sotto i 10°C.

Foresta Umbra, Puglia

Infine, chi l’ha detto che per trovare il fresco in estate bisogna necessariamente scappare al Nord Italia? Nel cuore del Gargano, in Puglia, esiste un’inaspettata oasi climatica che custodisce un segreto verde: la Foresta Umbra. Questa riserva protetta deve il suo nome proprio alla fitta e monumentale volta arborea che scherma i raggi solari, creando un microclima ombroso e fresco a pochissimi chilometri dalle roventi spiagge pugliesi.

Patrimonio dell’Umanità UNESCO per le sue faggete primordiali, la foresta è un vero regno di biodiversità colpito dal fenomeno del macrosomatismo, con alberi che crescono ben oltre la norma superando i 40 metri d’altezza.