Da Teheran a Istanbul: il viaggio con l’itinerario sconosciuto

Ami l’avventura, e di un viaggio ti piacciono (soprattutto) le sorprese? Arriva un tour che, lungo 18 giorni e per oltre 3500 chilometri, ti condurrà alla scoperta di quattro Paesi attraverso un itinerario sconosciuto.

Saranno 12 i fortunati viaggiatori che potranno iniziare l’insolita esperienza a Teheran, in Iran, per terminarla poi a Istanbul, in Turchia. Ad accompagnarli in questo tour nell’ignoto, chiamato “Uncharted Expedition“, le guide locali selezionate dal tour operator Intrepid Travel, che ha studiato il percorso nel dettaglio e segretamente: chi si imbarcherà, dunque, non conoscerà nulla delle tappe e delle attività che lo aspettano.

Come ha spiegato Darrell Wade, co-fondatore di Intrepid Travel, oggi c’è sempre più voglia di sorpresa. Una voglia che è ora possibile soddisfare. Si partirà il 18 aprile 2020, con solo qualche piccola indicazione: città di partenza e di arrivo, chilometri percorsi e durata del viaggio, numero di Paesi visitati e – in programma – la visita ad un villaggio vecchio di tremila anni e una lezione di un idioma antico.

«Non ti possiamo dire dove stai andando, ma possiamo dirti che sarà straordinario. Viaggerai a bordo di aerei, treni e bus, dormirai in piccoli hotel, in abitazioni ricavate dalle grotte, in vecchie fabbriche sovietiche, mangerai piatti che mai troveresti in altri viaggi, ti immergerai nella storia spirituale, archelogica, religiosa e politica. L’umanità ti si rivelerà in un modo che mai avresti immaginato» fanno sapere gli organizzatori. Al termine dell’esperienza, ai viaggiatori verrà richiesto un feedback in modo da decidere se aggiungere il tour all’offerta “Intrepid’s Expeditions”, una particolare tipologia di viaggio che l’azienda utilizza per scoprire nuove destinazioni e per testare nuove idee.

E non è neppure il primo tour a sorpresa che Intrepid Travel organizza: lo scorso anno, l’itinerario partiva da Nur-Sultan (Astana, capitale del Kazakistan) e terminava ad Ulan Bator (capitale della Mongolia), e il tour è andato sold-out in sole 36 ore. Quest’anno è invece necessario registrarsi entro il 9 luglio, dopodiché i 12 viaggiatori ammessi saranno estratti a sorte dal tour operator.

Tutti i “dettagli” si trovano sul sito, e il costo è di 2895 euro a persona: una spesa non eccessiva, per un viaggio destinato a rimanere per sempre nel cuore e nella mente.