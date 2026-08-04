Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Vacanze low cost a Ferragosto sulla costa di San Nicola Arcella

Ferragosto è l’evento protagonista dell’estate: tutti vogliono partire, le spiagge si riempiono e i prezzi fanno surf verso l’alto. Ma una bella vacanza non deve diventare un salasso. Giocando con date flessibili, aeroporti alternativi, soggiorni brevi, appartamenti, campeggi, agriturismi e quartieri fuori dal centro, potete costruire una fuga smart. La regola? Confrontate e non inseguite solo le mete che dominano i social.

Dove andare a Ferragosto spendendo poco? Abbiamo scelto sette destinazioni dove mare, cultura, natura e divertimento possono convivere con un budget sotto controllo.

Valona, Albania

Valona è la meta giusta quando volete il mare senza rinunciare a ristoranti, negozi, passeggiate serali e servizi cittadini. Per una giornata easy scegliete Plazhi i Vjetër, la spiaggia urbana più comoda; per un’atmosfera più vivace puntate su Uji i Ftohtë, tra rocce, verde e locali sul litorale. Se avete un’auto, allargate il raggio verso baie più tranquille o organizzate un’escursione nel parco marino di Karaburun-Sazan, dove il paesaggio si fa decisamente più wild. Passeggiate sul Lungomare, entrate nel centro storico, raggiungete Piazza dell’Indipendenza e la moschea di Muradie; quindi, salite al castello di Kaninë per guardare la baia dall’alto. Per risparmiare cercate appartamenti con cucina o piccoli hotel nelle strade interne, evitando la primissima linea sul mare.

San Nicola Arcella, Italia

Sulla Riviera dei Cedri c’è una Calabria che sorprende ancora. San Nicola Arcella guarda il Tirreno dall’alto, con il suo borgo raccolto, mentre sotto si alternano spiagge chiare, pareti di roccia e un mare spesso trasparente. Il luogo simbolo resta l’Arcomagno. Una piccola baia, quasi nascosta, chiusa da un enorme arco naturale. Nelle ore giuste il sole attraversa la roccia e accende l’acqua di riflessi diversi. Difficile resistere alle foto.

Meglio però non fermarsi lì. Il centro storico merita una passeggiata lenta, tra vicoli stretti, piazzette e murales. Più in alto si incontrano il belvedere e la Torre Crawford, legata allo scrittore americano che scelse questa costa per lavorare e allontanarsi dal rumore. Sul fronte dei prezzi, la prima fila sul mare non è l’unica possibilità. Chi viaggia in auto può cercare una casa vacanza nell’entroterra o dormire nei paesi vicini. Bastano scarpe adatte, un pranzo organizzato in modo semplice e un programma non troppo rigido. Praia a Mare e Scalea sono a portata di giornata. E permettono di vedere di più, senza lasciare tutto il budget sotto l’ombrellone.

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Monferrato, Italia

Chi ha detto che Ferragosto deve profumare per forza di salsedine? Nel Monferrato potete sostituire l’ombrellone con un pergolato, il beach bar con una cantina e la camera sul lungomare con un agriturismo tra vigne e colline. Cercando in anticipo, potete trovare cascine, B&B e strutture semplici con piscina, soprattutto in paesi meno celebrati e quindi più interessanti per chi controlla il budget.

Costruite un itinerario in auto tra Moncalvo, Vignale Monferrato, Nizza Monferrato, Castagnole Monferrato e Casale Monferrato. Fermatevi nei belvedere, entrate nelle botteghe, visitate una cantina e assaggiate Barbera, Grignolino e bollicine locali senza trasformare la degustazione in una maratona. Sarete inoltre vicini ai paesaggi di Langhe e Roero, così potrete concedervi una gita nelle zone più famose e rientrare a dormire in una base tranquilla.

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Sunny Beach, Bulgaria

Chi cerca qualcosa di vivace, frizzante e ben servito dovrebbe valutare la località balneare della Bulgaria più famosa: Sunny Beach. Nonostante la fama, con un po’ di organizzazione, anche a Ferragosto, si può risparmiare. Hotel e resort, sport acquatici, locali e discoteche, ma anche attività per famiglie fanno parte della proposta. Se di giorno ci si rilassa in spiaggia tra lettine, parchi acquatici e partite a beach volley, la sera ci si diverte tra passeggiate e una nightlife vivace. Chi invece cerca qualcosa di più culturale può inserire nel proprio itinerario una visita alla città storica Nessebar affacciata sul mare.

Zara, Croazia

Zara è perfetta se cercate una città compatta, scenografica e versatile. Potete muovervi a piedi nel centro storico, tra mura veneziane, piazze, resti romani e vicoli pieni di atmosfera. Al tramonto raggiungete il waterfront: l’Organo Marino trasforma il movimento delle onde in suoni, mentre il Saluto al Sole accende la passeggiata con la sua installazione luminosa. Intrattenimento da copertina, costo zero.

Per il bagno avete Kolovare vicino al centro, Borik per una giornata più attrezzata e Punta Bajlo se preferite un angolo verde e rilassato. Chi desidera una gita può guardare verso Nin, con le sue spiagge sabbiose, oppure verso l’arcipelago e Sakarun. La mossa budget? Dormite fuori dalla penisola storica e raggiungetela con una passeggiata o i mezzi locali. Scegliendo un appartamento e alternando ristoranti, panifici e mercato, vi godrete l’Adriatico tenendo a bada il budget… e i voli sono incredibilmente low cost.

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Izmir, Turchia

Izmir è una scelta brillante per chi non vuole una vacanza tutta lettino e crema solare. Cominciate dal Kordon, il lungomare cittadino perfetto per passeggiare, sedervi sul prato e osservare i traghetti. Poi tuffatevi nel bazar di Kemeralti, tra botteghe, spezie, caffè e snack: qui il giro turistico si mescola allo shopping e ogni deviazione diventa una scoperta.

Per una vista panoramica cercate l’Asansör storico. E nei dintorni? Si possono esplorare località balneari rinomate come Çeşme e Alaçati, oppure valutare quelle più battute dai local come Foça, Urla, Seferihisar e Karaburun. Con una macchina a noleggio o affidandosi ai servizi pubblici ci si sposta piuttosto agilmente, organizzando persino una giornata a Efeso.

Lubiana, Slovenia

Chi ha detto che Ferragosto si debba festeggiare al mare? La Slovenia è una destinazione verdissima e vicina all’Italia; Lubiana è un gioiellino con centro storico compatto perfetto da scoprire in un weekend. Con il mercato centrale e il Triplo Ponte lascia tutti a bocca aperta e chi non l’ha ancora vista ne rimarrà ammaliato. E se dovesse fare troppo caldo? Il parco Tivoli propone ottimi percorsi dove passeggiare e rilassarsi. Attorno ci sono anche bellissime gite da organizzare e prenotando una guesthouse o un appartamento non si spende troppo… neppure nel ponte del 15 agosto.