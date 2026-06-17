Kansas City, la città delle fontane negli Stati Uniti, è una meta che racchiude cultura, musei, musica, gastronomia e eventi sportivi per i Mondiali FIFA 2026

iStock Il memoriale di Kansas City

Kansas City, nel cuore degli Stati Uniti, è una destinazione spesso sottovalutata ma ricca di cultura, musica, gastronomia e sport. Detta “la città delle fontane“, con più di 200 fontane ufficialmente registrate, Kansas City è anche la città del visionario creatore Walt Disney.

La città (Kansas City, Missouri, dove si svolgeranno la maggior parte delle attività legate al Mondiale, da non confondere con Kansas City, Kansas) sta vivendo un momento di forte crescita turistica e sta accogliendo tifosi da tutto il mondo per il Mondiale FIFA 2026.

Il Museo e Memoriale Nazionale della Prima Guerra Mondiale

Uno dei simboli culturali della città è il National World War I Museum and Memorial, considerato uno dei musei più importanti al mondo dedicati alla Prima Guerra Mondiale.

La struttura, suddivisa in diverse aree, offre una grande collezione di oggetti, documenti e testimonianze sul conflitto, installazioni multimediali e una vista panoramica spettacolare sullo skyline di Kansas City (dal Liberty Memorial).

Nelson-Atkins Museum

Il Nelson-Atkins Museum of Art è uno dei musei d’arte più prestigiosi degli Stati Uniti, con oltre 40.000 opere d’arte, collezioni che spaziano dall’antichità all’arte contemporanea con quadri di pittori europei, fotografia e arte asiatica.

Il celebre parco con le sculture “Giant Shuttlecocks” (istallazioni giganti a forma di volano da badminton) è diventato un’icona della città.

Power & Light District e la vita notturna

Il Power & Light District è il cuore pulsante dell’intrattenimento urbano. Estendendosi su 8 isolati nel centro città, ospita bar, ristoranti, locali con musica dal vivo e grandi schermi che durante i Mondiali sono punti di ritrovo per i fan di tutto il mondo.

Country Club Plaza e shopping in stile spagnolo

Il Country Club Plaza è uno dei quartieri commerciali più eleganti degli Stati Uniti, progettato con architettura ispirata alla Spagna. Tra fontane, mosaici, boutique di lusso e locali raffinati è il luogo ideale per una passeggiata rilassante, un pò di sano shopping e una pausa di gusto in uno dei ristoranti all’aperto.

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Barbecue e cultura gastronomica di Kansas City

Kansas City è famosa in tutto il mondo per il suo barbecue, caratterizzato da salse dense, piccanti e sapori affumicati. Ristoranti storici e steakhouse offrono un viaggio culinario unico, perfetto per i tifosi in visita durante il Mondiale FIFA 2026. In città ha aperto da poco anche il museo dedicato al mondo del barbecue (Museum of BBQ) che accompagna i visitatori in un viaggio tra ingredienti essenziali e usanze locali.

Oltre al barbecue, la scena gastronomica include birrifici artigianali, cucina fusion d’avanguardia e locali innovativi che stanno attirando sempre più turismo internazionale.

Lo sport e l’atmosfera dei Mondiali FIFA 2026

Lo sport è parte integrante dell’identità cittadina, soprattutto grazie allo stadio Arrowhead (certificato dal Guinnes World Records nel 2014 per il livello di rumorosità raggiunto durante una partita), uno degli impianti che ospita le partite della FIFA World Cup 2026. Kansas City, capitale americana del calcio, ospiterà ancora 5 partite (20, 25, 27 giugno e 3, 11 luglio 2026) oltre a quella che si è svolta il 16 giugno.

Kansas City si è già trasformata in un hub globale del calcio, con tifosi provenienti da tutto il mondo. Il FIFA Fan Festival si svolge al National WWI Museum and Memorial e unisce musica dal vivo, cultura e spirito calcistico. Eventi gratuiti, visione delle partite, cibo tipico e pass vip sono disponibili per vivere al meglio le partite FIFA 2026 che si stanno svolgendo in città.

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Come andare a Kansas City, Missouri

Dall’Italia non esistono voli diretti per Kansas City. Il modo più comodo per raggiungerla è volare verso i principali hub statunitensi come New York, Chicago o Atlanta, e da lì prendere un volo interno per il Kansas City International Airport (MCI). Le principali compagnie come Lufthansa, United Airlines, Delta e American Airlines offrono collegamenti giornalieri con scalo. In alternativa, è possibile arrivare via Londra, Parigi o Francoforte con coincidenze verso il Midwest americano.