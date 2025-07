iStock Isola di Lesbo, Plomari

Sarà che a guardarla sembra ancora di sentire risuonare versi antichi, sarà che la sua storia è incredibile e si perde nella notte dei tempi, sarà che di quel passato possiamo ammirare i resti, sarà che i paesaggi sono mozzafiato e la cultura viva, ma l’isola di Lesbo è davvero una di quelle mete da non perdere in Grecia. Perché qui si può vivere davvero una vacanza da sogno.

Ci sono moltissime cose da fare e da vedere, tra spiagge che levano il fiato, bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche ed esperienze che vale la pena vivere.

Tutto quello che dobbiamo conoscere sull’isola di Lesbo per programmare la prossima vacanza memorabile.

Dove si trova l’Isola di Lesbo: le info utili

Tra le più grandi isole della Grecia, Lesbo si trova nel Mar Egeo nordorientale, vicino alla Turchia. È di grandi dimensioni, basti pensare che è la terza per dimensioni di questo Paese europeo e ha una costa molto lunga, che si estende per circa 459 chilometri.

Si raggiunge molto facilmente sia in aereo, con voli interni da diverse località della Grecia, sia con la nave. E può diventare senza dubbio una tappa incredibile se si decide di programmare una vacanza in Grecia. Per tante ragioni diverse.

A partire dalla cultura, infatti questa terra ha dato i natali alla poetessa Saffo e al poeta Alceo, entrambi fondamentali rappresentanti della lirica greca arcaica. Poi è passata sotto il dominio dell’impero bizantino, con varie vicissitudini, fino al dominio genovese e poi a quello ottomano. Segni di questa lunga storia si possono ammirare sul suo territorio.

Le spiagge da raggiungere sull’isola di Lesbo

Tutta la costa dell’isola di Lesbo è caratterizzata da numerose spiagge (che in Grecia sono pazzesche) che presentano caratteristiche diverse: da quelle sabbiose e di grandi dimensioni alle piccole calette da scovare, tutte perfette per trascorrere una giornata incredibile e con la sensazione di trovarsi in un vero e proprio paradiso terrestre.

Tra le più famose c’è la spiaggia di Skala Eressou: con la sabbia a grana grossa, è ricca di servizi e molto ampia, il posto ideale per dedicarsi agli sport acquatici. Superlativo anche l’arenile di Agios Isidoros, con la sua acqua stupenda: si trova vicino al villaggio di Plomari. Oppure Vatera, che si sviluppa per otto chilometri ed è sabbiosa, comoda perché si trova a soli 55 chilometri da Mitilini, capoluogo dell’isola. O – ancora – la spiaggia di Petra, sabbiosa e con le acque cristalline: si trova lungo la costa settentrionale dell’isola.

Infine, la spiaggia di Kaya, sempre nella zona settentrionale: non è attrezzata, ma vi sono i servizi come docce, spogliatoi e bagni e cestini. È pulitissima ed è tra quelle che vale la pena raggiungere e vivere per una giornata indimenticabile.

Cosa vedere: i tesori dell’isola di Lesbo

Questa isola della Grecia cela tantissimi tesori, a partire dai suoi centri urbani che custodiscono architetture che ne ripercorrono la storia antica e variegata. Come il capoluogo Mitilini, dove ammirare – ad esempio – il castello bizantino costruito su antiche rovine, oppure l’antico teatro che può essere fatto risalire all’epoca ellenistica. Le sue ricchezze sono tante e comprendono musei, chiese, una moschea e la città vecchia.

Tra i centri abitati che meritano di essere visitati vi è Molyvos, con la sua fortezza genovese, e il villaggio di Eressou. In quest’ultimo sono nati la poetessa Saffo e Teofrasto, per scoprirlo basta dirigersi sulla costa sud-occidentale dell’isola.

Tra le altre attrazioni da non perdere c’è, senza ombra di dubbio l’acquedotto romano di Moria: a soli 6 chilometri dal capoluogo dell’isola, pare possa essere fatto risalire alla fine del II secolo. È imponente ed è un meraviglioso resto di un passato ormai lontano, oltre a essere un’opera ingegneristica notevole.

Poi vi è il Monastero di Limonos, ortodosso, che pare sia stato fondato nel 1526 sulle rovine di una precedente costruzione religiosa di epoca bizantina. Comprende – tra le varie cose – le celle dei monaci, un frantoio, il museo ecclesiastico e circa 42 cappelle. Vi sono anche degli affreschi pregiati.

Sulla parte occidentale dell’isola di Lesbo, poi, si trova un luogo che – a un primo sguardo – potrebbe sembrare il frutto di una magia. Si tratta della foresta pietrificata: si sviluppa in un’area di circa 15mila acri e qui si possono ammirare dei tronchi pietrificati. Si tratta di un monumento geologico importantissimo ed estremamente affascinante. In particolare, da segnalare vi è il parco di Sigri, che si snoda su un territorio di circa 30 ettari.

Cosa fare sull’isola

Non mancano tantissime cose da fare sull’isola greca, oltre a visitare le spiagge attività imbattibile in Grecia, le città e le sue tante meraviglie, infatti si possono programmare diverse attività. Come quelle legate al benessere, infatti qui non mancano sorgenti termali con varietà d’acqua e temperatura. Vale la pena scoprirle, ad esempio raggiungendo quelle di Argenos lungo la costa, oppure spingendosi a Kryfti nella zona meridionale dell’isola.

E poi questo luogo è il posto ideale per fare escursioni, giri in bici, osservare gli uccelli e assaporare i gusti incredibili della cucina greca. Tra i prodotti locali si può ricordare l’Ouzo, il vino, l’olio d’oliva ma anche il pesce e il formaggio.

Insomma, un luogo per tutti: famiglie, single, per coloro che sono alla ricerca di un posto autentico e ricco di cultura, ma anche per chi non disdegna una vivacità che conquista.

L’isola di Lesbo è una delle mete imperdibili per una vacanza in Grecia all’insegna di un mare da sogno, spiagge per tutti i gusti e una cultura che getta le sue radici nella storia più antica.