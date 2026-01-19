Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Festa a Ivrea durante il Carnevale

Ivrea si prepara a festeggiare il Carnevale storico che culmina con la Battaglia delle Arance. Il calendario 2026 è già pronto. Ecco il programma del Carnevale di Ivrea 2026 e come acquistare i biglietti per partecipare.

Il Carnevale di Ivrea 2026 è partito dal 6 gennaio ma entra nel vivo da domenica 1 febbraio a mercoledì 18 febbraio, con le giornate clou tra Giovedì Grasso (12 febbraio) e il gran finale del Martedì di Carnevale (17 febbraio), prima della chiusura con le Ceneri.

Eventi del Carnevale di Ivrea 2026

Il Carnevale di Ivrea 2026 mette in fila settimane di appuntamenti, tra riti storici e momenti più popolari. Si parte domenica 1 febbraio e si entra subito nel clima: fagiolate, alzate degli Abbà, parate e cerimonie ufficiali. Poi il ritmo sale, fino ai giorni clou con la Battaglia delle Arance e il gran finale del martedì.

Fagiolate

Domenica 1 febbraio alle 9.00 iniziano le fagiolate con la distribuzione dei “fagioli grassi” a Bellavista e San Giovanni. Alle 9.15 si svolge la presa in consegna del Libro dei Verbali, dove verranno registrati tutti gli eventi del Carnevale.

A metà giornata ci si sposta in piazza Ottinetti per la Prise du Drapeau, con la consegna della bandiera allo Stato Maggiore e la parata di Pifferi e Tamburi. Nel pomeriggio è il momento degli Abbà, i piccoli priori delle parrocchie, che vengono alzati con tappe tra San Grato, San Maurizio, Sant’Ulderico, San Lorenzo e San Salvatore.

Il secondo giro di fagiolate è previsto per domenica 8 febbraio alle 9.00, con distribuzione a Montenavale, Cuj dij Vigne, Torre Balfredo e Santi Pietro e Donato.

Sfilate e riti

Domenica 8 febbraio, dalle 10.00, arrivano in centro i carri da getto e in piazza c’è la presentazione del Rondolino. In contemporanea, in piazza Ottinetti, si apre anche il mercatino degli aranceri, uno di quei segnali che fanno capire che il Carnevale sta davvero entrando nel vivo.

A mezzogiorno c’è uno dei momenti più particolari e più “di Ivrea”: alle 12.00 va in scena la riappacificazione tra San Maurizio e Borghetto sul Ponte Vecchio, un gesto simbolico prima del pranzo della Croazia e della seconda Alzata degli Abbà. Nel tardo pomeriggio, alle 17.00, torna anche la Generala.

Gli appuntamenti del Giovedì Grasso

La giornata inizia alle 9.00 con la visita del Generale (con Stato Maggiore, Pifferi e Tamburi) nelle scuole. Il momento centrale è alle 14.00 in Municipio, quando il Sindaco consegna i poteri al Generale: lettura dell’Ordinanza e posa del Berretto Frigio, che segna l’avvio ufficiale del Carnevale. Alle 14.30 parte la Marcia a cavallo. Nel pomeriggio ci sono feste per bambini in piazza Ottinetti e piazza Maretta, mentre la sera si prosegue con investiture in Municipio e bande nel centro storico.

Sabato 14 febbraio

La mattina prevede la visita alle autorità militari e la parata della Scorta d’Onore della Mugnaia. Nel pomeriggio si svolge la passeggiata guidata “Un’ora con i Citoyens”. La sera, alle 21.00, la Mugnaia si affaccia dal balcone del Municipio dando il via a corteo, fiaccolata e sfilata degli aranceri a piedi. Alle 22.30, sul Lungo Dora, spettacolo pirotecnico, seguito da ballo in piazza e feste degli aranceri nelle loro piazze.

La battaglia delle arance

La Domenica di Carnevale, 15 febbraio, comincia ancora con le fagiolate e con un altro rito che pesa nella tradizione: il Giuramento di Fedeltà del Podestà. Poi c’è la Preda in Dora sul Ponte Vecchio, il gesto della pietra lanciata dietro le spalle come rifiuto della tirannia.

Il pomeriggio, però, è quello che tutti aspettano: alle 14.00 parte il corteo e si entra nella parte più famosa del Carnevale di Ivrea, la Battaglia delle Arance. Nove squadre a piedi contro i carri da getto, nelle piazze di tiro: Ottinetti, Piazza di Città, Borghetto, Rondolino, Freguglia.

Quanto costano e come acquistare i biglietti

Per la Domenica di Carnevale l’ingresso si acquista tramite TicketOne. Il costo è di 15 euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita.

I biglietti si possono comprare online oppure direttamente in città, alle casse attive il giorno dell’evento. Una volta entrati, l’accesso è previsto dai sei varchi ufficiali: Porta Torino, Porta Miniere, Porta Garibaldi, Porta Circonvallazione, Porta Vercelli e Porta Mulini.

Restano valide le gratuità per alcune categorie: minori di 12 anni, residenti a Ivrea, persone con disabilità, oltre agli aranceri con toppa valida e ai personaggi delle Componenti.

Come raggiungere il Carnevale di Ivrea

In provincia di Torino, Ivrea è semplice da raggiungere in auto percorrendo l’autostrada A5 e scegliendo l’omonima uscita. Chi preferisce i mezzi pubblici può puntare su treni diretti da Torino oppure i numerosi collegamenti autobus.