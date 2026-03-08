San Nicola Arcella è la perla della Calabria: tra l’Arcomagno, il mare della Riviera dei Cedri e il centro storico, scopri perché visitarlo

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Stupendo panorama della costa di San Nicola Arcella

Affacciato su uno dei tratti di costa più spettacolari della Calabria, San Nicola Arcella è un incantevole borgo che appare sospeso tra mare e roccia, dove la natura si esprime con scenari di rara bellezza. Non a caso è la “perla della Riviera dei Cedri”, un luogo in cui scogliere, grotte e acque cristalline disegnano un paesaggio che conquista al primo sguardo.

Forte di un patrimonio naturale straordinario, punteggiato da baie nascoste, grotte marine e scogliere scolpite dal tempo, è tra i candidati alla nuova edizione de Il Borgo dei Borghi, il celebre concorso televisivo che ogni anno celebra i borghi più suggestivi d’Italia. Le votazioni sono aperte fino al 22 marzo 2026, mentre il vincitore verrà proclamato nella serata del 5 aprile 2026 durante la diretta su Rai 3.

Ma il fascino di San Nicola Arcella non si esaurisce nella bellezza delle sue coste: custodisce anche un centro storico sorprendente, dove vicoli, piazzette e palazzi raccontano secoli di storia e tradizioni.

Cosa vedere a San Nicola Arcella

Il centro storico di San Nicola Arcella è un piccolo labirinto di vicoli lastricati in pietra chiara, su cui si affacciano eleganti edifici signorili che mostrano spesso eleganti facciate tardo ottocentesche, testimoni di un periodo in cui il paese viveva una stagione di grande vitalità.

A rendere ancora più affascinante la visita è un progetto artistico che ha trasformato il borgo in un vero museo a cielo aperto. Si tratta di “Horus River Vitae” (“Fiume di Vita”), un percorso creativo ideato dall’artista Angelo Rago che valorizza l’intero centro e si sviluppa mediante una serie di bassorilievi dipinti che raccontano la storia millenaria del territorio, ed evocano le radici antiche di questa terra che affonda nella civiltà della Magna Grecia.

Tra una strada e l’altra, si aprono poi accoglienti piazzette su cui si affacciano botteghe artigianali, caffetterie e ristoranti, che contribuiscono a creare un’atmosfera vivace e perfetta per assaporare l’anima autentica del borgo calabrese.

iStock

Tra i luoghi simbolo, merita una visita la Chiesa di San Nicola da Tolentino, dedicata al patrono: risale al XVII secolo e oggi presenta un tipico impianto basilicale, con una navata centrale affiancata da cappelle laterali che custodiscono opere e decorazioni della tradizione religiosa locale.

Ancora, una tappa che non si può proprio perdere a San Nicola Arcella è il Belvedere di Corso Umberto I, una terrazza panoramica da cui lo sguardo abbraccia uno dei paesaggi più affascinanti della costa tirrenica. Da qui si ammira la Torre Crawford, antica torre saracena dove soggiornò lo scrittore statunitense Lord Francis Marion Crawford, e la vista si apre sul Golfo di Policastro, spingendosi fino alla costa di Maratea. Di fronte emerge con imponenza l’isola di Dino, mentre più in basso si distinguono la spiaggia della Marinella e la spiaggia del porto di San Nicola Arcella, vegliata dalla sua suggestiva torre saracena.

Le spiagge? Un paradiso

Dopo aver esplorato il fascino del borgo antico, basta scendere lungo la collina per trovarsi di fronte al vero tesoro naturale di San Nicola Arcella: il mare.

La costa si presenta frastagliata e scenografica, modellata nel tempo dal vento e dalle onde, e vi si alternano scogliere a picco sul blu, piccole cale sabbiose e insenature nascoste che rendono questo tratto di litorale uno dei più emozionanti della Calabria.

La prima spiaggia che si incontra è quella della Marinella, un tratto di costa piuttosto ampio dove il mare limpido e i fondali trasparenti invitano a lunghe giornate di relax. Da qui si raggiunge una delle mete più amate dell’intera regione: la spiaggia dell’Arcomagno, selvaggia e spettacolare, che appare quasi come una scultura naturale modellata dall’acqua e dai secoli.

Lo sguardo viene subito catturato dall’enorme arco di roccia alto circa venti metri, una formazione maestosa che si apre sul mare creando una grotta naturale. All’interno si trova una piccola spiaggia racchiusa tra le pareti rocciose, dove la luce filtra creando giochi di colori sull’acqua cristallina.

iStock

Dove si trova e come arrivare

San Nicola Arcella si trova nella parte settentrionale della Calabria, in provincia di Cosenza, al confine con la Basilicata e a pochi chilometri dalla celebre località di Maratea.

Per raggiungere il borgo in auto è necessario percorrere l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e uscire a Lagonegro, proseguendo poi in direzione Praia a Mare. Da qui si seguono le indicazioni per San Nicola Arcella, che si trova poco distante lungo la spettacolare costa tirrenica.

Il viaggio per arrivare fin qui regala già scorci sorprendenti tra mare e montagne, e anticipa l’atmosfera unica che rende il piccolo borgo una delle destinazioni più affascinanti della Riviera dei Cedri.