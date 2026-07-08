Il numero 64 di GATE, il magazine di lifestyle da scaricare e sfogliare. Questo mese vi portiamo sulle orme di Claude Monet

Il magazine dedicato a chi ama viaggiare e scoprire posti nuovi, a chi cerca informazioni utili.

Magazine GATE 64

Come ogni mese, anche a luglio SiViaggia vi regala il magazine di lifestyle GATE, da scaricare e sfogliare. La rivista, in versione digitale, in italiano e inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità.

Sul numero 64, vi portiamo sui luoghi di Claude Monet, uno dei pittori più famosi al mondo che, proprio nel 2026, celebrano il centenario della sua morte, avvenuta il 5 dicembre 1926 a Giverny, in Normandia. La casa-atelier dove visse per ben quarant’anni oggi, insieme al suo celebre giardino e alle ninfee, è uno dei musei più visitati di Francia, ma in tutto il dipartimento del Nord della Francia, si possono ripercorrere le orme del suo passaggio. Trovate l’articolo a pag 24.

E poi, qualche consiglio di viaggio tra castelli privati, palazzi nascosti e laghi visibili solo d’estate.

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