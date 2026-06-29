Calabria da scoprire, la vacanza in famiglia che diventa esperienza

Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria

Il profumo di pineta che si mescola alla salsedine, le risate dei bambini che rimbalzano tra le piscine, il ritmo pacato di una mattinata senza sveglia: al Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria la vacanza prende forma già dal primo passo nella struttura, e da lì in poi assume un significato più ampio che contiene tutto: il bisogno di staccare degli adulti, l’energia inarrestabile dei più piccoli, l’indipendenza che cercano i teenager, e quella voglia di stare insieme che rende speciale ogni estate in famiglia.

Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria

Una base attiva di 124.000 metri quadrati

Il resort si estende su 124.000 metri quadrati come un piccolo mondo a sé, dove la formula all-inclusive lascia spazio solo alla preoccupazione di scegliere cosa fare. La struttura nasce family-friendly nel senso più completo del termine, perché non propone un’unica idea di vacanza ma tante, parallele e complementari, costruite su misura per ogni età. C’è chi cerca il relax assoluto, chi non vede l’ora di lanciarsi tra scivoli e giochi d’acqua, chi vuole semplicemente sentirsi un po’ più libero e autonomo: il Garden Calabria riesce a tenere insieme tutte queste anime senza che nessuna prevalga sull’altra.

Ad accompagnare le giornate c’è anche una spiaggia privata, raggiungibile attraverso una pineta che regala ombra naturale e un percorso quasi rituale tra il resort e il mare in pochi minuti a piedi che separano due mondi e li uniscono allo stesso tempo.

Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria

La Calabria vera, a due passi dal resort

L’estate in Calabria ha ancora il sapore di certe vacanze di una volta: l’accoglienza calorosa, la cucina che profuma di mare e di tradizione e le serate che si allungano piano. Ma è anche un punto di partenza ideale per chi vuole spingersi oltre i confini del resort: Tropea, con la sua scogliera a picco sul mare e il centro storico arroccato, e Pizzo, capitale del tartufo di gelato e dei borghi marinari, sono entrambe facilmente raggiungibili per una gita fuori porta.

Per chi ama la natura più silenziosa, il centenario platano di Curinga regala invece un’altra Calabria, fatta di storia, ombra secolare e atmosfere quasi sospese nel tempo. La vacanza diventa così doppia: quella dentro il resort, dove tutto è già pronto per essere vissuto, e quella fuori, da scoprire un po’ alla volta.

Un’avventura su misura, per ogni età

È nelle attività dedicate che il Garden Calabria mostra il suo lato più speciale. La grande piscina famiglia, con il suo spray park di 4.000 metri quadrati, è un universo di giochi d’acqua per far divertire i bambini per ore, mentre la piscina adulti di 1.000 metri quadrati è un angolo di tranquillità dedicato a chi cerca un momento di pausa.

I più piccoli trovano nel Falky Land un mondo interamente dedicato a loro, fatto di gioco, scoperta e intrattenimento curato nei minimi dettagli, mentre i teenager hanno il loro spazio di libertà nel Teen Land che, a una certa età, diventa prezioso quanto il mare stesso. E per i genitori che desiderano un momento solo per loro, la piscina Adults-Only di 1.000 metri quadrati è un’oasi, perfetta da abbinare a una sosta nell’Acquapura SPA, 500 metri quadrati tra wet area, cabine trattamenti e gym per ritrovare energia ed equilibrio.

Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria

Chi ama lo sport trova al Garden Calabria un vero centro all’avanguardia, con campi da tennis, padel, calcio, badminton, beach volley, ping-pong, bocce e minigolf, oltre a un’area fitness anche all’aperto. Le scuole di tennis, i campus di calcio e i programmi professionali per tutti i livelli trasformano la vacanza in un’occasione concreta per migliorarsi, sotto la guida di istruttori qualificati.

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La vera novità del 2026, però, arriva dal mare: tornano i corsi di vela con le derive, imbarcazioni semplici e sicure, perfette per chi vuole avvicinarsi a questo sport per la prima volta o ritrovare la confidenza con il timone. Si parte dalle lezioni di teoria e dalla preparazione dell’imbarcazione, per poi passare alla pratica: condurre la barca, apprendere le manovre di base, imparare a entrare e uscire dal mare in autonomia. I velisti più esperti, dal loro canto, potranno noleggiare le imbarcazioni e vivere il mare di Calabria da una prospettiva tutta nuova, libera e avventurosa.

A tavola con calma, dalla colazione al brunch

Anche l’offerta gastronomica racconta questa filosofia di vacanza su misura. Al ristorante Pentolo & Grill la colazione viene servita dalle 7.00 alle 10.00, ma la grande novità del 2026 è il brunch, attivo dalle 10.00 alle 12.30: un’idea per chi preferisce concedersi una mattinata più calma, senza l’ansia della sveglia presto, lasciando che la vacanza segua davvero i propri ritmi. Il pranzo arriva poi naturalmente a seguire, dalle 12.30 alle 14.30, completando un’offerta che accompagna gli ospiti dalla mattina alla sera con la stessa cura.

Prenotare in anticipo per partire più sereni

Per chi non ha ancora pianificato l’estate, resta attiva l’offerta Prebook & Save per chi vuole assicurarsi la propria vacanza al Garden Calabria con il giusto anticipo e qualche vantaggio in più.

Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria

Tra piscine che sembrano piccoli mari, una pineta che conduce alla spiaggia, derive pronte a salpare e un brunch che invita a non avere fretta, il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria trasforma la classica vacanza in famiglia in un’esperienza condivisa, ma costruita su misura per ogni età, in una Calabria che resta vera anche quando si lascia scoprire un passo alla volta.