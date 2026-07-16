Chi organizza un viaggio in Irlanda parte quasi sempre dalla stessa lista: Guinness Storehouse, Cliffs of Moher, Blarney Castle. Eppure, secondo un’analisi condotta dall’agenzia Baldwin Digital, tenendo conto delle recensioni Tripadvisor su 50 attrazioni del Paese, questi luoghi simbolo non sono affatto quelli che lasciano i visitatori più soddisfatti.
Lo studio ha misurato, per ogni attrazione, la quota di recensioni a cinque stelle sul totale ricevuto, ottenendo una fotografia di quanto ogni esperienza sia riuscita davvero a conquistare chi l’ha vissuta, stilando così una graduatoria basata sul gradimento reale dei visitatori.
Indice
Le attrazioni in cima alla classifica
Il primo dato che salta all’occhio è proprio l’assenza dei soliti nomi nella parte alta della classifica, come il Guinness Storehouse di Dublino o il Blarney Castle di Cork: nessuno dei due compare nella top 20, con il castello fermo al 28° posto e lo storico stabilimento della Guinness addirittura al 44°.
A conquistare il primo posto è invece la Roe&Co Distillery di Dublino, con un 97,35% di recensioni a cinque stelle. Segue il museo 14 Henrietta Street, che racconta trecento anni di storia nascosta della capitale irlandese, con il 94,77% di valutazioni massime. Al terzo posto si piazza l’Irish Rock’N’Roll Museum Experience, che su oltre 8.000 recensioni ha ottenuto il 92,12% di giudizi a cinque stelle.
Tra le meraviglie naturali spicca Slieve League, nella contea di Donegal, al quarto posto con l’87,16%: qui i visitatori possono ammirare alcune delle scogliere più alte d’Europa, affacciate sull’Oceano Atlantico, sui monti di Sligo e sulla baia di Donegal.
Quinta posizione per la Wild Atlantic Way, una delle più lunghe strade costiere panoramiche al mondo, con l’86,51% di recensioni positive.
Cosa cercano i turisti in Irlanda
Un dato colpisce più di tutti: ben cinque musei si trovano nella top 10, superando in gradimento luoghi simbolo come il Dublin Castle o la centralissima Grafton Street. Tra questi, l’Irish Whiskey Museum, l’EPIC-The Irish Emigration Museum e il Little Museum of Dublin, oltre al Killarney National Park nella contea di Kerry e alla Tullamore D.E.W. Distillery Experience nella contea di Offaly, che completano le prime dieci posizioni.
Secondo Mark Baldwin, fondatore di Baldwin Digital, questo dato racconta un cambiamento nelle abitudini dei viaggiatori: l’Irlanda non manca certo di monumenti famosi, ma sono le esperienze che permettono di immergersi davvero nella cultura e nella storia del Paese a lasciare il segno maggiore, più della semplice osservazione a distanza.
Questa la classifica completa delle attrazioni turistiche più amate in Irlanda:
- Roe & Co Distillery, Dublino;
- 14 Henrietta Street, Dublino;
- The Irish Rock ‘N’ Roll Museum Experience, Dublino;
- Slieve League, contea Donegal;
- Wild Atlantic Way;
- Irish Whiskey Museum, Dublino;
- EPIC: The Irish Emigration Museum, Dublino;
- The Little Museum of Dublin, Dublino;
- Killarney National Park, contea Kerry;
- Tullamore D.E.W. Distillery Experience, contea Offaly;
- Teeling Whiskey Distillery, Dublino e Spike Island, contea Cork;
- Croke Park Stadium Tour & GAA Museum, Dublino;
- Experience Glasnevin-Ireland’s National Cemetery, Dublino;
- Gap of Dunloe, contea Kerry;
- Smithwick’s Experience, Kilkenny;
- Midleton Distillery Experience, contea Cork;
- Sky Road, contea Galway;
- The Jeanie Johnston: An Irish Famine Story, Dublino;
- Cliffs of Moher, contea Clare;
- Howth Head, Dublino.