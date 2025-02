Il Carnevale di Dresda trasforma la Sassonia in Venezia

La Germania incontra l'Italia in un appuntamento di festa che trasformerà Dresda in una magica e carnevalesca Venezia per un weekend all'insegna della tradizione, della cultura e della gioia

Nel cuore della Sassonia, sulle rive dell’Elba, Dresda incanta ogni visitatore con il suo fascino barocco, la sua ricca storia culturale e i suoi ricorrenti eventi che la rendono una città sempre vivace e accogliente.

Tra le manifestazioni più attese di quest’anno, dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, il Carnevale Veneziano dell’Elba offrirà ai fortunati che si troveranno qui a Dresda un’esperienza a dir poco straordinaria, riportando in vita la tradizione secolare delle celebrazioni veneziane. Con maschere eleganti, costumi sontuosi e un’incredibile varietà di eventi, il Carnevale di Dresda trasformerà in questi giorni la città tedesca in un palcoscenico di festa, unendo la magia della Serenissima all’incanto della capitale sassone.

La storia del Carnevale Veneziano dell’Elba

Forse i più non lo sapranno, eppure da secoli esistono intensi e stretti legami tra Dresda e Venezia, che in effetti si esprimono in particolare nella tradizione del carnevale. Nel corso del tempo, infatti, il carnevale di Dresda ha assunto sempre più il carattere del carnevale veneziano, che ha raggiunto poi il suo apice nel XVIII secolo.

Il Carnevale Veneziano dell’Elba affonda le sue radici nella storia della corte sassone, che già nel Seicento si ispirava alle feste veneziane per le celebrazioni carnevalesche. Nel 1695, Augusto il Forte volle trasformare Dresda in una “Venezia sull’Elba”, dando vita a festose celebrazioni che oggi rivivono nella moderna rievocazione. Questo annuale appuntamento è una vera e propria festa al modo di quella veneziana, un tripudio di colori, giochi, musica e sfilate di costumi meravigliosi.

Il Carnevale Veneziano dell’Elba quest’anno si svolgerà dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, con un programma di eventi davvero ampio che trasformeranno il centro storico di Dresda in un palcoscenico dallo stile barocco a cielo aperto. I visitatori potranno quindi vivere un weekend all’insegna della gioia di vivere, in un’atmosfera che coinvolgerà nella festa e farà divertire grandi e piccini.

Gli eventi del Carnevale Veneziano dell’Elba 2025

Il Carnevale Veneziano dell’Elba prenderà vita il 28 febbraio 2025 con una serata di gala all’Hilton Dresden, che darà il via alle celebrazioni con un raffinato buffet italiano, immergendo i partecipanti in un’atmosfera di festa e eleganza. Sarà l’occasione perfetta per iniziare a respirare l’autentico spirito veneziano, con un tocco di autenticità italiana, mentre i visitatori potranno anche usufruire di pacchetti soggiorno tematici, che renderanno ancora più speciale la loro esperienza in città.

Il cuore delle festività esploderà il giorno 1 marzo, quando il centro storico di Dresda si trasformerà in un palcoscenico di maschere e costumi veneziani. I partecipanti, vestiti con abiti eleganti e sfarzosi, sfileranno in una grande passeggiata che attraverserà le vie più suggestive della città, immersi nell’incantevole atmosfera barocca, accompagnati da spettacoli di danza che evocheranno la grandiosità del Carnevale di Venezia.

Nel pomeriggio, invece, una pausa ristoratrice nel prestigioso caffè del Palazzo Reale offrirà ai visitatori la possibilità di gustare delizie tipiche locali e vivere un momento di relax circondati da un lusso regale, letteralmente. Successivamente, in costume, i partecipanti potranno visitare le storiche sale del castello, un tempo teatro di festeggiamenti della corte sassone, scoprendo la storia che ha visto sfilare nobili e personaggi illustri. La giornata proseguirà con una conferenza sulle danze barocche alla Kügelgenhaus, per concludersi infine con un ballo barocco nel suggestivo cortile dell’Hotel Bellevue, dove i danzatori si esibiranno in una performance che renderà omaggio alla grazia e alla bellezza delle epoche passate.

Infine, il 2 marzo, il Carnevale avrà il suo gran finale con lo spettacolo teatrale “Maskentanz” del Travestie Revue Theater Carte Blanche. Un’esibizione che celebrerà la fastosità e l’eleganza barocca veneziana, un viaggio emozionante attraverso il mistero e la bellezza del mondo delle maschere, per chiudere in bellezza questa straordinaria esperienza che avrà unito l’arte, la cultura e la tradizione veneziana con l’incanto di Dresda.

I biglietti del Carnevale Veneziano dell’Elba

L’accesso ad alcuni eventi è gratuito, mentre per le serate di gala e gli spettacoli teatrali è possibile invece acquistare i biglietti sul sito ufficiale dell’evento. L’acquisto online dei biglietti agevola anche i partecipanti all’ingresso di ciascun evento e spettacolo.

Come raggiungere il Carnevale Veneziano dell’Elba

Dresda è una destinazione facilmente raggiungibile dall’Italia, grazie alla sua eccellente rete di trasporti. L’Aeroporto di Dresda offre collegamenti diretti con le principali città europee, mentre chi preferisce viaggiare in treno può arrivare fino alla Stazione centrale di Dresda che è ben servita, con comodi collegamenti diretti anche da città come Berlino, Praga e altre importanti località tedesche. Inoltre, la città è facilmente accessibile persino in auto, percorrendo le autostrade tedesche A4 e A17, che la collegano senza difficoltà alle principali vie di comunicazione del Paese.