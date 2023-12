La città che sembra una cartolina d’inverno dipinta: è bellissima

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Zakopane

Cè chi attende con ansia il ritorno del sole, delle belle giornate e della stagione più calda e chi, invece, sa cogliere la bellezza di ogni stagione. Come quella che arriva con in silenzio, tra l’oscurità della notte e l’abbraccio della neve, come quella dell’inverno.

Sono tanti e diversi i luoghi nel mondo che in questo periodo si trasformano in una fiaba invernale tutta da vivere e da condividere. Montagne innevate, alberi spogli e distese sconfinate che proteggono il letargo di Madre Natura prima del suo risveglio, prima del suo splendore.

È questo il momento perfetto per organizzare nuovi e inediti viaggi, quelli che conducono all’interno di paesaggi che per forme, lineamenti e colori sembrano usciti da una storia della buonanotte. Come quello che appare davanti allo sguardo di chi arriva a Zakopane, in quella città che sembra una cartolina d’inverno dipinta e che invece è reale, e per questo bellissima.

La città che sembra una cartolina dipinta

Il nostro viaggio di oggi ci porta ai piedi dei maestosi e suggestivi monti Tatra, confine naturale tra la Slovacchia e la Polonia. È qui che troviamo una pittoresca città di villeggiatura immersa nel verde e celebre per i suoi paesaggi incontaminati, per la natura lussureggiante e per i sentieri escursionistici. Il suo nome è Zakopane, e vale davvero la pena di conoscerla.

Si tratta di una destinazione particolarmente amata dagli amanti degli sport invernali e delle attività outdoor in ogni stagione. Numerosi, infatti, sono i sentieri che conducono gli avventurieri alla scoperta dei monti Tatra e delle località sciistiche circostanti. La città, inoltre, conserva un fascino davvero particolare soprattutto per la presenza dei numerosi chalet in legno costruiti nel secolo scorso e che oggi sono diventate il simbolo dello stile del territorio.

E se di giorno anche delle semplici passeggiate rivelano scorci mozzafiato e visioni incantate, di notte la città si trasforma in un sogno. Le luci di Zakopane si accendono per indicare la strada, mentre la Luna e le stelle illuminano l’intera città di meraviglia: sembra davvero una cartolina dipinta.

Cosa fare e quando andare a Zakopane

Come abbiamo anticipato, organizzare un viaggio a Zakopane è sempre un’ottima idea. Lo è perché in ogni stagione la natura trasforma la città in un palcoscenico dei suoi spettacoli più belli. L’esplosione del verde in primavera e in estate, il foliage in autuno e le montagne avvolte dal bianco abbraccio delle neve in inverno: Zakopane è sempre una scoperta. La posizione strategica della città polacca, inoltre, la rende una meta perfetta per l’osservazione delle stelle. Grazie all’assenza di inquinamento luminoso, infatti, è possibile godere degli show del cielo semplicemente alzando lo sguardo.

Si tratta, inoltre, di una destinazione perfetta per chi vuole trascorrere del tempo a contatto con la natura, ma anche per chi vuole vivere esperienze a ritmo slow rilassandosi tra hotel di lusso e chalet in legno. Gli amanti dei panorami mozzafiato, invece, non possono assolutamente perdersi un viaggio a bordo della funicolare del Gubałówka che porta sulla cima dell’omonimo monte. Una volta raggiunta un’altezza di 1123 metri sul livello del mare è possibile ammirare l’intera valle di Zakopane che si estende sotto i piedi dei Tatra.

Ma le avventure in città non finiscono qua. Tra le cose da fare e da vedere segnaliamo anche il centro termale e un Acquapark per il divertimento di grandi e bambini. Tantissime poi le gallerie d’arte e le botteghe artigiane che si snodano in centro e che permettono di fare shopping con vista mozzafiato.

Noi non abbiamo dubbi: è questa la destinazione perfetta da raggiungere il prossimo inverno!