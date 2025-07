iStock/Getty Le location del film Rocky

Usciva nel 1976 un film destinato a fare la storia di un intero genere cinematografico: Rocky. Accolto in maniera estremamente positiva, sia da parte della critica sia dal pubblico, fu candidato a 9 premi Oscar vincendone ben tre: Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Montaggio. Questo inaspettato successo rese all’istante Sylvester Stallone (protagonista ma anche ideatore e sceneggiatore della storia) una star internazionale. Rocky, ad oggi, è considerato uno dei film sportivi più amati di tutti i tempi, ma non sarebbe lo stesso senza le location che fanno da sfondo a questa storia di coraggio, determinazione e riscatto. L’importanza di Philadelphia ad esempio è senza dubbio un tassello determinante per l’iconicità che Rocky ha lasciato nell’immaginario comune.

Di cosa parla il film

Rocky Balboa è un pugile di periferia che vive a Philadelphia, guadagnandosi da vivere con incontri minori e facendo l’esattore per un boss locale. La sua vita cambia quando il campione del mondo Apollo Creed, in cerca di uno sfidante per un incontro celebrativo, decide di dare un’opportunità a un perfetto sconosciuto e Rocky viene scelto per il match. Con l’aiuto del burbero allenatore Mickey e sostenuto dall’amore nascente per Adriana, Rocky si allena duramente per affrontare il campione. Il combattimento è durissimo: Rocky resiste per tutti i 15 round, perdendo ai punti ma conquistando il rispetto di tutti. Il vero trionfo non è la vittoria sul ring, ma il fatto di aver dimostrato a sé stesso di non essere un fallito.

Dove è stato girato

Nello stesso anno in cui nacquero pilastri della storia del cinema come Taxi Driver e Tutti gli uomini del presidente, questo film apparentemente minore si faceva spazio grazie alla sua semplice ma efficace storia di rivincita e amore. Rocky non si fece però notare soltanto per ciò che voleva raccontare, ma anche per un contesto scenografico che risaltò l’incantevole paesaggio di Philadelphia.

Solo alcune sequenze furono girate a Los Angeles in interni, mentre la maggior parte delle scene fu girata in esterni. L’iconica scalinata di 68 gradini della città della Pennsylvania su cui si allena Rocky Balboa conduce al Philadelphia Museum of Art, offrendo una suggestiva scenografia per uno degli incontri più emozionanti della storia del cinema, quello tra Rocky e Apollo Creed.

1818 East Tusculum St, Philadelphia, PA

La scena in cui Rocky torna a casa dal combattimento, attraversando le strade criminose di Frankford Avenue nel quartiere di Kensington, per raggiungere poi il suo minuscolo monolocale per lenire le ferite prima di sistemarsi a letto, è stata girata in esterni al 1818 di East Tusculum Street, nella zona nord di Philadelphia. L’esterno di questo edificio risale al 1920, quando era di proprietà di Eleanor O’Hey, che ricevette un rimborso di soli 50 dollari per l’utilizzo durante le riprese a causa della produzione a basso budget. Gli appassionati che desiderano rivivere questo iconico momento di Rocky possono prendere la metropolitana dalla fermata 15th St Station fino alla stazione di Huntingdon. Una volta arrivati, basta camminare per circa 4 minuti su East Tusculum Street fino al numero civico 1818.

2800 Ormes St, Philadelphia, PA

La famosa scena in cui Rocky si dirige alla Lucky 7 Tavern per un paio di birre, è stata invece girata al 2800 di Ormes Street a Philadelphia, noto come Thompson’s on the Hill prima del 1970. A quel tempo Arlene Brian possedeva la taverna, che sarebbe poi diventata The King’s Inn, prima di essere demolita negli anni ’80.

500 Broadway, Santa Monica, CA

Passiamo ora alla scena in cui Rocky e Adriana visitano la pista di pattinaggio, si tratta di un momento significativo e memorabile del film. Si respira profondo romanticismo, oltre che una fusione di due mondi molto distanti che in quel momento trovano uno spazio condiviso. Durante le riprese la pista di pattinaggio sul ghiaccio era situata al 500 di Broadway a Santa Monica, in California. L’edificio è stato messo in vendita nel 2018 e demolito nel 2019.

Mighty Micks, 2147 N Front St, Philadelphia, PA

A un certo punto del film, Rocky inizia ad allenarsi con Mickey (Burgess Meredith) in palestra. Questa location, divenuta poi molto riconoscibile, si trova al 2147 di N Front St a Philadelphia. L’esterno in mattoni rossi usurati dal tempo è rimasto molto simile, mentre l’area circostante è un po’ cambiata, apparendo ancora più deteriorata. Contrariamente a quanto mostrato sullo schermo però, l’edificio utilizzato per la palestra di boxe di Mighty Mick non è mai esistito realmente. Tutte le scene al chiuso sono state girate a Los Angeles, presso la Main Street Gym, un noto santuario per i pugili, oggi demolito.

Rocky Foot Steps, Philadelphia, PA

Come anticipavamo prima, la scena probabilmente più memorabile di tutto il film è quella di Rocky che, con perseveranza e dedizione, sale di corsa i gradini del Philadelphia Museum of Art. La musica di sottofondo (Gonna Fly Now) contribuisce poi a creare la cornice perfetta per questo momento decisivo. L’iconica location si trova all’incrocio tra Benjamin Franklin Parkway e 26th Street e una volta raggiunta la cima, voltandosi ci si potrà immergere nella vista panoramica che si estende fino allo skyline del centro, oggi molto più fitto di grattacieli rispetto al 1976.

Olympic Auditorium, 1801 S Grand Ave, Los Angeles, CA

Impossibile, infine, non citare l’incontro che chiude il film, rimasto nella storia e nella memoria di chiunque. In questa scena ci troviamo al Grand Olympic Auditorium, lo stesso utilizzato poi anche per Toro scatenato (1980) e Million Dollar Baby (2004). Inizialmente costruito per le Olimpiadi del 1932, ora ospita una chiesa coreana e non più eventi di boxe. Chi desidera visitare questo luogo iconico oggi può trovarlo al 1801 di South Grand Avenue, sull’Olympic Boulevard, nel centro di Los Angeles.