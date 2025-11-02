Queste sono le 5 migliori mete low cost dove andare a Capodanno 2026 in Italia

Se cercate un Capodanno diverso, economico ma spettacolare, queste cinque mete italiane vi faranno innamorare con musica, cultura, tradizione e atmosfere da fiaba

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato: 2 Novembre 2025 17:00

iStock
Il castello di Ferrara protagonista dell'evento di Capodanno

Non è facile organizzare l’ultimo dell’anno risparmiando, soprattutto se si attende troppo a prenotare. Eppure l’Italia è piena di borghi, città d’arte e angoli meno inflazionati delle più ambite destinazioni sulla neve che possono fungere da alternativa. Se volete risparmiare sulla festa del 31 dicembre ecco 5 mete low cost dove andare a Capodanno 2026 in Italia. Le abbiamo scelte tenendo in considerazione l’opportunità di trovare facilmente un alloggio a prezzi accessibili spostandosi con treni e aerei in alcuni casi, oppure con la propria auto.

