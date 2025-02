Lo storico Carnevale di Ivrea è un tripudio di folklore con una sorpresa “agrumata”

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Fonte: IPA La battaglia delle Arance durante il Carnevale di Ivrea

Nel cuore pulsante del Piemonte, a poca distanza da Torino, esiste una città che da sempre fa parlare di lei. Per la sua anima industriale e per quella culturale, come dimostra la scelta di renderla Capitale Italiana del Libro nel 2022, per il suo valore storico che le è valso, il 1° luglio del 2018, l’ingresso ufficiale nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Stiamo parlando di Ivrea.

È qui, nella città di Adriano Olivetti, che si snoda nella zona storico-geografica del Canavese, che le 22.000 anime che popolano il territorio si stanno preparando a una festa senza eguali. Non una qualunque, intendiamoci, ma un evento che da anni attira viaggiatori e curiosi da ogni parte del mondo: lo storico Carnevale di Ivrea.

Quello che succede in città, tra fine febbraio e inizio marzo, è pura, magica e autentica follia animata da tradizioni antichissime e da una peculiare battaglia fatta con le arance. E poi, ancora, cortei storici, cerimoniali, tradizioni gastronomiche ed eventi tutti da vivere e condividere. Questo, e molto altro, è il Carnevale di Ivrea. Scopriamolo insieme.

Storia del Carnevale di Ivrea

Se parliamo dei carnevali più belli d’Italia non possiamo certamente non menzionare quello di Ivrea, uno spaccato di storia, tradizione e folklore, che si ispira al Medioevo, alla Rivoluzione Francese e al Risorgimento, che incanta e meraviglia ogni anno. Non stupisce, dunque, che l’evento sia stato riconosciuto come manifestazione italiana di rilevanza internazionale. Quello che succede durante i giorni di festa, nella città di Olivetti, è davvero strabiliante: fagiolate, sfilate rioniali, carri e tante, tantissime arance.

Per scoprire come nasce tutto questo, però, dobbiamo fare un passo indietro e tornare nel Medioevo, alle origini di questa celebrazione. Le prime testimonianze di alcuni rituali ancora oggi esistenti, come la Zappata e l’Abbruciamento degli Scarli, sono tracciate fino al 1808, anno in cui è stata messa per iscritto l’intera cerimonia all’interno de I Libri dei Processi Verbali.

Da quel momento, e ancora oggi, questa tradizione antichissima è stata tramandata e preservata dagli abitanti della città che esplode proprio nei giorni di Carnevale con una grande festa civica.

Fulcro dell’evento è il Corteo Storico, una rievocazione storica e leggendaria che attinge alle sommosse popolari medievali, alle rivoluzioni francesi e ai moti del Risorgimento. Il simbolo della manifestazione è Violetta, figlia di un mugnaio, che liberò il popolo dalla tirannia del feudo uccidendo il barone con la sua stessa spada. Un evento, questo, che rivive ogni anno con una rappresentazione storica.

Anche la celebre Battaglia delle Arance, uno degli appuntamenti più famosi e attesi del Carnevale di Ivrea, è strettamente legata con il passato. Le arance, infatti, hanno preso il posto dei fagioli – probabilmente nel XIX secolo – che i feudatari regalavano al popolo e che quest’ultimi lanciano fuori dalla finestra per protesta. Durante la battaglia le squadre di aranceri a piedi – che rappresentano il popolo – combattono gli aranceri sui carri muniti di maschere di cuoio, proprio a ricordare la rivolta.

Tutti possono unirsi alla festa di liberazione, e alla battaglia di rivolta, a partire dal Giovedì Grasso dopo l’ordine del Generale indossando un cappello rosso, il Berretto Frigio (chi non lo fa diventa bersaglio delle arance).

Fonte: IPA

Lo storico Carnevale di Ivrea si svolge in più giornate, ciascuna popolata da eventi, cortei e rievocazioni storiche dal 15 febbraio al 5 marzo Ecco le date e gli orari:

domenica 15 febbraio 2025, dalle 9.00 alle 17.00

domenica 23 febbraio 2025, dalle 9 alle 17.00

giovedì 27 febbraio 2025, dalle 9.00 alle 21.00

sabato 1° marzo 2025, dalle 08.15 alle 23.00

domenica 2 marzo 2025, dalle 9.00 alle 17.00

lunedì 3 marzo, dalle 9.30 alle 21.00

martedì 4 marzo, dalle 11.00 alle 23.00

mercoledì 5 marzo, ore 11.00

Tutti gli eventi del Carnevale di Ivrea 2025

L’evento si svolge principalmente nel centro storico di Ivrea che in quei giorni sembra subire un incantesimo capace di catapultare tutti gli ospiti indietro nel tempo. Ma quali sono gli appuntamenti più iconici di questo Carnevale? Scopriamoli insieme.

Le Fagiolate

È un appuntamento imperdibile, quello de Le Fagiolate, che affonda le radici in una tradizione antichissima. Durante i giorni che precedono il Carnevale, e non solo, vengono distribuiti dei “fagioli grassi” cucinati in grandi pentoloni come l’usanza locale vuole.

Il Corteo Storico

Il Corteo Storico è un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono scoprire l’essenza più vera di questo appuntamento folle e incredibile. Durante la sfilata, che si ripete nei giorni di festa, è possibile ammirare da vicino i personaggi che caratterizzano il Carnevale di Ivrea. Tra i più famosi ci sono la Mugnaia, simbolo della festa, e la sua Scorta d’Onore. Ci sono suo marito Toniotto e il Generale, accompagnato dallo Stato Maggiore. Ci sono gli Abbà, i Pifferai e i Tamburi, e anche il Magnifico Podestà che ha il compito di proteggere e garantire la libertà cittadina.

Fonte: IPA

Battaglia delle Arance

Momento cruciale dell’evento, nonché il più bizzarro e curioso, è sicuramente la Battaglia delle Arance. Quello che succede durante queste guerriglie urbane, tre per la precisione, è davvero incredibile. La città si prepara in anticipo per questo evento proteggendo i palazzi, con assi di legno e reti, e vestendo la città di colore.

Gli aranceri, ai quali vengono forniti migliaia di arance, prendono posizione: le squadre a terra simboleggiano il popolo in rivolta e quelle sui carri i feudatari, riconoscibili anche dalla presenza di una maschera di cuoio in volto. Partecipare all’evento richiede una regola, però: indossare il Berretto Frigio. Chi non lo farò rischia di essere colpito dagli aranceri.

Il Villaggio Arancio

Battaglie, sfilate, musica e anche relax. Durante i giorni di festa, infatti, in città viene allestito il Villaggio Arancio, uno spazio in cui famiglie, coppie e amici possono godere di tutta la bellezza del Carnevale in maniera più tranquilla. ù

Lo spazio sarà allestito in Corso Botta dal 27 febbraio al 4 marzo e prevede anche un’area bambini, diversi stand gastronomici e uno shop ufficiale del Carnevale di Ivrea.

Fonte: IStock

Il programma completo

Domenica 16 febbraio si comincia alle ore 9.00 con la distribuzione dei fagioli grassi in Viale Kennedy e in Piazza Boves. Si prosegue con la cerimonia della “Prise du Drapeau” in Piazza di Città 14:30, con l’Alazata degli Abbà e con la sfilata del Corteo Storico alle 17.00 in Piazza di Città.

Domenica 23 febbraio si parte con la distribuzione dei fagioli grassi, alle ore 9.00, in Via Lago San Michele, Via Grandina e Via San Pietro Martire. I festeggiamenti proseguono con la Parata dei carri da getto nel centro cittadino, alle 10.00, e con la presentazione degli aranceri in Piazza Ottinetti fino alle 17. La giornata si conclude con la sfilata del Corteo Storico in Piazza di Città.

Giovedì 27 febbraio ci sarà il passaggio dei poteri in Piazza di Città e la calzata del frigio alle 14.30. Si proseguirà con la marcia del Corteo Storico da Piazza di Città e con una festa dedicata ai bambini in Piazza Ottinetti e Piazza Maretta. Dalle 21 spettacoli in città ed esibizioni musicali.

Sabato 1° Marzo ci sarà la parata in onore della Mugnaia a Piazza Ottinetti alle ore 11, dalla stessa si partirà alla scoperta dei luoghi simboli di Carnevale alle 15.00 insieme ai cittadini. Dalle 21.00 ci saranno la Marcia del Corteo Storico, la fiaccolata e la sfilata delle squadre degli aranceri. La giornata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico e con il Ballo della Mugnaia.

Domenica 2 marzo si inizia alle 9.00 con la distribuzione dei fagioli grassi in Piazza Maretta, nella Ex Polveriera di San Lorenzo, in Via Dora Baltea e in Piazza della Chiesa. Alle 13.00 cominciano i preparativi per la Battaglia delle arance che ci sarà alle 15.00. La giornata si concluderà con una sfilata.

Lunedì 3 marzo ci sarà la seconda Battaglia delle Arance, dopo la marcia del Corteo Storico alle 14. La sfilata e l’esibizioni delle bande musicali in centro storico concluderanno la festa.

Martedì 4 marzo ci sarà la terza e ultima giornata della Battaglia delle Arance che sarà aperta dalla marcia del Corto storico. Seguirà la premiazione degli arancieri, l’abbruciamento dell’ultimo Scarlo nella Parrocchia di San Grato e il corteo funebre con il tradizionale saluto “Arvedze a Giobia ‘n bot” in Piazza Ottinetti. Il Carnevale si concluderà alle 23.00 in Piazza di città con un verbale di chiusura.

Mercoledì 5 marzo l’appuntamento è previsto in Piazza Lamarmora con la distribuzione di polenta e merluzzo organizzata dal Comitato della Croazia.

Fonte: IPA

Biglietti del Carnevale di Ivrea: costo e dove comprarli

Per partecipare al Carnevale di Ivrea, e immergersi così in 8 secoli di storia, è possibile acquistare il biglietto d’ingresso che garantisce l’accesso all’evento di domenica 2 marzo, dalle ore 8.00, con possibilità di assistere alla Battaglia delle Arance.

Il costo del ticket, a tariffa intera, è di 15.00 euro ai quali vanno sommati i costi di prevendita per un totale di 17.50 euro. Il biglietto garantisce l’accesso da uno dei varchi situati, rispettivamente, a Porta Torino, Porta Miniere, Porta Garibaldi, Porta Circonvallazione, Porta Vercelli, Porta Mulini. I gruppi di visitatori, superiori alle 20 persone, riceveranno un ingresso omaggio. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dello storico Carnevale di Ivrea.

L’ingresso al Carnevale di Ivrea è, invece, gratuito per i bambini di età inferiore ai 12 anni, per i residenti della città di Ivrea, per i portatori di disabilità, per gli Aranceri e per i personaggi che fanno parte del Corteo Storico.

Come raggiungere Ivrea a Carnevale

Ivrea è facilmente raggiungibile sia con i mezzi propri che con quelli pubblici. Chi viaggia in automobile può percorrere la A24 in direzione Torino, proseguire sulla strada europea E612 e uscire a Ivrea. Nei giorni di festa il centro storico sarà chiuso ai veicoli, quindi il consiglio è quello di lasciare l’automobile in uno dei parcheggi nelle zone limitrofe.

Un altro modo per raggiungere Ivrea facilmente è quello di viaggiare in treno. La città, infatti, è servita dalla stazione ferroviaria posta sulla linea Chivasso-Aosta che dista dal centro storico circa un chilometro.