La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Guadalajara è una delle città che ospiterà la Coppa del Mondo 2026

Da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, i grandi eventi sportivi sono considerati un motivo di viaggio sempre più diffuso ed emozionante. Dopo le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, che hanno visto l’arrivo di circa 2 milioni di turisti in più distribuiti tra Lombardia e Veneto rispetto a una stagione invernale standard, il 2026 continua a essere un anno straordinario per gli appuntamenti sportivi.

Tra i più attesi c’è sicuramente la Coppa del Mondo FIFA 2026 che, dall’11 giugno, vedrà protagoniste ben 16 città tra Canada, Stati Uniti e Messico. Si tratta di un’eccezionalità perché questa è la prima volta che tre nazioni ospitano insieme il campionato di calcio. Le proiezioni, seppur gli ultimi avvenimenti geopolitici stiano portando molte persone a modificare i propri piani, stimano tra 1 e 6 milioni di visitatori internazionali, molti dei quali arriveranno anche in caso di tutto esaurito, semplicemente per essere al centro dell’azione.

Ma quali sono, nel dettaglio, le città coinvolte?

Stati Uniti

Dalle coste atlantiche alle metropoli del Texas, gli Stati Uniti si preparano a ospitare la Coppa del Mondo in città come Atlanta e Dallas, che metteranno in mostra stadi famosi come il Mercedes-Benz e l’AT&T Stadium. Sulla costa atlantica, la storia sportiva di Boston e Philadelphia si fonderà con l’energia di New York/New Jersey, dove al MetLife Stadium si terrà la finale prevista per il 19 luglio, mentre l’Hard Rock Stadium di Miami diventerà il fulcro del calore tropicale e cosmopolita del campionato.

A Los Angeles, il SoFi Stadium promette un’esperienza immersiva, mentre il Levi’s Stadium nella San Francisco Bay Area rappresenterà il cuore tecnologico della competizione, insieme al NRG Stadium di Houston e l’Arrowhead Stadium di Kansas City che trasformeranno il Midwest in un’arena globale.

Ogni metropoli sta allestendo i “Fan Festival” e organizzando eventi collaterali: Seattle e Kansas City, ad esempio, puntano sulla loro fortissima cultura calcistica locale per trasformare i distretti urbani in arene a cielo aperto, mentre a Los Angeles l’appuntamento da non perdere è il Fifa Fan Festival al Memorial Coliseum.

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Messico

Il Messico mette in campo tre città. Si parte dal mitico Estadio Azteca di Città del Messico, tempio che ha consacrato Pelé e Maradona. Fuori dallo stadio ci saranno diversi eventi collaterali dedicati sia alla cultura gastronomica messicana che un maxi schermo montato nello Zocalo, la piazza della Costituzione.

A Guadalajara, le partite si terranno all’Estadio Akron, mentre a Monterrey, l’Estadio BBVA offrirà uno scenario mozzafiato con la sua vista sulle montagne, confermandosi uno degli impianti più moderni dell’America Latina.

Canada

In Canada, infine, la Coppa del Mondo si terrà a Toronto e Vancouver. Al BMO Field di Toronto, rinominato per l’occasione Toronto Stadium, sono stati completati importanti lavori di ampliamento per raggiungere i 45.000 posti, pronti a ospitare il match inaugurale in territorio canadese il 12 giugno.

Sulla costa opposta, il BC Place di Vancouver metterà in mostra il suo tetto retrattile e nuove migliorie tecnologiche, accogliendo ben sette incontri. Entrambe le città celebreranno l’evento con spettacolari Fan Festival, come quello al Fort York di Toronto, unendo la passione sportiva alla celebre ospitalità multiculturale canadese.