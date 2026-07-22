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Tra carruggi che profumano di salsedine, piazze illuminate e colline di vigneti, le sere d’estate si riempiono di musica, bancarelle e tavolate all’aperto. Sagre di paese, feste patronali e serate dedicate al buon cibo diventano l’occasione perfetta per assaggiare i prodotti di stagione, brindare sotto le stelle e scoprire borghi che altrimenti resterebbero nascosti. In questo scenario, tradizioni popolari e sapori autentici si incontrano, creando un calendario fitto di appuntamenti da vivere con calma. La Liguria si svela così in tutta la sua varietà, tra mare, entroterra e vallate verdi.

A luglio 2026 il calendario enogastronomico si anima tra costa ed entroterra: dalla storica Festa Patronale di N.S. di Montallegro a Rapallo al fascino medievale del Palio di Albenga, passando per i profumi del Mercato della Terra di Cairo Montenotte. A completare il viaggio nei sapori locali ci sono appuntamenti come la Sagra del Bagnun: in festa con il piatto tradizionale di Sestri Levante e la Sagra del raviolo di Gattorna a Moconesi, ideali per scoprire il territorio lasciandosi guidare dalla buona cucina.

Tutti gli eventi di luglio 2026 in Liguria da assaporare

Festa Patronale di N.S. di Montallegro – Rapallo (GE), dal 1 al 3 luglio 2026.

Festeggiamenti patronali a Rapallo in onore di N.S. di Montallegro con fiaccolate, pellegrinaggi, concerti, spettacoli, palio pirotecnico e stand enogastronomici.

– Rapallo (GE), dal 1 al 3 luglio 2026. Festeggiamenti patronali a Rapallo in onore di N.S. di Montallegro con fiaccolate, pellegrinaggi, concerti, spettacoli, palio pirotecnico e stand enogastronomici. Palio di Albenga – Albenga (SV), dal 10 al 12 luglio 2026.

Il Palio di Albenga anima il centro storico con storia, giochi, tradizioni e oltre cento figuranti impegnati nelle varie serate.

– Albenga (SV), dal 10 al 12 luglio 2026. Il Palio di Albenga anima il centro storico con storia, giochi, tradizioni e oltre cento figuranti impegnati nelle varie serate. Mercato della Terra di Cairo Montenotte – Cairo Montenotte (SV), il 11 luglio 2026.

Mercato mensile in Piazza della Vittoria a Cairo Montenotte con circa quaranta produttori di Val Bormida, Ponente ligure e Basso Piemonte, che propongono specialità locali agricole, casearie, ittiche e dell’olio.

– Cairo Montenotte (SV), il 11 luglio 2026. Mercato mensile in Piazza della Vittoria a Cairo Montenotte con circa quaranta produttori di Val Bormida, Ponente ligure e Basso Piemonte, che propongono specialità locali agricole, casearie, ittiche e dell’olio. Sagra del Bagnun: in festa con il piatto tradizionale – Sestri Levante (GE), dal 17 al 19 luglio 2026.

A Riva Trigoso si celebra la Sagra del Bagnun con distribuzione gratuita di piatti di questo tradizionale piatto marinaresco ligure a base di acciughe, dal gusto intenso e semplice preparazione.

– Sestri Levante (GE), dal 17 al 19 luglio 2026. A Riva Trigoso si celebra la Sagra del Bagnun con distribuzione gratuita di piatti di questo tradizionale piatto marinaresco ligure a base di acciughe, dal gusto intenso e semplice preparazione. Sagra del raviolo di Gattorna – Moconesi (GE), dal 24 al 27 luglio 2026.

A Gattorna la Festa di San Giacomo si unisce alla Sagra del Raviolo, con bancarelle, musica e numerosi stand dove degustare ravioli liguri con diversi ripieni e salse tradizionali.