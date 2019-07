Crociere alternative: su una nave da carico per fare il giro del mondo

editato in: da

C’è un modo di viaggiare completamente alternativo alle crociere, che può trasformarsi in un’esperienza molto eccitante ed avventurosa. Esistono infatti navi cargo disposte ad accogliere passeggeri che vogliono raggiungere gli angoli più remoti del mondo, scegliendo di spostarsi con un mezzo del tutto inconsueto.

Il vero lusso di questa tipologia di imbarcazione è senza dubbio la tranquillità. A bordo di una nave mercantile, il tempo cessa la sua corsa frenetica: non ci sono orari da rispettare, gli ospiti possono godersi la navigazione, rilassarsi, perdersi nel blu del mare e nelle costellazioni, ritrovare quel senso di libertà tanto desiderato.

I viaggi sulle navi adibite al trasporto merci vanno oltre il mero spostarsi da un punto all’altro del globo. Offrono la possibilità di passare dalla routine quotidiana all’ignoto, lontano dai cellulari, da internet e dagli impegni di tutti i giorni, per staccare realmente la spina e ritrovare se stessi.

A seconda della compagnia, si possono trovare cabine dotate di tutti i comfort o altre più spartane, e il prezzo è sicuramente inferiore a quello di un viaggio a bordo di una nave da crociera di lusso.

Durante gli scali previsti sulla rotta mercantile, i passeggeri potranno scendere a terra, con soste che solitamente durano un paio di giorni, ma possono variare a seconda delle esigenze.

Tuttavia, è bene ricordare che quando si sceglie di mettersi in viaggio su una nave cargo, non si avranno a disposizione servizi come guide turistiche o navette che vi portano in un hotel a 5 stelle. Ecco perché questo tipo di viaggio è adatto a chi desidera muoversi in totale autonomia, andando alla scoperta di luoghi inesplorati, ben diversi da quelli presi d’assalto dal turismo di massa.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la flessibilità. Stando a quanto racconta chi ha già provato questa esperienza, raramente le navi arrivano per la data prevista, il più delle volte accade che attracchino con qualche ora se non addirittura qualche giorno di ritardo, quindi bisogna davvero essere preparati a tutto.

Se vi sentite pronti a lanciarvi in questa avventura, troverete diverse compagnie di navigazione che vi permetteranno di raggiungere i luoghi più remoti del pianeta a borgo di una nave mercantile. Tra queste, l’italiana Grimaldi Lines mette a disposizione dei clienti diverse rotte dall’Europa al Sud America fino all’Africa. Da tenere d’occhio anche il sito della Freighter Travel, creato da una coppia di neozelandesi, specializzato nella prenotazione di viaggi su navi da cargo oceaniche, e SlowTravel, dove troverete gli itinerari e i pacchetti delle compagnie di navigazione più famose.