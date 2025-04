Famosa per aver ospitato l'evento rock più celebre della storia, Bethel è un piccolo centro rurale dello Stato di New York tutto da esplorare: ecco cosa non perdere

Location del Festival di Woodstock del 1969

È stato il luogo in cui ha preso vita l’evento rock più celebre della storia, il leggendario Festival di Woodstock del 1969, ma è anche una cittadina immersa nella natura tutta da esplorare. Stiamo parlando di Bethel, cittadina rurale americana in cui la vocazione artistica viene raccontata oggi attraverso diverse attrazioni da non perdere.

Dove si trova Bethel

La cittadina di Bethel si trova nello stato di New York, negli Stati Uniti. Sorge nella regione delle Catskill Mountains, all’interno della Contea di Sullivan. Dista dalla città di New York circa 2 ore e mezza.

Cosa vedere a Bethel

Bethel è un gioiello adagiato su dolci colline verdeggianti e regala luoghi intrisi di storia, ma anche paesaggi meravigliosi in cui rilassarsi e dedicarsi al trekking e ad altre avventure nella natura. Ecco le principali attrazioni da non perdere a Bethel.

Bethel Woods Center for the Arts

La meta che celebra l’indimenticato Festival di Woodstock del 1969 è proprio il luogo in cui ha avuto luogo l’evento: un ampio terreno collinare sul quale sorge oggi il Bethel Woods Center for the Arts.

Voluto da Alan Gerry, pioniere della tv via cavo e filantropo, il centro culturale di Bethel Woods è nato in seguito all’acquisizione di quei 37 acri di terreno che furono, un tempo, la location del festival di Woodstock; insieme a questi, Gerry comprò centinaia di altri acri nei dintorni, con l’obiettivo di creare un centro di arti per lo spettacolo di importanza mondiale.

Oggi, il Centro continua il suo lavoro di ispirazione ed educazione dei giovani attraverso l’arte, mantenendo vivo il fascino del luogo su cui sorge e dando agli artisti la possibilità di esibirsi su di un palcoscenico leggendario, durante i concerti che periodicamente qui vengono organizzati.

Questo centro offre infatti un anfiteatro all’aperto con 15mila posti a sedere, un palco all’aperto da mille posti e una sala interna da 440 posti. La tradizione musicale resta viva a Bethel, grazie ai concerti di vari generi musicali organizzati solitamente tra giugno e settembre, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza unica in un luogo ricco di storia. ​

Fonte: iStock

Il Museo di Bethel Woods

Sulla collina in cui ha avuto luogo Woodstock sorge anche il Museo di Bethel Woods. Installazioni interattive, un’esibizione permanente, oggetti d’epoca e un autobus hippie originale guidano i visitatori in un emozionante racconto (di circa un’ora e mezza) del festival, che riunì all’epoca tra le 400 e le 500mila persone, e del contesto storico in cui ha preso vita, negli anni ’60. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00. Il biglietto d’ingresso costa circa 20 euro, ma sono previsti sconti per bambini, anziani e altre categorie di utenti.

Lake Superior State Park

Ma Bethel non è solo Woodstock e tradizioni musicali. Il contesto naturale in cui è immersa questa cittadina rurale regala tante altre esperienze da vivere. Una di queste è sicuramente la visita al Lake Superior State Park, a poca distanza da Bethel Woods.

Offre piccole spiagge in cui prendere il sole, aree per il pic-nic in cui rilassarsi, campi di pallavolo e sentieri escursionistici. Inoltre, si possono noleggiare imbarcazioni per esplorare il lago, ci si può cimentare nella pesca e nell’osservazione della fauna selvatica che abita questo luogo incontaminato.

Fonte: iStock

Walnut Mountain Park

A soli 15 minuti in auto da Bethel, vale la pena raggiungere il Walnut Mountain Park, poco fuori dalla città di Liberty. È il luogo perfetto per gli amanti degli sport outdoor, con 8 km di sentieri da percorrere a piedi, in mountain-bike, oppure con le ciaspole e gli sci di fondo durante la stagione invernale che imbianca il panorama. Si possono fare soste nelle apposite aree per il pic-nic, oppure ci si può divertire in diversi sport: a disposizione ci sono campo da golf, da calcio e da softball e numerose aree gioco per regalare ai bambini splendidi momenti all’aria aperta.

Mongaup Valley Wildlife Management Area

I paesaggi naturali non mancano nei dintorni di Bethel. A soli 30 minuti in auto dalla cittadina si può raggiungere la Mongaup Valley Wildlife Management Area, una vasta area naturale di oltre 44 km² ideale per gli amanti della natura e dell’osservazione della fauna selvatica. Il parco offre tantissimi sentieri per escursioni, pesca e paesaggi incantevoli in cui perdersi in ogni stagione. Si tratta di un luogo prezioso: uno dei pochi siti a New York dove è possibile avvistare le aquile calve durante l’inverno.