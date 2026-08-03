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iStock La Costa degli Dei in Calabria, una delle mete preferite per Ferragosto 2026

Tutto esaurito? Sono tantissimi i viaggiatori con la valigia pronta per una vacanza in Italia a Ferragosto: secondo CNA Turismo e Commercio, tra il 1° e il 23 agosto si muoveranno in Italia 17,4 milioni di turisti, di cui 9 milioni provenienti dall’estero, con un picco proprio nella giornata del 15 agosto. Ma quali sono le destinazioni più apprezzate?

Italia e vacanze di Ferragosto: i dati

Ferragosto non riempie solo spiagge, città e località di montagna, ma muove anche miliardi di euro. La spesa turistica è stimata attorno ai 9 miliardi e arriva a oltre 15 considerando l’intero indotto, dagli hotel alla ristorazione, fino a trasporti, negozi e attività culturali. Con 8,4 milioni di italiani e 9 milioni di stranieri in viaggio, il bilancio si annuncia da record. Le partenze sono già cominciate nel weekend del 1 agosto ma è dal 3 del mese che il traffico entra nel vivo con picchi continui per diverse settimane fino alla prima ondata di rientro attesa attorno al 23.

Le mete preferite per Ferragosto in Italia

Le località balneari conservano il primo posto nelle preferenze. Dalla Riviera romagnola alla Costiera Amalfitana, dal Salento alla Costa degli Dei, fino alle isole, il mare resta il grande motore delle vacanze di agosto. La domanda arriva sia dall’Italia sia dall’estero, soprattutto nelle destinazioni già inserite nei principali circuiti internazionali.

Subito dopo vengono città e borghi d’arte. Roma continua ad attirare un pubblico vastissimo, mentre Matera, Siracusa, la Val di Noto, le città venete e molti centri storici minori intercettano chi vuole alternare visite culturali, cucina locale e giornate meno frenetiche. Non sempre si tratta di soggiorni lunghi.

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Sempre più viaggiatori scelgono tappe di due o tre notti, costruendo itinerari che toccano più destinazioni. Tra queste trova spazio anche la montagna: dal Monte Bianco alle Dolomiti, fino al Gran Sasso e alle Dolomiti Lucane, cresce il numero di famiglie ed escursionisti che cercano una pausa dal caldo. Laghi, terme, campeggi e agriturismi ampliano ulteriormente le possibilità.

Dalle vette alpine alle spiagge del Sud, l’Italia di Ferragosto offre davvero l’imbarazzo della scelta. Al Nord, accanto a grandi classici come Dolomiti e Monte Bianco, resistono il fascino del Lago di Garda, i paesaggi delle Langhe e la Riviera dei Fiori. La Liguria gioca sia sul mare sia sull’entroterra proponendo borghi e coste da sogno, turismo enogastronomico legato alla produzione di olio e non solo.

Nel centro è la Val d’Orcia ad attirare il numero più alto di turisti, anche se la Riviera del Conero e le città d’arte conquistano numeri interessanti. Il richiamo di Roma? Imbattibile, anche se nei giorni più roventi dell’anno la Città Eterna mette a dura prova.

E al sud? La Costiera Amalfitana mantiene un’attenzione internazionale notevole con tanto di VIP che la scelgono per le proprie vacanze. Il Salento unisce mare e nightlife mentre la Calabria con tante nuove Bandiere Blu punta tutto sulla Costa degli Dei e il fascino di Tropea. Le isole? Sicilia e Sardegna non hanno paragoni. Taormina ed Eolie per chi sogna il mare nella prima, Valle dei Templi ed Etna per chi cerca escursioni e storia, a cui si aggiunge la Val di Noto con il suo Barocco. Chiudono le immancabili Costa Smeralda, Maddalena e Golfo di Orosei.